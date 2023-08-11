Эксперты назвали неявные способы заразиться энцефалитом

Врач и телеведущий Александр Мясников 4 августа в своем ТГ-канале рассказал, что заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко. «Клещевой энцефалит передается не только укусом клеща, но и через употребление непастеризованного молока», — предупредил медик. По его словам, вирус развивается в организме копытных животных, сохраняется, и даже сами клещи могут заразиться от них.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что укус клеща действительно не единственный путь подцепить опасную для жизни болезнь. «Наибольшую опасность представляет непастеризованное молоко коз, реже — коров или овец. Все же 96% случаев заражения людей происходит при укусе иксодовых клещей и только около 2% — через сырое молоко инфицированных клещевым энцефалитом животных», — предупредила она.

Как отметила Галина Хусаинова, в истории медицины есть еще более необычные факты заражения — контактные. «В 1937 году известный вирусолог Чумаков сам заразился энцефалитом при вскрытии черепа умершего больного. Обломок височной кости поцарапал руку и этого оказалось достаточно», — заключила эксперт. Поэтому даже при раздавливании клеща руками можно запустить процесс воспаления, если есть повреждения кожи пальцев рук: укол, порез, заусенец.

Ранее, 30 мая, мы рассказывали, чем опасен укус клеща и что делать, если вас уже укусили.