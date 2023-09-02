Врач перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Онкохирург Антон Иванов рассказал, какие анализы помогут диагностировать рак на ранней стадии. Так, по его словам, даже по общему анализу крови можно увидеть отклонения в нормах клеточной субпопуляции.

«Обычно лейкоциты реагируют на развитие злокачественного новообразования и лимфоциты. Также в общем анализе крови по скорости оседания эритроцитов можем увидеть наличие воспалительной реакции, которая нередко сопровождает злокачественное новообразование», — приводит слова врача «Газета.ру».

Биохимический анализ крови, как отмечает Иванов, показывает наличие биохимических маркеров, которые регулируют работу внутренних органов. При сбоях в их работе эти маркеры могут быть увеличены.

Можно также изучить иммунограмму, которая покажет распределение лимфоцитов. Именно эти клетки непосредственно борются со злокачественными. При количестве больше 20% необходимо обратиться к онкологу для подробного исследования.

Также изучение генетических маркеров помогает определить наличие опухоли в организме или указать на ее предрасположенность.

Ранее онколог объяснил, признаком какого вида рака может быть зуд.