Офтальмолог объяснила, к каким заболеваниям глаз приводит солнечное излучение

Врач-офтальмолог Ксения Гончаренко в беседе с «СЭ» заявила, что ультрафиолет опасен для глаз. По ее словам, солнечные лучи делятся на три типа: А, В и С. Последний тип безвреден, а вот лучей типа А и В следует бояться.

«УФ-излучение может привести к таким заболеваниям, как катаракта (помутнение хрусталика), макулярная дистрофия (заболевание сетчатки), фотокератит (поражение роговицы)», — заключила эксперт.