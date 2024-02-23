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К каким заболеваниям глаз приводит солнечное излучение: ответ офтальмолога
Здоровье

23 февраля, 20:00

0 мин.

Офтальмолог объяснила, к каким заболеваниям глаз приводит солнечное излучение

Мария Маковей
Автор
Солнечные лучи и глаза девушки.
Фото SiberianBeauty/istockphoto.com
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Врач-офтальмолог Ксения Гончаренко в беседе с «СЭ» заявила, что ультрафиолет опасен для глаз. По ее словам, солнечные лучи делятся на три типа: А, В и С. Последний тип безвреден, а вот лучей типа А и В следует бояться.

«УФ-излучение может привести к таким заболеваниям, как катаракта (помутнение хрусталика), макулярная дистрофия (заболевание сетчатки), фотокератит (поражение роговицы)», — заключила эксперт.

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