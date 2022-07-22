Как правильно выбрать солнцезащитные очки, советы офтальмолога

Как и для кожи, опасность для глаз представляет ультрафиолет — электромагнитное излучение невидимого спектра с длиной волны 100-400 нанометров. Его лучи делятся на три типа: А, В, С. Последний тип не опасен: озоновый слой атмосферы не пропускает С-лучи.

Солнцезащитные очки. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

А вот лучей B и А следует опасаться, предупреждает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Светлана Миргородская:

«B-лучи могут вызвать ожоги роговицы и конъюнктивы, а также спровоцировать развитие птеригиума — нарастания конъюнктивы на роговицу. А-лучи оказывают негативное воздействие на хрусталик, вызывая помутнения — катаракту, и на сетчатку, вызывая повреждение фоторецепторов — макулодистрофию».

Чем опасны некачественные солнцезащитные очки

В продаже, например, на рынках, можно встретить множество затемненных очков, которые, по сути, представляют собой просто кусок пластика, пусть иногда и выглядящего не хуже последних трендовых моделей.

Такие аксессуары не просто бесполезны — они представляют опасность для нашего зрения. Реагируя на темноту, обусловленную дешевыми окрашенными линзами, зрачок расширяется и вбирает еще больше ультрафиолета, чем если бы человек был совсем без очков.

Солнцезащитные очки. Фото Global Look Press

На какие критерии ориентироваться при выборе очков

Чтобы не потратить деньги впустую и не навредить своим глазам, стоит учесть несколько характеристик для выбора важного аксессуара.

Уровень затемнения

Он обозначается маркировкой «Cat.» и цифрой от 0 до 4 на внутренней дужке очков или в паспорте очков.

«Оптимальным уровнем считается номер 3. Он комфортен и для города, и для отдыха на природе. Но важно помнить, что уровень затемнения не равен уровню защиты. Это просто затемнение, снижающее яркость солнечного света».

UV-фильтр

При изготовлении солнцезащитных линз в их состав добавляют специальный uv-абсорбент — в процессе производства или после него, в качестве покрытия.

«Если такой фильтр используется, то на дужке очков или в паспорте товара вы увидите маркировку «UV». Выбирать стоит очки с маркировкой в диапазоне UV380-UV400. Маркировка UV400 означает, что очки блокируют 100 процентов излучения. Но UV380 тоже достаточный и хороший уровень блокировки. А вот ниже брать уже не стоит».

Солнцезащитные очки. Фото Global Look Press

Поляризационный фильтр

Поляризация — это поглощение световых лучей, которые отражаются от горизонтальных поверхностей. На наличие такого фильтра указывает маркировка «P».

«Это не обязательное условие для солнцезащитных очков. Но этот фильтр защитит ваши глаза от ярких бликов витрин, поверхности воды на море, мокрого асфальта и яркого снега».

При наличии всех этих маркировок очки будут защищать ваши глаза, независимо от того, где они приобретены — в салонах оптики или в магазинах масс-маркета.

Как защищать глаза людям с плохим зрением

Многие из тех, кто носит очки с диоптриями, давно привыкли, что летом приходится выбирать между защитой глаз и остротой зрения.

На самом деле благодаря развитию медицины изготовление очков, совмещающих в себе солнцезащитные функции и диоптрии, не проблема, вопрос только в цене. Потратиться придется ощутимее, чем на изготовление обычных очков.

Куда проще тем, кто пользуется контактными линзами: с ними без проблем сочетаются обычные качественные солнцезащитные очки, дополнительные затраты не потребуются.

Солнцезащитные очки. Фото Global Look Press

Какие солнцезащитные очки покупать ребенку

Защита от солнца для детских глаз не менее важна, чем для взрослых, потому что хрусталик, слизистая оболочка и роговица в первые 10 лет жизни более восприимчивы к ультрафиолетовому излучению.

Из всего разнообразия цветов линз, которым пестрят детские очки, офтальмологи рекомендуют остановить выбор на пусть и скучных для ребенка, но точно безопасных — сером и коричневом. И избегать синего — он стимулирует расширение зрачка и повышает опасность ожога.

Не рекомендуются стеклянные линзы, так как маленький подвижный ребенок может их разбить, и хорошо еще, если в этот момент они не будут надеты на лицо.

Желательно, чтобы очки были такими легкими и удобными и почти не напоминали о себе маленькому владельцу. Иначе родителям придется просто возить их за ребенком в коляске или носить в сумке вместе с другими невостребованными, сорванными с головы и тела детскими принадлежностями.

Не стоит забывать и о ношении кепок и панам, создающих тень на глазах, а также капорах колясок.