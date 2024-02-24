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Основные симптомы аритмии: как понять, что у вас аритмия
Здоровье

24 февраля, 13:30

1 мин.

Кардиолог перечислил основные симптомы аритмии

Мария Маковей
Автор
Девушка держится за сердце
Фото monstArrr_/istockphoto.com
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Аритмия может проявляться разными симптомами. Первый и явный признак — нарушение сердечного ритма. Кроме того, аритмию сопровождает одышка, чувство слабости и усталости, снижение работоспособности, заявил врач-кардиолог Александр Сидельников в беседе с «Газетой.Ru».

«Люди, которые заняты умственным трудом, могут обращать внимание на снижение памяти», — добавил эксперт.

По словам доктора, самое опасное проявление аритмии — обморок, связанный с нарушением кровоснабжения головного мозга.

«Аритмии могут осложнять течение других заболеваний, причем достаточно серьезных — ишемической болезни сердца, врожденных или приобретенных пороков сердца, воспалительных и инфильтративных заболеваний сердца, при поражении щитовидной железы и некоторых генетических мутациях», — заключил Сидельников.

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