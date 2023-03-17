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17 марта, 12:35

Эндокринолог назвала продукты, повышающие женское либидо

Ольга Стрельникова
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Лилия.
Фото Freepik/freepik

В издании «Кубанские новости» рассказали о рекомендациях эндокринолога Елены Жуковой, которые помогут улучшить женскую фертильность и либидо. По словам специалиста, достаточно регулярно включать в рацион сою, спаржу, авокадо, мандарины, киви, орехи, острый перец, рыбу и морепродукты, а также поддерживать суточную норму воды.

Как отметила Елена Жукова, повысить женское либидо могут продукты с фитоэстрогенами, к которым относится, например, соя. Подобным эффектом из-за фолацина и витамина Е, положительно влияющих на кровообращение и репродуктивную систему, обладает спаржа. Также важно употреблять жгучий перец и пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать обменные процессы и функционирование всех органов.

Чтобы гормоны в женском организме вырабатывались так, как нужно, полезно употреблять морепродукты и рыбу, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, и орехи (грецкие, кедровые, миндаль), поскольку в них содержатся витамин Е, многочисленные микроэлементы и белок.

Среди фруктов Елена Жукова порекомендовала обратить внимание на мандарины и киви — в них много витамина С и флавоноидов, способных повысить иммунитет и улучшить настроение. Не лишним будет и авокадо, в котором содержится афродизиак, непосредственно влияющий на женское либидо.

Ранее мы рассказывали о том, как упражнения Кегеля могут повысить либидо у женщин и мужчин.

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Советы и рекомендации
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