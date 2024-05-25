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Ученые обнаружили опасность добавок с рыбьим жиром
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Ученые обнаружили опасность добавок с рыбьим жиром

Мария Маковей
Автор
Рыбий жир
Фото Kerrick/istockphoto.com
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Международная группа ученых обнаружила, что регулярное употребление добавок с рыбьим жиром может увеличить риски заболевания сердца и инсульта среди людей с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Эксперты провели анализ данных 415 737 участников в возрасте 40-69 лет. Оказалось, что почти треть добровольцев (31,5%) регулярно принимала добавки с рыбьим жиром. В течение 12 лет у 18 367 участников развилась фибрилляция предсердий, у 22 636 случился сердечный приступ либо инсульт, развилась сердечная недостаточность. Также ученые зарегистрировали 22 140 летальных исходов, из которых 14 902 смерти случились из-за фибрилляции предсердий или опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследователи обнаружили, что те, у кого в начале эксперимента не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, на 13% больше были подвержены риску развития фибрилляции предсердий при приеме рыбьего жира. Удивительно, но результаты анализа показали и противоположные результаты. Например, у добровольцев, которые имели сердечные недуги, при приеме БАДов с омега-3 жирными кислотами риск развития фибрилляций предсердий снизился на 15%.

В итоге авторы исследования отметили, что полученные данные не определяют точных причинно-следственных взаимосвязей, что именно добавки с рыбьим жиром способствуют росту заболеваний сердца и сосудов.

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