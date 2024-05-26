Ученые объяснили, почему одних людей кусают комары, а других — нет

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии Биологического факультета МГУ Юлия Лопатина считает, что причин того, почему комар нападает на одного человека, но не замечает другого, может быть множество. И первая из них — запах.

«Комары уже на большом расстоянии чувствуют потенциальную добычу, прокормителя, по углекислому газу. Это расстояние может достигать 60 метров», — уточнила эксперт в программе «Доброе утро!» на Первом канале.

Также риск быть укушенным повышает при приеме алкогольных напитков, потому что организм начинает выделять больше углекислого газа.

«Когда человек работает или занимается спортом, он гораздо более активно потеет, выделяет больше тепла, и это тоже привлекает комаров», — добавила специалист.

Кроме того, некоторые люди вырабатывают особые ферменты, которые делают их «вкуснее» для насекомых, отметил научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Иван Патраман.