Врачи усомнились в пользе 10 тысяч шагов в день

Главный врач Национальной службы здравоохранения Лондона, терапевт Хана Патель уверяет, что ходьба будет приносить пользу, если увеличить скорость движения. Пройденное расстояние, по ее словам, роли не играет. По мнению эксперта, необязательно ходить именно по 10 тысяч шагов в день. Более эффективным методом укрепления здоровья врач считает быструю ходьбу.

«Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15 процентов», — заявила доктор в беседе с Daily Mail.

В пользе 10 тысяч шагов в день усомнилась и физиолог Линдси Боттомс. Она отметила, что даже четыре тысячи шагов полезны для здоровья. Но это не значит, что с каждым новым шагом польза будет расти.

А эксперт в области физической активности и малоподвижного образа жизни Том Йейтс и вовсе заявил, что после восьми тысяч шагов оздоровительный эффект ходьбы останавливается. Чтобы он вновь начал расти, следует заниматься более интенсивными видами спорта, например, плавание или бег.