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17 марта, 15:20

Сомнолог рассказал, что такое полифазный сон, который, как считается, повышает продуктивность

Ольга Стрельникова
Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт
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Девушка дремлет днем.
Фото Freepik/cookie-studio

Пульмонолог, сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин рассказал «СЭ» о том, чем отличается полифазный от обычного режима сна. «Последний уровень полифазного сна называется Uberman, или «режим сверхчеловека». Следуя этому методу, человек делит день на шесть коротких периодов сна по 20-30 минут и чередует их с равномерными периодами бодрствования примерно по четыре часа», — пояснил эксперт.

Сторонники полифазного сна считают, что подобное изменение режима ведет к повышению продуктивности и креативности. Однако большинство специалистов настроены скептически. «Сомнологи не приветствуют полифазный сон. Спустя некоторое время он приводит к нарушению режима, бессоннице и обострению хронических заболеваний», — предупредил Дмитрий Дуйкин.

Насколько эффективен дневной сон и использование капсулы сна, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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