Гинеколог перечислила опасные признаки ПМС

Гинеколог Мария Конакова в беседе с «Лентой.ру» перечислила симптомы предменструального синдрома, с которыми следует незамедлительно обратиться к врачу.

По словам эксперта, чаще всего ПМС сопровождается болезненностью и чувствительностью груди, головными болями, вздутием живота, прибавкой в весе, отечностью, снижением либидо, усталостью и раздражительностью. Однако у некоторых женщин могут встречаться опасные формы предменструального синдрома, поэтому доктор рекомендует отслеживать симптомы.

Например, если пациентка жалуется на сильные проявления ПМС, некоторые врачи советуют записывать признаки и их интенсивность в разные дни цикла.

«Требуется наличие не менее пяти симптомов, из которых четыре будут поведенческими, и только один может быть чисто физиологическим», — отметила доктор.

Конакова добавила, что у 1-2% женщин встречается тяжелая и опасная форма ПМС, которая сопровождается вспышками гнева, сильной тревогой и подавленным настроением.

Также эксперт порекомендовала записаться к врачу при сильных болях в животе. Они могут указывать на дисменорею, миому матки или эндометриоз.