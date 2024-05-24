Врач объяснил, как избежать теплового удара

Врач высшей категории Александр Горячев рекомендует в жаркую солнечную погоду не находиться на улице. Прогулки лучше перенести на раннее утро или вечер, а с 10 до 16 часов следует оставаться в прохладном помещении. Об этом он заявил в эксклюзивной беседе с «СЭ».

«В жаркую погоду физические нагрузки и тренировки в дневное время следует свести к минимуму либо перенести их на вечер. Водителям по возможности необходимо отказаться от дальних поездок. Но если нужно срочно ехать, важно проверить техническое состояние транспорта, состояние системы кондиционирования и обязательно запастись питьевой водой», — отметил эксперт.

Также следует закрывать шторы в помещении и периодически его проветривать. Не рекомендуется охлаждать воздух в комнате ниже уличной температуры больше чем на 5-7 градусов.

«В жаркую погоду лучше носить просторную светлую одежду из натуральных тканей. Обтягивающие наряды могут привести к перегреву организма. Не стоит пренебрегать головными уборами, солнцезащитными очками и зонтами. Также рекомендую принимать прохладный душ два-три раза в день и обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем», — подытожил доктор.