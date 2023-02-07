Зачем врачи рекомендуют выполнять интимные упражнения Кегеля? Они будут полезны и женщинам, и мужчинам
Интимные мышцы тоже нужно тренировать и держать в тонусе, в этом поможет специальная гимнастика. Как именно она влияет на организм и как правильно ее делать, рассказали акушер-гинеколог Мария Филатова и сексолог Риналия Сафина.
Что такое гимнастика Кегеля
Профессор гинекологии Арнольд Кегель из Южной Калифорнии еще в середине прошлого столетия получил патент на некий тренажер под названием перинеометр. С его помощью можно было определить силу мышц тазового дна. Спустя еще некоторое время профессор разработал комплекс упражнений, впоследствии названный его именем.
В оригинальном варианте гимнастика по Кегелю предполагает использование дополнительного оборудования, однако ощутимый прогресс возможен и при занятиях без отягощения.
Польза упражнений Кегеля для женщин
Регулярная тренировка мышц тазового дна обеспечивает женщине ряд преимуществ.
Упражнения способствуют:
- профилактике и лечению недержания мочи, стула и газов;
- профилактике опущения и выпадения половых органов;
- профилактике менструальных болей;
- восстановлению после родов;
- профилактике застойных процессов в области малого таза;
- исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.
Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими.
Кому необходимо тренировать интимные мышцы
Чаще всего гимнастику по Кегелю врачи рекомендуют женщинам с целью профилактики и лечения стрессового недержания мочи (под «стрессом» следует понимать повышение внутрибрюшного давления). При этом типе недержания происходит непроизвольное подтекание мочи при кашле, чихании и физической нагрузке. С подобной проблемой женщины часто сталкиваются после родов и в период менопаузы, но иногда это может коснуться и молодых нерожавших женщин.
В норме при повышении внутрибрюшного давления мышцы тазового дна удерживают мочеиспускательный канал в сомкнутом виде. Однако, если мышцы слабые, тонкие, растянутые или травмированные, их функция может быть нарушена, что ведет к непроизвольному подтеканию мочи.
При регулярной физической нагрузке мышцы таза, как и любые другие скелетные мышцы тела, укрепляются, увеличиваются в объеме, улучшается их тонус. В легких случаях недержания упражнения помогают избежать оперативного вмешательства.
Важное условие для эффективности тренировок и роста мышц — достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе. Если человек находится в сильном дефиците белка, нарастить мышцы будет попросту не из чего.
Как выполнять упражнения
В идеале технику упражнений должен проконтролировать врач-гинеколог или уролог.
При выполнении упражнений нужно не тужиться наружу (так иногда делают пациентки), а напрягать мышцы промежности, втягивая внутрь себя реальный или воображаемый объект при тренировке без отягощения.
Выполняя упражнения, важно не сокращать мышцы пресса и ягодиц. Но есть и более сложные схемы тренировок.
Я рекомендую делать 50-100 сокращений в течение дня. Поначалу они могут быть слабыми и непродолжительными. По мере тренировки нервно-мышечного аппарата движения станут более уверенными, сокращения более сильными и продолжительными.
Обзаведитесь привычкой сокращать мышцы тазового дна постоянно в течение дня, делая это правильно. Эффект станет заметен через две-три недели.
Для тренировки интимных мышц используются и современные тренажеры Кегеля. Функция обратной связи через приложение помогает увидеть прогресс от тренировок, что мотивирует на занятия.
Если мышцы совсем не чувствуются или хочется упростить себе задачу, можно использовать миостимуляторы.
Такой тип устройств сам сокращает ваши интимные мышцы за счет электрических импульсов. И это тоже ведет к их росту и укреплению.
Гимнастика Кегеля для мужчин
Тренировка интимных мышц для мужчин тоже имеет место. Она направлена на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.
Мужчинам интимная гимнастика поможет:
- в профилактике недержания мочи и кала;
- при эректильной дисфункции;
- при преждевременном семяизвержении;
- при хронических тазовых болях и простатите;
- в усилении эрекции и оргазмов.
Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Они будут надежнее блокировать кровь в пенисе, эрекция станет твердой и контролируемой.
Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин, — необходимо втянуть в себя центр промежности и напрячь мышцу, поднимающую задний проход.
Упражнения не только тренируют мышцы, но и обеспечивают регулярный приток крови к пенису. Без этого может произойти укорачивание, усыхание полового члена.
Для мужчин также существуют тренажеры.
Тренировка интимных мышц рекомендована в целях профилактики девушкам и юношам с 20 лет. Идеально, если это войдет в привычку. Тогда большая часть проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием вас просто «обойдет» стороной.