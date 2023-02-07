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Сегодня, 16:00

Зачем врачи рекомендуют выполнять интимные упражнения Кегеля? Они будут полезны и женщинам, и мужчинам

Мария Филатова
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Ольга Стрельникова
Риналия Сафина
Психолог-сексолог
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Фото Freepik/prostooleh
Один из бонусов — улучшение качества сексуальной жизни.

Интимные мышцы тоже нужно тренировать и держать в тонусе, в этом поможет специальная гимнастика. Как именно она влияет на организм и как правильно ее делать, рассказали акушер-гинеколог Мария Филатова и сексолог Риналия Сафина.

Что такое гимнастика Кегеля

Профессор гинекологии Арнольд Кегель из Южной Калифорнии еще в середине прошлого столетия получил патент на некий тренажер под названием перинеометр. С его помощью можно было определить силу мышц тазового дна. Спустя еще некоторое время профессор разработал комплекс упражнений, впоследствии названный его именем.

В оригинальном варианте гимнастика по Кегелю предполагает использование дополнительного оборудования, однако ощутимый прогресс возможен и при занятиях без отягощения.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Польза упражнений Кегеля для женщин

Регулярная тренировка мышц тазового дна обеспечивает женщине ряд преимуществ.

Выполняйте интимные упражнения регулярно. Фото Freepik/teksomolika
Freepik/teksomolika

Упражнения способствуют:

  • профилактике и лечению недержания мочи, стула и газов;
  • профилактике опущения и выпадения половых органов;
  • профилактике менструальных болей;
  • восстановлению после родов;
  • профилактике застойных процессов в области малого таза;
  • исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.

Девушка на&nbsp;кровати. Что будет с женским здоровьем без интимной жизни? Правда ли, что это плохо влияет на организм

Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Кому необходимо тренировать интимные мышцы

Чаще всего гимнастику по Кегелю врачи рекомендуют женщинам с целью профилактики и лечения стрессового недержания мочи (под «стрессом» следует понимать повышение внутрибрюшного давления). При этом типе недержания происходит непроизвольное подтекание мочи при кашле, чихании и физической нагрузке. С подобной проблемой женщины часто сталкиваются после родов и в период менопаузы, но иногда это может коснуться и молодых нерожавших женщин.

В норме при повышении внутрибрюшного давления мышцы тазового дна удерживают мочеиспускательный канал в сомкнутом виде. Однако, если мышцы слабые, тонкие, растянутые или травмированные, их функция может быть нарушена, что ведет к непроизвольному подтеканию мочи.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

При регулярной физической нагрузке мышцы таза, как и любые другие скелетные мышцы тела, укрепляются, увеличиваются в объеме, улучшается их тонус. В легких случаях недержания упражнения помогают избежать оперативного вмешательства.

Тренировка интимных мышч поможет избавиться от проблем мочеполовой системы. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik
Важное условие для эффективности тренировок и роста мышц — достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе. Если человек находится в сильном дефиците белка, нарастить мышцы будет попросту не из чего.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Как выполнять упражнения

В идеале технику упражнений должен проконтролировать врач-гинеколог или уролог.

При выполнении упражнений нужно не тужиться наружу (так иногда делают пациентки), а напрягать мышцы промежности, втягивая внутрь себя реальный или воображаемый объект при тренировке без отягощения.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Выполняя упражнения, важно не сокращать мышцы пресса и ягодиц. Но есть и более сложные схемы тренировок.

Я рекомендую делать 50-100 сокращений в течение дня. Поначалу они могут быть слабыми и непродолжительными. По мере тренировки нервно-мышечного аппарата движения станут более уверенными, сокращения более сильными и продолжительными.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Обзаведитесь привычкой сокращать мышцы тазового дна постоянно в течение дня, делая это правильно. Эффект станет заметен через две-три недели.

Для тренировки интимных мышц используются и современные тренажеры Кегеля. Функция обратной связи через приложение помогает увидеть прогресс от тренировок, что мотивирует на занятия.

Эффект от тренировок станет заметен спустя пару недель. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Если мышцы совсем не чувствуются или хочется упростить себе задачу, можно использовать миостимуляторы.

Такой тип устройств сам сокращает ваши интимные мышцы за счет электрических импульсов. И это тоже ведет к их росту и укреплению.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Гимнастика Кегеля для мужчин

Тренировка интимных мышц для мужчин тоже имеет место. Она направлена на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.

Мужчинам интимная гимнастика поможет:

  • в профилактике недержания мочи и кала;
  • при эректильной дисфункции;
  • при преждевременном семяизвержении;
  • при хронических тазовых болях и простатите;
  • в усилении эрекции и оргазмов.
Тренировать интимные мышцы могут и мужчины. Фото Freepik/karlyukav
Freepik/karlyukav
Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Они будут надежнее блокировать кровь в пенисе, эрекция станет твердой и контролируемой.
Риналия Сафина
Сексолог

Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин, — необходимо втянуть в себя центр промежности и напрячь мышцу, поднимающую задний проход.

Упражнения не только тренируют мышцы, но и обеспечивают регулярный приток крови к пенису. Без этого может произойти укорачивание, усыхание полового члена.
Риналия Сафина
Сексолог

Для мужчин также существуют тренажеры.

Тренировка интимных мышц рекомендована в целях профилактики девушкам и юношам с 20 лет. Идеально, если это войдет в привычку. Тогда большая часть проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием вас просто «обойдет» стороной.
Риналия Сафина
Сексолог
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