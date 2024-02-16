Эндокринолог ответила, как поддержать организм в зимний период

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Анна Степанова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сезонные изменения влияют на гормональный фон и метаболические процессы в организме.

«В зимний период, когда длительность светового дня сокращается, уровень метаболической активности снижается. Это связано с изменениями в выработке гормонов, таких как мелатонин и витамин D, которые регулируют метаболические процессы. Все это может привести к снижению активности щитовидной железы и обмена веществ», — отметила эксперт.

Так недостаток света снижает выработку гормона мелатонина, который регулирует сон и бодрствование. Это может вызвать проблемы с засыпанием и нарушение общего режима сна. Холодные температуры также могут затруднить процесс засыпания и привести к беспокойному сну.

«Недостаток физической активности приводит к усталости и возникновению бессонницы. Снижается выработка естественных антидепрессантов — дофамина и серотонина. Для поддержания здорового сна рекомендую создать комфортные условия: настроить правильную температуру в спальне, регулярно выполнять физические упражнения, ограничить кофеин в рационе и выработать режим сна», — добавила доктор.

Если проблемы со сном сохраняются или ухудшаются, Анна Степанова советует обратиться к врачу.

«Уровень витамина D может быть ниже в зимний период, что влияет на функцию иммунной системы и общий гормональный фон. Я часто предупреждаю своих пациентов с сахарным диабетом и тех, кто следит за весом, о регуляции глюкозы и инсулина в зимнее время. В этот период некоторые люди склонны к потреблению большего количества углеводов и калорий, что может сказаться на уровне глюкозы в крови и усилить симптомы диабета. Также снижение физической активности в холодные месяцы может привести к увеличению массы тела и ухудшению контроля над гормональным балансом», — объяснила эндокринолог.

Чтобы получить витамин D из пищи, эксперт рекомендует есть жирные сорта рыбы, жирные молочные продукты, яичный желток и др.

«Обязательно оцените уровень витамина D и подберите адекватную дозу с вашим врачом. Не занимайтесь самолечением!», — заключила доктор.