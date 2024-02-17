Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что жирные кислоты улучшают память
Здоровье

17 февраля, 16:00

1 мин.

Ученые выяснили, что жирные кислоты улучшают память

Мария Маковей
Автор
Оливковое масло и оливки.
Фото apomares/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Зарубежные ученые провели ряд исследований на мышах и выяснили, что продукты, богатые различными жирными кислотами, оказывают положительное влияние на функции памяти и способность к освоению новой информации, пишет newia.ru.

Особенно полезными оказались фосфолипиды и свободные жирные кислоты, которые содержатся в натуральных жирах и маслах. Эксперты уверяют, что состав жирных кислот в мембранах нейронов играет ключевую роль для улучшения памяти, а короткоцепочечные жирные кислоты, которые продуцируются здоровыми кишечными бактериями, поддерживают здоровье мозга. Например, пониженный уровень короткоцепочечных жирных кислот наблюдается у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Так ученые пришли к выводу, что для улучшения памяти и работы мозга необходимо включать в рацион продукты с высоким содержанием важных жирных кислот.

Удаленка и&nbsp;спорт. Активность для удаленщика: как внедрить полезную рутину, когда работаешь из дома
Медицина
Польза и вред
2
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Врачи назвали первые признаки высокого содержания сахара в крови
Следующий материал
Врачи назвали первые признаки высокого содержания сахара в крови
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada