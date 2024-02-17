Ученые выяснили, что жирные кислоты улучшают память

Зарубежные ученые провели ряд исследований на мышах и выяснили, что продукты, богатые различными жирными кислотами, оказывают положительное влияние на функции памяти и способность к освоению новой информации, пишет newia.ru.

Особенно полезными оказались фосфолипиды и свободные жирные кислоты, которые содержатся в натуральных жирах и маслах. Эксперты уверяют, что состав жирных кислот в мембранах нейронов играет ключевую роль для улучшения памяти, а короткоцепочечные жирные кислоты, которые продуцируются здоровыми кишечными бактериями, поддерживают здоровье мозга. Например, пониженный уровень короткоцепочечных жирных кислот наблюдается у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Так ученые пришли к выводу, что для улучшения памяти и работы мозга необходимо включать в рацион продукты с высоким содержанием важных жирных кислот.