Ягоды годжи: польза и вред для организма

Более двух тысяч лет назад ягоды годжи уже употребляли буддийские монахи, которые верили, что эти плоды подарят им долголетие и жизненные силы. В обычных магазинах ягоды годжи начали продаваться совсем недавно, но их наряду с многими фруктами уже успели окрестить суперфудом и приписали им всевозможные полезные свойства. Вместе с экспертом рассказали о том, какую пользу приносят ягоды годжи, и выяснили, кому их употребление противопоказано.

Калорийность и БЖУ ягод годжи

Калорийность сушеных ягод годжи составляет примерно 308 ккал на 100 г.

В 100 г:

белков — 14,3 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 77,1 г.

Польза ягод годжи

Содержат антиоксиданты

Ягоды годжи содержат большое количество антиоксидантов, которые предотвращают окислительные процессы в клетках. Это способствует укреплению иммунной системы и защите организма от различных инфекций и болезней.

Улучшают зрение

Витамины A и С, содержащиеся в ягодах годжи, помогают поддерживать здоровье глазной сетчатки и предотвращают возникновение катаракты и дегенерации сетчатки.

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Снижают уровень холестерина

Ягоды годжи также могут помочь снизить уровень холестерина благодаря содержанию растворимых волокон, которые очищают сосуды и предотвращают образование бляшек на стенках артерий.

Содержат железо

Ягоды годжи содержат большое количество железа, что способствует повышению работоспособности и общего тонуса. Они также содержат витамин B2, который помогает преобразовывать пищу в энергию. Эти ягоды — отличный продукт для повышения выносливости и энергии.

Борются с воспалением

Известно, что ягоды годжи обладают противовоспалительными свойствами благодаря антиоксидантам и полифенолам. Они могут помочь в борьбе с воспалениями в организме, а также предотвратить развитие различных заболеваний.

Содержат каротиноиды

Ягоды годжи содержат каротиноиды, такие как бета-каротин и ликопин, которые известны своими противораковыми свойствами. Они могут помочь предотвратить развитие рака благодаря способности подавлять рост раковых клеток.

Вред ягод годжи

Хотя ягоды годжи обладают множеством полезных свойств, их употребление может навредить. Например, людям, принимающим препараты для снижения давления, следует быть осторожными с ягодами годжи. Они могут усилить действие этих препаратов и привести к нежелательным последствиям.

Также стоит отметить, что ягоды годжи могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Кроме того, их излишнее употребление может привести к нежелательным побочным эффектам: расстройству желудка, тошноте и головной боли.

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Ягоды годжи в медицине

Возрастная макулярная дегенерация

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) занимает третье место среди заболеваний, вызывающих слепоту. В 2021 году ученые провели исследование, где выяснили, что употребление ягод годжи значительно улучшает состояние таких пациентов. Испытуемые ежедневно употребляли 28 г ягод пять дней в неделю в течение 90 дней.

Ученые полагают, что регулярное употребление годжи может помочь предотвратить или замедлить развитие ВМД.

Воспалительные заболевания кишечника

Ягоды годжи издавна использовались в азиатских странах в лечебных целей. За последние два десятилетия они стали популярны во всем мире благодаря полезным биологически активным соединениям. Они содержат ряд фитохимических веществ: полисахаридов, каротиноидов и полифенолов. Согласно исследованию, воздействие ягод годжи похоже на эффект пребиотиков, которые могут предотвратить дисбиоз кишечника — одну из причин воспалительных процессов в ЖКТ.

Полезные блюда с ягодами годжи

Шоколадный муссовый десерт

Ингредиенты:

нут отварной — 250 г;

какао тертое — 30 г;

мacло какао — 55 г;

кокосовое молоко — 110 мл;

какао-порошок — 30 г;

сок лимона — 10 г;

сироп топинамбура — 110 мл;

ягоды годжи — 70 г;

сок апельсина — 50 мл;

псиллиум — 1 ст. л.;

кокосовое масло — 30 г;

сироп топинамбура — 15 мл;

какао-порошок — 10 г.

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Способ приготовления:

Сначала приготовить нут. Замочить его на 6-8 часов, затем промыть и отварить в большом количестве свежей воды до мягкости. Потом приготовить начинку. Нужно замочить сухие годжи в теплой воде, пока они не станут мягкими. Измельчить блендером разбухшие ягоды вместе с апельсиновым соком, добавить псиллиум, перемешать и убрать массу в холодильник. Приготовить мусс. Измельчить в блендере готовый нут с растопленным тертым какао и маслом какао, добавить кокосовое молоко, какао-порошок, сок лимона и сироп топинамбура. Взбивать массу до однородности, чтобы не было крупинок. Собрать десерт. Подготовить силиконовые формочки, наполнить их муссом наполовину, выложить ложкой начинку и залить оставшимся муссом. Осторожно простучать форму, чтобы вышли пузырьки воздуха, и убрать десерт в морозильную камеру на 5-8 часов. Когда десерт затвердеет, извлечь его из формы, переложить на тарелку и поставить в холодильник на разморозку. Для глазури смешать растопленное кокосовое масло, сироп топинамбура и какао-порошок до однородности (удобно смешивать венчиком). Главное, чтобы все ингредиенты были одной температуры, тогда глазурь будет гладкой. Нанести глазурь на пирожные, убрать в холодильник на 5-7 минут для застывания.

Антиоксидантный смузи

Ингредиенты:

вода — 1,5 стакана;

кешью — 2 ст. л.;

ягоды годжи — 2 ст. л.;

замороженные ягоды — 100 г;

банан — 1 шт.

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Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты и взбить до однородного состояния. Летом рекомендуется добавлять несколько кусочков льда и заменять замороженные ягоды на свежие.

Пряный суп с ягодами годжи

Ингредиенты:

ягоды годжи — 100 г;

нарезанные помидоры — 250 г;

овощной бульон — 450 мл;

луковица — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

маленький перец чили — 1 шт.;

семена тмина — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ст. л.

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Способ приготовления:

Вымыть и замочить ягоды годжи в течение нескольких минут, чтобы увлажнить их. Нагреть оливковое масло в средней кастрюле, обжарить лук и перец чили в течение нескольких минут, затем добавить помидоры, ягоды годжи и семена тмина. Смесь перемешивать в течение еще нескольких минут. Добавить бульон, довести до кипения. Добавить кориандр, соль и черный перец по вкусу, измельчить суп погружным блендером до однородной массы. Украсить семена тмина, добавить перед подачей чайную ложку йогурта или сливок.

Как выбрать ягоды годжи

Ягоды годжи — достаточно дорогой продукт, поэтому важно не ошибиться в его выборе. Обратите внимание на цвет: он должен быть ярко-красным или оранжевым, без признаков плесени или загрязнения. Также стоит убедиться, что ягоды имеют приятный запах и не имеют посторонних примесей.

Действенный способ убедиться, что перед вами не подделка, — посмотреть на размер плодов. Настоящие ягоды годжи достаточно крупные, длина одной ягоды должна быть больше сантиметра. Лучше всего покупать этот продукт у надежных поставщиков и проверенных производителей.

Как хранить ягоды годжи

Способ хранения ягод зависит от их вида.

Сушеные ягоды

Большинство ягод годжи продаются в засушенном виде. Такой продукт долго хранится в плотно закрытой упаковке (закрытой стеклянной банке или пластиковом контейнере) в прохладном и сухом месте.

Свежие ягоды

Свежие ягоды годжи можно хранить в холодильнике в плотно закрытом пластиковом пакете или контейнере. Предварительно обязательно удалите поврежденные или переспелые ягоды. В холодильнике свежие плоды обычно хранятся около недели.

Заморозка ягод

Еще один способ сохранить свежесть ягод годжи — заморозить их. Поместите плоды на противень в один слой и отправьте в морозилку на несколько часов. Затем переложите замороженные ягоды в пластиковый пакет или контейнер и верните в холод. В таком виде плоды могут храниться до 6 месяцев. А про полезные свойства замороженных ягод можно прочитать в этой статье.

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Популярные вопросы

Сколько ягод годжи можно есть в день

Определение оптимального количества ягод годжи для потребления в день может зависеть от нескольких факторов: здоровья, индивидуальных потребностей и рекомендаций вашего врача.

Обычно рекомендуется потреблять от 10 до 30 граммов (1-2 столовых ложек) ягод годжи в день. Однако если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете какие-либо лекарства, важно проконсультироваться с диетологом для получения индивидуальных советов.

Ягоды годжи и барбарис — это одно и то же

Дерезу обыкновенную иногда называют тибетским барбарисом. Из-за этого возникает путаница между ягодами настоящего барбариса и дерезы. Ягоды годжи известны ярким красным или оранжевым цветом и умеренно сладким вкусом. Барбарис обычно имеет красный цвет и кисловатый вкус и немного меньше по размеру.

Ягоды годжи и волчья ягода — это одно и то же

Волчья ягода — это собирательное название сразу нескольких видов растений. Многие из них ядовиты для человека, но есть и исключения. Например, плоды дерезы обыкновенной, которые как раз и являются ягодами годжи, не представляют опасности в адекватных дозах.