Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:00

Ягоды годжи: польза и вред для организма

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ягоды лежат
Фото www.istockphoto.com

Более двух тысяч лет назад ягоды годжи уже употребляли буддийские монахи, которые верили, что эти плоды подарят им долголетие и жизненные силы. В обычных магазинах ягоды годжи начали продаваться совсем недавно, но их наряду с многими фруктами уже успели окрестить суперфудом и приписали им всевозможные полезные свойства. Вместе с экспертом рассказали о том, какую пользу приносят ягоды годжи, и выяснили, кому их употребление противопоказано.

Калорийность и БЖУ ягод годжи

Калорийность сушеных ягод годжи составляет примерно 308 ккал на 100 г.

В 100 г:

  • белков — 14,3 г;

  • жиров — 0,4 г;

  • углеводов — 77,1 г.

Польза ягод годжи

Содержат антиоксиданты

Ягоды годжи содержат большое количество антиоксидантов, которые предотвращают окислительные процессы в клетках. Это способствует укреплению иммунной системы и защите организма от различных инфекций и болезней.

Улучшают зрение

Витамины A и С, содержащиеся в ягодах годжи, помогают поддерживать здоровье глазной сетчатки и предотвращают возникновение катаракты и дегенерации сетчатки.

Фото www.istockphoto.com

Снижают уровень холестерина

Ягоды годжи также могут помочь снизить уровень холестерина благодаря содержанию растворимых волокон, которые очищают сосуды и предотвращают образование бляшек на стенках артерий.

Содержат железо

Ягоды годжи содержат большое количество железа, что способствует повышению работоспособности и общего тонуса. Они также содержат витамин B2, который помогает преобразовывать пищу в энергию. Эти ягоды — отличный продукт для повышения выносливости и энергии.

Борются с воспалением

Известно, что ягоды годжи обладают противовоспалительными свойствами благодаря антиоксидантам и полифенолам. Они могут помочь в борьбе с воспалениями в организме, а также предотвратить развитие различных заболеваний.

Содержат каротиноиды

Ягоды годжи содержат каротиноиды, такие как бета-каротин и ликопин, которые известны своими противораковыми свойствами. Они могут помочь предотвратить развитие рака благодаря способности подавлять рост раковых клеток.

Кизил. Кизил: польза и вред для здоровья

Вред ягод годжи

Хотя ягоды годжи обладают множеством полезных свойств, их употребление может навредить. Например, людям, принимающим препараты для снижения давления, следует быть осторожными с ягодами годжи. Они могут усилить действие этих препаратов и привести к нежелательным последствиям.

Также стоит отметить, что ягоды годжи могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Кроме того, их излишнее употребление может привести к нежелательным побочным эффектам: расстройству желудка, тошноте и головной боли.

Фото www.istockphoto.com

Ягоды годжи в медицине

Возрастная макулярная дегенерация

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) занимает третье место среди заболеваний, вызывающих слепоту. В 2021 году ученые провели исследование, где выяснили, что употребление ягод годжи значительно улучшает состояние таких пациентов. Испытуемые ежедневно употребляли 28 г ягод пять дней в неделю в течение 90 дней.

Ученые полагают, что регулярное употребление годжи может помочь предотвратить или замедлить развитие ВМД.

Воспалительные заболевания кишечника

Ягоды годжи издавна использовались в азиатских странах в лечебных целей. За последние два десятилетия они стали популярны во всем мире благодаря полезным биологически активным соединениям. Они содержат ряд фитохимических веществ: полисахаридов, каротиноидов и полифенолов. Согласно исследованию, воздействие ягод годжи похоже на эффект пребиотиков, которые могут предотвратить дисбиоз кишечника — одну из причин воспалительных процессов в ЖКТ.

Полезные блюда с ягодами годжи

Шоколадный муссовый десерт

Ингредиенты:

  • нут отварной — 250 г;

  • какао тертое — 30 г;

  • мacло какао — 55 г;

  • кокосовое молоко — 110 мл;

  • какао-порошок — 30 г;

  • сок лимона — 10 г;

  • сироп топинамбура — 110 мл;

  • ягоды годжи — 70 г;

  • сок апельсина — 50 мл;

  • псиллиум — 1 ст. л.;

  • кокосовое масло — 30 г;

  • сироп топинамбура — 15 мл;

  • какао-порошок — 10 г.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовить нут. Замочить его на 6-8 часов, затем промыть и отварить в большом количестве свежей воды до мягкости.

  2. Потом приготовить начинку. Нужно замочить сухие годжи в теплой воде, пока они не станут мягкими. Измельчить блендером разбухшие ягоды вместе с апельсиновым соком, добавить псиллиум, перемешать и убрать массу в холодильник.

  3. Приготовить мусс. Измельчить в блендере готовый нут с растопленным тертым какао и маслом какао, добавить кокосовое молоко, какао-порошок, сок лимона и сироп топинамбура. Взбивать массу до однородности, чтобы не было крупинок.

  4. Собрать десерт. Подготовить силиконовые формочки, наполнить их муссом наполовину, выложить ложкой начинку и залить оставшимся муссом. Осторожно простучать форму, чтобы вышли пузырьки воздуха, и убрать десерт в морозильную камеру на 5-8 часов.

  5. Когда десерт затвердеет, извлечь его из формы, переложить на тарелку и поставить в холодильник на разморозку.

  6. Для глазури смешать растопленное кокосовое масло, сироп топинамбура и какао-порошок до однородности (удобно смешивать венчиком). Главное, чтобы все ингредиенты были одной температуры, тогда глазурь будет гладкой.

  7. Нанести глазурь на пирожные, убрать в холодильник на 5-7 минут для застывания.

Антиоксидантный смузи

Ингредиенты:

  • вода — 1,5 стакана;

  • кешью — 2 ст. л.;

  • ягоды годжи — 2 ст. л.;

  • замороженные ягоды — 100 г;

  • банан — 1 шт.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты и взбить до однородного состояния.

  2. Летом рекомендуется добавлять несколько кусочков льда и заменять замороженные ягоды на свежие.

Пряный суп с ягодами годжи

Ингредиенты:

  • ягоды годжи — 100 г;

  • нарезанные помидоры — 250 г;

  • овощной бульон — 450 мл;

  • луковица — 1 шт.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • маленький перец чили — 1 шт.;

  • семена тмина — 1 ч. л.;

  • кориандр — 1 ст. л.

Суп с ягодами годжи
Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Вымыть и замочить ягоды годжи в течение нескольких минут, чтобы увлажнить их.

  2. Нагреть оливковое масло в средней кастрюле, обжарить лук и перец чили в течение нескольких минут, затем добавить помидоры, ягоды годжи и семена тмина.

  3. Смесь перемешивать в течение еще нескольких минут. Добавить бульон, довести до кипения.

  4. Добавить кориандр, соль и черный перец по вкусу, измельчить суп погружным блендером до однородной массы.

  5. Украсить семена тмина, добавить перед подачей чайную ложку йогурта или сливок.

Как выбрать ягоды годжи

Ягоды годжи — достаточно дорогой продукт, поэтому важно не ошибиться в его выборе. Обратите внимание на цвет: он должен быть ярко-красным или оранжевым, без признаков плесени или загрязнения. Также стоит убедиться, что ягоды имеют приятный запах и не имеют посторонних примесей.

Действенный способ убедиться, что перед вами не подделка, — посмотреть на размер плодов. Настоящие ягоды годжи достаточно крупные, длина одной ягоды должна быть больше сантиметра. Лучше всего покупать этот продукт у надежных поставщиков и проверенных производителей.

Как хранить ягоды годжи

Способ хранения ягод зависит от их вида.

  • Сушеные ягоды

Большинство ягод годжи продаются в засушенном виде. Такой продукт долго хранится в плотно закрытой упаковке (закрытой стеклянной банке или пластиковом контейнере) в прохладном и сухом месте.

  • Свежие ягоды

Свежие ягоды годжи можно хранить в холодильнике в плотно закрытом пластиковом пакете или контейнере. Предварительно обязательно удалите поврежденные или переспелые ягоды. В холодильнике свежие плоды обычно хранятся около недели.

  • Заморозка ягод

Еще один способ сохранить свежесть ягод годжи — заморозить их. Поместите плоды на противень в один слой и отправьте в морозилку на несколько часов. Затем переложите замороженные ягоды в пластиковый пакет или контейнер и верните в холод. В таком виде плоды могут храниться до 6 месяцев. А про полезные свойства замороженных ягод можно прочитать в этой статье.

Фото www.istockphoto.com

Популярные вопросы

Сколько ягод годжи можно есть в день

Определение оптимального количества ягод годжи для потребления в день может зависеть от нескольких факторов: здоровья, индивидуальных потребностей и рекомендаций вашего врача.

Обычно рекомендуется потреблять от 10 до 30 граммов (1-2 столовых ложек) ягод годжи в день. Однако если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете какие-либо лекарства, важно проконсультироваться с диетологом для получения индивидуальных советов.

Ягоды годжи и барбарис — это одно и то же

Дерезу обыкновенную иногда называют тибетским барбарисом. Из-за этого возникает путаница между ягодами настоящего барбариса и дерезы. Ягоды годжи известны ярким красным или оранжевым цветом и умеренно сладким вкусом. Барбарис обычно имеет красный цвет и кисловатый вкус и немного меньше по размеру.

Ягоды годжи и волчья ягода — это одно и то же

Волчья ягода — это собирательное название сразу нескольких видов растений. Многие из них ядовиты для человека, но есть и исключения. Например, плоды дерезы обыкновенной, которые как раз и являются ягодами годжи, не представляют опасности в адекватных дозах.

Клюква. Клюква польза и вред: 8 причин всегда иметь запас клюквы дома
Вопросы и ответы
Польза и вред
Рецепты
0
Читайте также
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как ходить в ресторан на диете: 9 простых правил от нутрициолога
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости