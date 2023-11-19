БАДы: польза и вред для здоровья

В современном мире потребление биологически активных добавок стало частью повседневной жизни для многих людей. Биодобавки можно купить в любой аптеке без рецепта врача. Многие обращаются к ним в надежде улучшить здоровье. Действительно ли БАДы помогают и какой вред может принести их бесконтрольное потребление — расскажем вместе с врачом-токсикологом.

Что такое БАДы

С точки зрения действующего российского законодательства биологически активные добавки к пище — это «природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов». Говоря простым языком, это витамины, минералы, вещества растительного происхождения, которые, однако, лекарственными средствами не являются. Они могут продаваться в виде таблеток, капсул, порошков, напитков и энергетических батончиков.

Какие бывают виды БАДов

Витамины и минералы

Эти БАДы содержат витамины, минералы и другие питательные вещества. Например, витамин С или витамины группы В.

Растительные добавки

Включают экстракты растений, например, эхинацею или женьшень.

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Аминокислоты и протеины

Эти БАДы часто используются спортсменами и людьми, занимающимися физическими упражнениями.

Жирные кислоты

Самая распространенная — добавка в виде омега-3 жирных кислот.

Пробиотики

В этих БАДах содержатся полезные бактерии, необходимые для поддержания здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Другие специализированные добавки

Например, антиоксиданты, фитопрепараты и другие.

Польза БАДов

БАДы применяют для того, чтобы компенсировать потенциальные пищевые дефициты. В теории, если принимать качественные БАДы, содержащие именно те вещества, которых вам не хватает, можно восполнить недостаток. Однако на практике все намного сложнее. Дело в том, что полезные вещества из таблеток усваиваются гораздо хуже, чем те, что человек получает из пищи. Например, ученые из Испании выяснили, что добавки с магнием поддерживали нормальный уровень этого микроэлемента только у тех испытуемых, у кого не было его недостатка. Для пациентов с дефицитом магния, для пожилых людей и для людей с различными заболеваниями исследователи не смогли гарантировать эффективность препарата.

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Некоторые люди ведут нездоровый образ жизни и употребляют БАДы в надежде, что это улучшит их самочувствие. Чаще всего этого не происходит.

Вред БАДов

Главная особенность рынка БАДов — это то, что он зачастую функционирует в теневом сегменте. Он не регулируется так же строго, как контролируется продажа лекарств. Существует огромное количество производителей биодобавок, поэтому соответствующие органы просто не успевают следить за стандартами качества на всех предприятиях. Опасные БАДы запрещаются, как правило, уже после того, как появляются жалобы от пострадавших пациентов.

Качественные БАДы сами по себе безвредны для организма. Однако часто люди начинают принимать их беспорядочно, не консультируясь с врачом. Это может привести к тому, что неправильное сочетание препаратов наносит серьезный вред здоровью. Многие ингредиенты биодобавок несовместимы как с другими БАДами, так и с действующими веществами лекарств.

Как БАДы действуют на организм

БАДы не могут и не должны оказывать выраженного влияния на организм, ведь по сути биодобавки — это те же вещества, которые ежедневно поступают к нам с пищей. Однако часто люди ощущают некий эффект от приема добавок, например, прилив сил и энергии. В лучшем случае это может быть следствием эффекта плацебо: человек верит в эффективность таблеток и его самочувствие действительно улучшается.

В реальности недобросовестные производители во всем мире подмешивают в БАДы так называемые фармсубстанции — лекарственные вещества, которых в БАДах быть не должно.

Мифы о БАДах

«БАДы — это витамины, а витамины нужно принимать всем».

Самое главное заблуждение сторонников витаминных БАДов — это уверенность в необходимости постоянного приема витаминов. С точки зрения современной науки это совсем не так. Перечень реальных показаний для приема витаминов крайне мал, а назначать их должен врач после установленного дефицита в организме.

К тому же лучше всего полезные вещества усваиваются из пищи, а не из таблеток.

«Сейчас всем нужно принимать БАДы, потому что вся еда в магазинах «пустая», «пластиковая» и не содержит витаминов».

Существуют исследования, согласно которым количество полезных веществ в продуктах действительно постепенно сокращается из-за истощения почв и повсеместного использования удобрений и агрессивных пестицидов. Однако в реальности все намного сложнее. Во-первых, методы измерения шестидесятилетней давности могут быть намного менее точными, чем современные. Во-вторых, изменения по большей части незначительны, и недостаточное употребление овощей и фруктов — гораздо более серьезная проблема, чем небольшие колебания в их пищевой ценности.

«БАДы — это полезная альтернатива вредной химии, которая есть в лекарствах».

Производителям БАДов выгодно рекламировать их как некую натуральную альтернативу «химическим» лекарствам. Это представление в корне неверно. Начать нужно с того, что природное происхождение вовсе не означает, что вещество полезно для организма. Существует большое количество природных ядов, некоторые из которых включаются в состав БАДов. Например, в 1993 году в Бельгии продавались китайские добавки для похудения, в составе которых была аристолохия — тропическое растение. В результате 105 пациенток стали жертвами серьезного отравления, 18 из них заболели раком почек из-за канцерогена и нефротоксина, содержащегося в этом растении.

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Популярные вопросы

В чем отличие БАДов от лекарств

Лекарства проходят длительный этап исследований. Сначала их тестируют на животных и проверяют, не вызывает ли это вещество рак и другие заболевания. Потом все лекарства проверяют на человеке, чтобы выяснить, какие побочные эффекты они вызывают. С БАДами ничего из этого не происходит, продавец их регистрирует в Институте питания и распространяет как добавку в пищу.

Таким образом, если препарат зарегистрирован как лекарство, это значит, что его действие было подтверждено в ходе независимых испытаний и гарантировано регулирующим органом.

В чем отличие БАДов от витаминов

Витаминные препараты могут быть зарегистрированы и как БАД, и как лекарственное средство. Витамины в форме БАДов часто дешевле, потому что их регистрация и производство обойдутся в меньшую сумму. Однако в таком случае производитель не обязан подвергать продукт строгому процессу проверки. Поэтому лучше делать выбор в пользу лекарственных средств.

Можно ли лечиться БАДами

Ситуация, когда врач рекомендует пациенту БАД вместо лекарственного средства, — серьезный повод усомниться в его профессионализме.