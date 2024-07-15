Кизил: польза и вред для здоровья

После того, как «отойдет» черешня и малина, наступит сезон кизила. Эта терпкая кисловатая ягода не слишком популярна, хотя очень полезна. Рассказали о свойствах кизила и способах его применения.

Интересные факты о кизиле

Кизил растет в Азии, Южной Европе, Северной Америке, известно около 50 его видов. При этом не все из них пригодны в пищу. В России дикие заросли этого кустарника можно встретить в Крыму и на Кавказе.

Благодаря красивым цветам, которые распускаются ранней весной, кизил часто сажают в парках. В частных домах ягода нередко служит живой изгородью — не только прочной, но и долговечной, способной служить до 200 лет.

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Название «кизил» используется в странах, где живут тюркские народы (в том числе в России), и переводится как «красный», по цвету ягод. Латинское название cornus («рог») намекает на твердость древесины.

Кизил используется очень давно, причем не только для еды, хотя известно, что римляне и греки солили плоды, как маслины. Древесина издревле применялась для изготовления стрел и наконечников копий, а также музыкальных инструментов. А из кизиловых косточек до сих пор делают четки.

Калорийность и БЖУ кизила

Ягоды кизила имеют относительно низкую калорийность — в 100 г всего 40,4 ккал.

В 100 г:

белков — 1 г;

жиров — 0 г;

углеводов — 9,7.

В компоте из кизила, если не класть в него слишком много сахара, окажется 25 ккал на 100 мл, а в 100 г варенья из кизила — около 172 ккал.

Польза кизила

Ягоды кизила способны принести организму немало пользы.

Польза кизила для мужчин

Калий, который содержится в мякоти кизила, помогает в сохранении электролитного баланса и нормализации давления. А пектин в составе помогает вывести из организма плохой холестерин, что полезно для здоровья сосудов и для сердца, а в перспективе и для потенции.

Кроме того, ягоды обладают тонизирующим эффектом. Настой из кизила можно использовать вместо своеобразного энергетического напитка: он «будоражит» нервную систему, улучшает концентрацию.

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Польза кизила для женщин

В кизиле содержатся железо и витамин В9, употребление которых критически важно во время беременности. Кремний в составе ягоды способствует выработке коллагена и улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Польза кизила для детей

Антиоксиданты, фитонциды и аскорбиновая кислота оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Поэтому ягоды можно есть для профилактики простудных и других заболеваний. Кроме того, ягоды полезны при расстройстве желудка.

Вред кизила

В некоторых случаях есть ягоды кизила не рекомендуется, чтобы избежать негативных эффектов.

Бессонница

Тонизирующие свойства кизила могут оказаться избыточными. Поэтому ягоды не рекомендуется есть во второй половине дня.

Аллергия

Ягоды могут вызвать реакцию у людей, имеющих пищевую аллергию.

Вред для желудка

Избыток кислоты в ягодах кизила может повредить людям, у которых диагностированы язва желудка или синдром раздраженного кишечника.

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Кизил в косметологии

Из ягод и косточек кизила можно сделать очищающие и питательные маски для проблемной и жирной кожи, уходовые средства для уменьшения выраженности морщин и многое другое.

Отвар для избавления от перхоти

Косточки нужно залить холодной водой и довести ее до кипения. Готовый отвар остудить и использовать для ополаскивания волос после мытья. Это поможет избавиться от перхоти.

Маска для сужения пор

Маска помогает сузить поры, а также избавиться от жирного блеска. Для ее приготовления нужно смешать мякоть ягод кизила с кукурузным крахмалом и яичным белком. Смесь нужно нанести на проблемные зоны на 30 минут, а затем смыть теплой водой.

Рецепты с кизилом

Стоит учитывать, что кизил не просто кислый, как о нем обычно пишут, а очень кислый и при этом терпкий. У полностью зрелых ягод вкус менее выраженный, но зато они легко лопаются, из-за чего их не очень удобно есть. Поэтому лучшее решение — это не есть кизил сырым. Из ягод получаются отличные компоты и кисели. Готовить с кизилом можно также и другие блюда.

Запеченная курица с кизилом

Ингредиенты:

тушка курицы — 1 шт.;

кизил без косточек — 300 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

душистый горошек — 10 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

соль, приправы — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Tetiana_Chudovska

Способ приготовления:

Приготовить маринад: смешать масло с соевым соусом и приправами, а также с предварительно очищенным и измельченным чесноком. Курицу промыть и тщательно смазать маринадом. Оставить на 30 минут. Кизил хорошо промыть, выложить в форму и налить в нее немного воды. Разогреть духовку до 180 градусов. Положить курицу в форму с кизилом, поставить запекаться на 60-75 минут.

Компот из кизила

Ингредиенты:

свежий кизил — 2 стакана (300 г);

вода — 2 л;

сахар — 3 ст. л.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Промыть ягоды кизила. Косточки можно оставить. Налить воду в кастрюлю, поставить на огонь. После закипания убавить огонь, аккуратно засыпать ягоды. Проварить ягоды пять минут. Добавить сахар. Выключить огонь. Дать компоту настояться.

В процессе варки избыток кислоты исчезает, поэтому компот вкусен даже с небольшим количеством сахара.

Лаваш из кизила

Лаваш, в котором присутствуют только ягоды, можно использовать не только как ПП-десерт, но и как добавку к мясу.

Ингредиенты:

свежий кизил — 500 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/La_vanda

Способ приготовления:

Промыть ягоды, удалить повреждения, выбрать косточки. Измельчить мякоть с помощью блендера или сита. Переложить мякоть в кастрюлю или эмалированную миску, проварить массу на среднем огне 5-10 минут, непрерывно помешивая. Смазать маслом пергамент. Равномерно распределить кизиловую массу по пергаменту тонким слоем (до 0,5 см). Поставить противень в духовку с конвекцией, разогреть ее до 80-100 градусов. Сушить лаваш около двух часов. Остудить (2-12 часов). Аккуратно отделить пласт лаваша от пергамента, скатать рулетом и нарезать порционными кусочками.

Как выбрать кизил

Кизил похож на черешню, что может ввести в заблуждение неопытных покупателей. Нужно учитывать, что ягода ярко-красного цвета с большой вероятностью окажется нестерпимо кислым. Кизил черно-красного оттенка менее кислый. Но такие ягоды уже зрелые, их не стоит покупать с запасом.

Как хранить кизил

Немного недозрелый кизил можно без опаски хранить при комнатной температуре. За 3-7 дней он дойдет до нужной кондиции. Для хранения спелых ягод лучше подойдет холодильник.

Сушеный кизил может храниться больше года. Держать его нужно в сухом прохладном месте, например, в шкафу.