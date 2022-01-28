Названа специя для эффективного восстановления работы кишечника

Нутрициолог Екатерина Муравская сообщила, что регулярное употребление куркумы способствует нормализации работы печени и ЖКТ. По ее словам, эта специя является естественным антисептиком и антибактериальным средством.

«Куркума еще и натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Муравская также отметила, что куркума стимулирует желчный пузырь, способствует налаживанию пищеварения и даже стимулирует работу мозга. Употреблять ее не рекомендуется людям с аллергией и при приеме антидиабетических лекарств.