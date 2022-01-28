ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 07:00

Названа специя для эффективного восстановления работы кишечника

Нутрициолог рассказала о пользе куркумы для кишечника
Галина Глазко
Куркума.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Екатерина Муравская сообщила, что регулярное употребление куркумы способствует нормализации работы печени и ЖКТ. По ее словам, эта специя является естественным антисептиком и антибактериальным средством.

«Куркума еще и натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Муравская также отметила, что куркума стимулирует желчный пузырь, способствует налаживанию пищеварения и даже стимулирует работу мозга. Употреблять ее не рекомендуется людям с аллергией и при приеме антидиабетических лекарств.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220127/kurkuma-1769705260.html
1
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинзбург рассказал о привычках, способствующих набору веса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости