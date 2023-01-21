Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:00

Почему из-за стресса снижается либидо и как его вернуть?

Руслана Бобкова
Любовь Сотникова
Health-коуч
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik
«Зажечь» былое желание не так сложно.

«Устал(а), давай не сегодня». Что для многих — систематическая отговорка, то для специалиста — тревожный симптом. Как понять, что отсутствие секса становится тревожным звоночком, разбираемся вместе с health-коучем Любовью Сотниковой.

В чем причина снижения либидо

Еще до того, как вам диагностирован гормональный сбой или другие нарушения в организме, заподозрить неладное можно по либидо. Вернее, по его снижению. Тут анекдоты про головную боль становятся несмешными. Когда «не хочется», вообще не до шуток. Ведь только здоровому организму инстинкты дают сигнал о продолжении рода. Если же организм истощен, отсутствие влечения будет защитной реакцией и способом сберечь ресурсы до «лучших времен».

Кроме низкого либидо, беспокойство должны вызывать сухость слизистых, боль и/или дискомфорт во время секса. Это не «особенность» женщины, а сигнал о том, что организму нужна помощь.

Медициной выявлено множество причин снижения сексуального желания. Нарушение сна и питания, продолжительное отсутствие отдыха, дефицит витаминов и микроэлементов, прием определенных лекарственных препаратов, слабость мышц тазового дна и опущение органов. Это неполный список причин. Но у всех — общий «знаменатель». Это стресс.

Что влияет на сексуальные отношения в паре. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Как стресс влияет на сексуальное желание

Сам по себе стресс — естественное состояние для любого живого существа. Опасным для здоровья он становится на хронической стадии. Когда справиться с накопленным стрессом не удается, организм дает сбой. И тут не до секса. Почему так?

Дело вот в чем. Строительный материал, из которого образуются половые гормоны — прегненолон, — расходуется в числе прочих на стрессовый ответ. Бытовой пример: осталось немного муки. Вы можете приготовить из нее блинчики себе или партнеру. Ваша половинка много работала, устала, хочется его (ее) вкусно покормить. А вы решаете, что и без блинчиков обойдетесь. Так условно и происходит обкрадывание половых гормонов — тестостерона, эстрогена, прогестерона в пользу стрессового — кортизола.

Что делать

Стресс с нами ежедневно. Изменения погоды, недосып, незакрытые рабочие задачи и даже боль в спине — все это разновидности стресс-факторов. Но у кого-то при похожих ситуациях сексуальная жизнь не утихает, а у кого-то уходит на второй план.

Так происходит, потому что во втором случае человек в силу разных причин не справляется со стрессом, снижается адаптация к стресс-факторам. Это может привести к синдрому истощения надпочечников, по-простому — синдрому хронической усталости, когда снижается энергия организма в принципе.

Как повысить либидо и вернуть страсть. Фото Freepik/senivpetro
Freepik/senivpetro

Зачастую женщины с низким либидо описывают свою жизнь так: «Кручусь, как белка в колесе, на себя времени нет». Или: «Ощущаю себя загнанной в угол: постоянная апатия, тревога». Это разные стадии проявления защитной реакции. Во втором случае организм входит в режим «энергосбережения» и экономит силы в ожидании наступления «лучших времен».

Но темп современной жизни, особенно в крупных городах, сам по себе стрессогенен.

То есть «лучших времен» можно и не дождаться! Быстрая смена событий или, наоборот, тревожная неопределенность заставляют работать на пределе эндокринные системы. Первый шаг к восстановлению либидо — научиться управлять стрессом.

Как поднять уровень тестостерона? Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин

Возвращаем контроль

Как бы кому-то ни хотелось получить волшебную таблетку, восстановление либидо стоит начать с тривиального распорядка дня. Но начинать планирование важно не со списка задач, а с планирования отдыха — приемов пищи, перерывов в работе, досуга. Как минимум два часа в день необходимо выделить на себя, желательно — не отвлекаясь на телефон.

Чтобы восстановить либидо, необходимо хорошо отдыхать. Фото Freepik/cookie_studio
Freepik/cookie_studio

Что мы едим, так себя и чувствуем. Кто-то ищет средства-афродизиаки, но чаще всего ими оказываются самые обычные продукты с высоким содержанием полезных жиров — рыба, яйца, орехи. У жиров важнейшая роль в формировании строительных материалов для половых гормонов, дисбаланс которых и вызывает проблемы с либидо. Стоит включать в рацион различную зелень, орехи, семена, специи, ферментированные продукты — квашеную капусту и несладкую кисломолочку. Разнообразие в питании полезно для микробиоты кишечника, благодаря которой восстанавливается местный иммунитет и уходит дискомфорт.

Параллельный прием нутриентов может ускорить процесс восстановления. Однако добавки стоит подбирать индивидуально с помощью специалиста. Снижение либидо не обязательно говорит о снижении уровня какого-либо витамина, но как правило дефициты копятся из-за хронического стресса. А стресс, как мы помним, основная причина отсутствия сексуального желания.

Восполнять дефициты стоит только под контролем врача и/или специалиста — healt-коуча, нутрициолога.

Витамины нужны для поддержания баланса в организме. Фото Freepik/freepic.diller
Freepik/freepic.diller

Включаем хитрость

Желание можно повысить, тренируя свои зеркальные нейроны. Когда человеку хорошо, он улыбается. Плохо — грустит. Если же натянуть улыбку, когда нет настроения, то оно начнет подниматься.

Ученые назвали спорт, улучшающий либидо у&nbsp;женщин. Ученые назвали спорт, улучшающий либидо у женщин

То же самое с либидо. Можно устроить романтическую атмосферу, зажечь свечи, поглаживающими движениями нанести масло на тело, отвлечься от тревожных мыслей — практика, работающая по принципу улыбки. Делаем выводы и освобождаем вечер.

Вопросы и ответы
Здоровье
1
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что будет с организмом, если работать стоя по 8 часов в день
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости