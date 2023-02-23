Чем полезен порошковый чай матча и помогает ли он похудеть? Отвечает эксперт

И почему не стоит слишком увлекаться этим напитком.

В последнее время меню почти ни одного модного заведения и ни одной детокс-программы не обходится без пункта «матча». Это молодой зеленый чай, который заваривается по японскому рецепту, — в виде порошка. В отличие от обычного чая он не оседает на дне чашки, а растворяется в воде, и в результате мы получаем красивый зеленый напиток с густой пеной.

Действительно ли он так полезен или это скорее дань моде — разбираемся с членом Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольгой Деккер.

Чем полезен матча

Во-первых, как и другие виды зеленого чая, матча богат катехинами — классом растительных соединений, которые действуют как естественные антиоксиданты.

Также некоторые исследования показали, что матча может предотвратить повреждение печени и снизить риск заболеваний этого органа.

unsplash.com/@sentidoshumanos

Кроме оздоровления напиток часто используют для заботы о фигуре, потому что он эффективно подавляет аппетит. Некоторые в попытках похудеть даже заменяют матчей прием пищи.

Чем опасен матча при похудении

Выпивая порцию матчи вместо приема пищи, человек лишает себя необходимых питательных веществ. Максимум, что можно получить, — это клетчатку. Но потребность организма в ценных энергетических компонентах — белках, жирах и углеводах — матча не закроет. Не стоит рассчитывать и на то, что он заменит стакан воды, хоть и содержит ее.

О латте с матчей, которые предлагают в кафе и ресторанах, можно сказать то же самое: хоть напиток и содержит некоторое количество белков, жиров и углеводов за счет добавленного молока, считать это полноценным приемом пищи не стоит.

unsplash.com/@stri_khedonia

Не говоря уже о такой маркетинговой уловке, как шоколад с матчей.

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