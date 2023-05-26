Топ-10 самых дорогих ресторанов мира
Еда — базовая потребность человека вне зависимости от того, находится ли в отпуске, хочет устроить романтическое свидание или просто сидит дома. Не всегда хочется тратить много времени за плитой, а потом еще и мыть посуду, ради вкусного ужина. Альтернатива известна -всегда можно пойти перекусить где-нибудь вне дома. Это может быть уличная еда, популярное кафе или премиальный ресторан.
Да, в таком месте придется оставить приличную сумму, но на что не пойдешь ради удовлетворения внутреннего гурмана. И в этой подборке мы посмотрим лучшие заведения со всего света, в которых ваш желудок заполнится, а кошелек опустеет.
10. Ithaa Undersea
Чек: 320 долларов на человека — 25 500 рублей
Этот ресторан на Мальдивах предлагает подводную трапезу. На глубине пяти метров могут расположиться до 14 гостей, для которых итальянский шеф-повар Марко Амароне приготовит обед из четырех блюд или ужин из шести. Конечно же, в сочетании с лучшими винами мира. Но попасть в подводное заведение могут только постояльцы местного отеля Conrad Rangali.
9. Aragawa
Чек: 260-370 долларов на человека — 21 000-29 000 рублей
В подвале старого офисного здания в Токио располагается ресторан, в котором, в отличие от элитных заведений, чек в конце ужина определяет сам гость. Обычно он варьируется в указанном промежутке. Эта история скорее не про общие впечатления, а конкретно про еду -фишкой ресторана является эксклюзивная говядина, которая проходит специальную обработку перед забоем. Однако, она стоит своих денег.
8. Kitcho Arashiyama
Чек: 380-570 долларов на человека — 30 000-45 500 рублей
Не покидаем Токио, а переходим к более дорогому конкуренту предыдущего ресторана. Здесь гостей порадуют красивым убранством в стиле церемониального зала и дегустационным меню из десяти блюд, которые готовят из лучших ингредиентов в мире.
К тому же, персонал ресторана уделяет большое внимание презентации каждого блюда и выверенному до секунд времени подачи. А чтобы попробовать все, придется заезжать как минимум четыре раза в год — многие позиции являются сезонными.
7. Guy Savoy
Чек: 385-626 долларов на человека — 31 000-50 000 рублей
Флагманский и одноименный ресторан сети легендарного французского шеф-повара Ги Савоя ожидаемо находится в Париже. Местное меню включает в себя 13 блюд и сосредоточено на мясе. Утка, омары, устрицы, морской черт, баклажановая икра и особые грибы на гриле — за качество всего этого лично ручается владелец ресторана.
Кстати, если имя Ги Савоя вам не известно, то вот другое — Гордон Рэмзи. Он являлся учеником французского кулинарного маэстро.
6. Restaurant De L'Hоtel De Ville
Чек: 415 долларов на человека — 33 000 рублей
Швейцарский ресторан с труднопроизносимым названием славится в первую очередь своей едой и гигантской винной картой. Филе ягненка, мидии с шафраном, консоме из императорского осетра, говядина «Салерс», приготовленная на гриле с диким перцем и другие блюда стоят серьезных денег, а в дополнение к этому можно воспользоваться винной картой, состоящей из сорока страниц. Неужели есть тот, кто не найдет здесь что-то на свой вкус?
В 2019 году ресторан, возглавляемый шеф-поваром Франком Джованни, признавался одним из лучших в мире.
5. Maison Pic Valence
Чек: 445 долларов на человека — 36 000 рублей
И мы снова в Париже, в ресторане, которым управляет самая известная во Франции шеф-повар Анн-Софи Пик. Это заведение передавалось из поколения в поколение, а качество блюд отточено годами. И какие блюда: руже в шафрановом бульоне, берлинготы из козьего сыра, оленина, маринованная в саке, засахаренная репа и самые нежные шоколадные десерты в стране.
При этом Анн-Софи ценит экспериментальную подачу блюд — они должны выглядеть привлекательно как сами по себе, так и в антураже заведения.
4. Masa
Чек: 595 долларов на человека — 48 000 рублей
Если у вас создалось впечатление, что в Америке с элитными ресторанами проблема, то прямо сейчас опровергаем эту мысль. И отправляемся в Нью-Йорк в одноименный ресторан легендарного японца Масайоши Такаямы. В Masa нет фактического меню, а повара на глазах у гостей готовят блюда из тех свежих ингредиентов, которые доступны в этот день.
Чтобы попасть сюда и опробовать самые вкусные суши в городе, бронировать место нужно за четыре недели. Зато бонусом идет возможность сесть рядом и пообщаться с голливудскими знаменитостями.
3. Ultraviolet
Чек: 570-900 долларов на человека — 45 500-72 000 рублей
Один из самых дорогих и элитных ресторанов мира находится в Шанхае. Отличительной особенность является всего один стол, за которым могут расположиться максимум 10 человек. За свои деньги вы получите 10-20 дегустационных курсов, причем каждый курс отличается от остальных и представлен в самых инновационных формах.
Помимо этого, ресторан пытается воздействовать не только на вкусовые рецепторы с помощью аудиовизуальных эффектов во время еды.
2. Per Se
Чек: 680 долларов на человека — 54 000 рублей
Второй самый дорогой ресторан в мире располагается в Нью-Йорке. Он предлагает выбор из трех дегустационных меню, включая вегетарианский вариант, преимущественно состоящих из французской и американской кухни.
Также гостей порадует шикарный вид на Площадь Коламбус-Серкл и Центральный парк, а еще широкий выбор вина — коллекция ресторана насчитывает более 2000 бутылок.
1. Sublimotion
Чек: 2380 долларов на человека — 190 000 рублей
А вот в этом ресторане, находящемся на Ибице, гостям придется оставить просто баснословные деньги. На цену влияет ограниченный период работы заведения — с 1 июня по 30 сентября. И если вдруг удастся забронировать столик на этот период, то впереди вас ждет трехчасовой кулинарный рай. 25 поваров постараются впечатлить каждого посетителя меню, состоящим из 20 блюд. А в процессе ожидания гостей развлекут лазерным шоу с элементами виртуальной реальности.
Стоит отметить, что купленный билет в Sublimotion является съедобным. Главное съесть его после входа в ресторан, а не до, иначе придется искать себе другое местечко на вечер.