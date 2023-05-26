Топ-10 самых дорогих ресторанов мира

Еда — базовая потребность человека вне зависимости от того, находится ли в отпуске, хочет устроить романтическое свидание или просто сидит дома. Не всегда хочется тратить много времени за плитой, а потом еще и мыть посуду, ради вкусного ужина. Альтернатива известна -всегда можно пойти перекусить где-нибудь вне дома. Это может быть уличная еда, популярное кафе или премиальный ресторан.

Да, в таком месте придется оставить приличную сумму, но на что не пойдешь ради удовлетворения внутреннего гурмана. И в этой подборке мы посмотрим лучшие заведения со всего света, в которых ваш желудок заполнится, а кошелек опустеет.

10. Ithaa Undersea

Чек: 320 долларов на человека — 25 500 рублей

Фото conradmaldives.com

Этот ресторан на Мальдивах предлагает подводную трапезу. На глубине пяти метров могут расположиться до 14 гостей, для которых итальянский шеф-повар Марко Амароне приготовит обед из четырех блюд или ужин из шести. Конечно же, в сочетании с лучшими винами мира. Но попасть в подводное заведение могут только постояльцы местного отеля Conrad Rangali.

9. Aragawa