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Сегодня, 08:00

Как правильно приготовить вкусную яичницу? 5 советов от шеф-повара

Дмитрий Волочаев
Бренд-шеф и совладелец ресторана
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Яичница из двух яиц на светлой тарелке на светлом фоне
Фото Freepik

Яичница — одно из самых простых блюд, которое можно выбрать на завтрак. Она быстро готовится, отлично насыщает и дает огромный выбор вариаций, так как к ней можно добавить множество ингредиентов. Однако чтобы приготовить идеально даже такое, казалось бы, простое блюдо, нужно учесть несколько важных моментов.


Правильно выбрать яйца

Качество ингредиентов — это основа любого блюда. Яичница не исключение. Когда выбираете яйца для приготовления, предпочтение отдавайте свежим и органическим яйцам. У органических обычно яркие рыжие желтки, а свежие яйца не будут иметь никакого запаха.

Готовить на слабом огне

Для приготовления идеальной яичницы, нужно готовить ее на очень медленном огне, накрыв крышкой.

Яичница из двух яиц на сковороде
Фото Freepik

Не повредить желток

Следующая важная ступень приготовления яичницы — разбить яйца. Повредить желток очень нежелательно. Поэтому не поленитесь потратить лишние пару минут, разбейте яйца в миску, а потом уже отправляйте на сковороду.

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Не переборщить с ингредиентами

Вкус ингредиентов, добавленных в яичницу, может значительно изменить вкус всего блюда. Например, если вы добавите сливочное масло, яичница будет более кремовой и мягкой вкус. Вообще, я не рекомендую жарить яичницу на подсолнечном масле, в таком способе нет ни пользы, ни того самого вкуса.

Если добавить тертый сыр, то яичница будет более насыщенной и сытной. Если добавить овощи — более питательной и здоровой. Одно из самых удачных сочетаний — это яичница с помидорами, прекрасная гармония вкусов!

Яичница с помидорами на светлой тарелке
Фото Freepik

Однако, не добавляйте слишком много ингредиентов, чтобы не скрыть вкус яиц. Мой секрет — не солить во время приготовления, я добавляю соль и специи в самом конце, когда блюдо почти готово.

Не пережарить

Как только вы увидите, что яичница почти готова, снимите ее с огня. Если пережарить, она станет сухой и резиновой. А дополнительная тепловая обработка может привести к разрушению белков, что делает яичницу еще более сухой.

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Советы и рекомендации
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