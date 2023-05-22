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Сегодня, 18:00

Сколько стоит одеваться как Дэвид Бекхэм?

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
Проверка фактов
Проверка фактов

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Дэвид Бекхэм
Фото Getty Images

Английский полузащитник завершил профессиональную карьеру в 2013 году, однако количество упоминаний в прессе с тех пор совсем не уменьшилось. Дэвид владеет футбольным клубом и целым медиалейблом, активно участвует в рекламных кампаниях различных брендов, а также ведет свой блог.

Сколько лет Бекхэм находится в браке с Викторией, столько и остается открытым вопрос: кто все-таки одевает футболиста — он сам, стилисты или же дизайнер-жена?

Как бы ни было на самом деле, стоит отдать должное стилю футболиста: он всегда лаконичен и уместен, куда бы Дэвид ни отправился. Сегодня мы попробуем повторить несколько особенно актуальных образов.

Для важных переговоров

В вопросе официального дресс-кода Дэвиду нет равных: идеальная посадка, подобранные оттенки и лаконичные аксессуары — все, что нужно, чтобы выглядеть «с иголочки». На закрытом мероприятии для модного дома Dior Бекхэм безупречно попал в дресс-код, облачившись в вещи бренда. Для этого выхода он выбрал костюм темно-коричневого цвета с классической белой сорочкой и ботинками челси.

Стиль Дэвида Бекхэма
Стиль Дэвида Бекхэма

Мы предлагаем альтернативу в виде приталенного костюма и белых кед. Если вам хочется немного цвета, добавьте один яркий акцент — платочек для костюма или цветные носки. Это позволит остаться в строгом образе, но подчеркнет индивидуальность.

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Просто, но со вкусом

Брюки чинос давно стали своего рода классикой для современных мужчин. Они добавляют образу деловитости, но не утяжеляют его, избавляя от формализма. Светлые чиносы позволят разнообразить базу летнего гардероба. В пару к ним добавьте трикотажное поло, как у Дэвида, а также удобную обувь светлого оттенка. Здесь можно выбрать как кроссовки, так и лоферы.

В темных цветах такой образ не потеряет своего шарма, если вы выберете несколько оттенков одного цвета.

Стиль Дэвида Бекхэма
Стиль Дэвида Бекхэма

В качестве аксессуаров Дэвид выбрал очки собственного бренда и часы. Большее количество деталей начнет утяжелять образ. Последуйте примеру стильного экс-футболиста, добавьте два лаконичных аксессуара, а остальное оставьте дома или в машине.

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На спорте

Дэвид часто делится моментами своей частной жизни с поклонниками. В очередной поездке с семьей он выбрал однотонный трикотажный спортивный костюм приглушенного синего цвета и разбавил этот образ яркой шапкой.

Стиль Дэвида Бекхэма
Стиль Дэвида Бекхэма

Такой образ отлично подойдет для прохладных весенних и летних вечеров. Вам будет удобно и на прогулке, и в дальней поездке. Шапку можно заменить на кепку, но ее тоже обязательно выберите яркого оттенка. Этот ход сделает из обычного образа стильный и запоминающийся. На ноги можно надеть белые кроссовки или модные в последние годы клогги.

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Дэвид Бекхэм
Деньги
Мода
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