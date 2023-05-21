Топ-10 самых дорогих отелей мира. В каких условиях живут богачи?

Усталость от трудовых будней, желание увидеть экзотические места, сменить обстановку или просто устроить себе и своей половинке незабываемые выходные — совершенно обычные причины, по которым люди едут в другие страны. Любая поездка в первую очередь зависит от бюджета, но если деньги для вас не проблема и хочется остановиться в номере с максимальным количеством удобств, то вот список из десяти самых дорогих предложений со всего света.

10. Burj Al-Arab

28 000 долларов за ночь — 2 261 398 рублей (по курсу на 19.05.2023)

Фото Global Look Press

Расположенный в Дубае «Бурдж аль-Араб» позиционирует себя как в первый в мире семизвездочный отель. Его здание в виде паруса вы наверняка не раз видели на фотографиях или же сами делали фото на его фоне. Двухэтажный королевский люкс площадью 780 квадратных метров украшен 22-каратным золотом и имеет собственный спа-центр. Гость всегда может пообедать в подводном ресторане или слетать по делам, используя частную вертолетную площадку.

9. The Plaza

40 000 долларов за ночь - 3 230 568 рублей

Фото Global Look Press

Это дорогое удовольствие находится в Нью-Йорке. Доступ к местному королевскому люксу осуществляется на лифте, которым не может пользоваться никто, кроме гостя, решившего заселиться сюда. Площадь номера равна 400 квадратным метрам, внутри — три спальни, три ванные, отдельная столовая и тренажерный зал. А из окон спальни открывается чудесный вид на Пятую авеню.

8. The Hilltop Villa

45 000 долларов за ночь — 3 634 390 рублей

suitesandvillas.com

Вилла на вершине холма находится на острове Лаукала (Фиджи). За свои деньги гости получат в распоряжение почти два гектара всевозможных удобств, разделенных на три отдельные виллы. Подобное место рекомендуется для тех, кто хочет отдохнуть большой семьей или компанией. А красивые виды на остров не оставят никого равнодушным.

7. The Conrad

50 000 долларов за ночь — 4 038 211 рублей

hilton.com

Номер люкс под названием The Muraka на Мальдивах тоже знает, как выделиться среди остальных. Его особенностью является нижний этаж, который находится на глубине примерно пяти метров. Также в наличии — личный шеф-повар, бар, тренажерный зал, дворецкий и пейзажный бассейн. Но есть одно условие — остановиться в таком номере можно минимум на четыре ночи. Поэтому все желающие должны сразу приготовить не 50, а 200 тысяч долларов.

6. Hotel Martinez

53 000 долларов за ночь — 4 280 503 рублей

Фото Global Look Press

Этот отель расположен в Каннах, на одном из самых известных курортов Лазурного Берега. Пентхаус на его вершине насчитывает целую тысячу квадратных метров. Включены огромные кровати в каждой из спален, отдельная гостиная и столовая, мраморные ванные комнаты, турецкая баня и джакузи на террасе.

Для любителей искусства будет интересно узнать, что стены люкса украшены несколькими артефактами Пикассо и Матисса. Всем остальным можно просто наслаждаться потрясающим видом на океан с панорамной террасы.

5. Four Seasons

60 000 долларов за ночь — 4 845 853 рублей

Фото Getty Images

Роскошный гостиничный люкс назван в честь владельца здания Тая Уорнера, и только на его строительство ушло примерно 50 миллионов долларов. За такие деньги гостю откроется 360-градусный панорамный вид на Нью-Йорк с четырех стеклянных балконов. Спальня тут всего одна, зато есть ванная комната из горного хрусталя, частный лифт, персональный менеджер и Rolls Royce с личным шофером. Если и этого недостаточно, то особой услугой для постояльца является неограниченное количество массажей.

4. The Mark Hotel

75 000 долларов за ночь — 6 057 316 рублей

Фото Getty Images

В этом американском отеле располагается не просто пентхаус, а гранд-пентхаус площадью 10000 квадратных метров. Внутри — пять спален, шесть ванных комнат, четыре камина, два бара, две туалетные комнаты и большая гостиная открытой планировки, которая превращается в огромный зал для вечеринок. Панорамный вид на Центральный парк, конечно же, в наличии. Роскошное место для тех, кто хочет почувствовать себя самым важным человеком в Америке.

3. Hotel President Wilson

80 000 долларов за ночь — 6 461 137 рублей

marriott.com

Переносимся в Женеву. Здесь есть королевский пентхаус, занимающий весь 8-й этаж отеля. Из любой из 12 спален можно насладиться видами Женевского озера и Монблана, но главной особенностью номера является безопасность. В нем есть пуленепробиваемое стекло, круглосуточная охрана, система видеонаблюдения по всему номеру и укрепленный сейф для хранения ваших ценностей.

Также можно сыграть в бильярд на столе Brunswick 1930 года, послушать, как звучит рояль Steinway или посмотреть новинки кино в домашнем кинотеатре Bang & Olufsen BeoVision 4-103.

2. The Palms

100 000 долларов за ночь — 8 076 422 рублей

booking.com

Знаковый рубеж пересекаем в Лас-Вегасе. Местный люкс под названием Empathy Suite предлагает две главные спальни, массажные столы, консольное джакузи с видом на Лас-Вегас-Стрип, соляную комнату для отдыха и частную экскурсию по коллекции произведений искусства.

Также в нем есть шесть оригиналов Дэмьена Херста — самого богатого в мире художника и коллекционера произведений искусства, наибольшую славу получившего в 90-е годы прошлого века.

1. Luxury Submarine Hotel

150 000 долларов за ночь — 12 114 633 рублей

luxuo.com

Для любителей максимально экзотического отдыха и обладателей толстого кошелька существует отель Lover's Deep, находящийся на... подводной лодке. Гость, словно капитан Немо, может прибыть на Сент-Люсию и отправиться в путешествие по Карибскому морю.

Если же героем романа Жюля Верна быть не хочется, то собственный капитан сделает все за вас. А пока можно наслаждаться кулинарными шедеврами личного шеф-повара, кататься на скоростном катере, высадиться на необитаемом острове и встретить рассвет с бутылкой самого дорогого шампанского. Такой отпуск для кого угодно станет незабываемым.

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