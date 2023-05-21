Топ-10 самых дорогих отелей мира. В каких условиях живут богачи?
Усталость от трудовых будней, желание увидеть экзотические места, сменить обстановку или просто устроить себе и своей половинке незабываемые выходные — совершенно обычные причины, по которым люди едут в другие страны. Любая поездка в первую очередь зависит от бюджета, но если деньги для вас не проблема и хочется остановиться в номере с максимальным количеством удобств, то вот список из десяти самых дорогих предложений со всего света.
10. Burj Al-Arab
28 000 долларов за ночь — 2 261 398 рублей (по курсу на 19.05.2023)
Расположенный в Дубае «Бурдж аль-Араб» позиционирует себя как в первый в мире семизвездочный отель. Его здание в виде паруса вы наверняка не раз видели на фотографиях или же сами делали фото на его фоне. Двухэтажный королевский люкс площадью 780 квадратных метров украшен 22-каратным золотом и имеет собственный спа-центр. Гость всегда может пообедать в подводном ресторане или слетать по делам, используя частную вертолетную площадку.
9. The Plaza
40 000 долларов за ночь - 3 230 568 рублей
Это дорогое удовольствие находится в Нью-Йорке. Доступ к местному королевскому люксу осуществляется на лифте, которым не может пользоваться никто, кроме гостя, решившего заселиться сюда. Площадь номера равна 400 квадратным метрам, внутри — три спальни, три ванные, отдельная столовая и тренажерный зал. А из окон спальни открывается чудесный вид на Пятую авеню.
8. The Hilltop Villa
45 000 долларов за ночь — 3 634 390 рублей
Вилла на вершине холма находится на острове Лаукала (Фиджи). За свои деньги гости получат в распоряжение почти два гектара всевозможных удобств, разделенных на три отдельные виллы. Подобное место рекомендуется для тех, кто хочет отдохнуть большой семьей или компанией. А красивые виды на остров не оставят никого равнодушным.
7. The Conrad
50 000 долларов за ночь — 4 038 211 рублей
Номер люкс под названием The Muraka на Мальдивах тоже знает, как выделиться среди остальных. Его особенностью является нижний этаж, который находится на глубине примерно пяти метров. Также в наличии — личный шеф-повар, бар, тренажерный зал, дворецкий и пейзажный бассейн. Но есть одно условие — остановиться в таком номере можно минимум на четыре ночи. Поэтому все желающие должны сразу приготовить не 50, а 200 тысяч долларов.
6. Hotel Martinez
53 000 долларов за ночь — 4 280 503 рублей
Этот отель расположен в Каннах, на одном из самых известных курортов Лазурного Берега. Пентхаус на его вершине насчитывает целую тысячу квадратных метров. Включены огромные кровати в каждой из спален, отдельная гостиная и столовая, мраморные ванные комнаты, турецкая баня и джакузи на террасе.
Для любителей искусства будет интересно узнать, что стены люкса украшены несколькими артефактами Пикассо и Матисса. Всем остальным можно просто наслаждаться потрясающим видом на океан с панорамной террасы.
5. Four Seasons
60 000 долларов за ночь — 4 845 853 рублей
Роскошный гостиничный люкс назван в честь владельца здания Тая Уорнера, и только на его строительство ушло примерно 50 миллионов долларов. За такие деньги гостю откроется 360-градусный панорамный вид на Нью-Йорк с четырех стеклянных балконов. Спальня тут всего одна, зато есть ванная комната из горного хрусталя, частный лифт, персональный менеджер и Rolls Royce с личным шофером. Если и этого недостаточно, то особой услугой для постояльца является неограниченное количество массажей.
4. The Mark Hotel
75 000 долларов за ночь — 6 057 316 рублей
В этом американском отеле располагается не просто пентхаус, а гранд-пентхаус площадью 10000 квадратных метров. Внутри — пять спален, шесть ванных комнат, четыре камина, два бара, две туалетные комнаты и большая гостиная открытой планировки, которая превращается в огромный зал для вечеринок. Панорамный вид на Центральный парк, конечно же, в наличии. Роскошное место для тех, кто хочет почувствовать себя самым важным человеком в Америке.
3. Hotel President Wilson
80 000 долларов за ночь — 6 461 137 рублей
Переносимся в Женеву. Здесь есть королевский пентхаус, занимающий весь 8-й этаж отеля. Из любой из 12 спален можно насладиться видами Женевского озера и Монблана, но главной особенностью номера является безопасность. В нем есть пуленепробиваемое стекло, круглосуточная охрана, система видеонаблюдения по всему номеру и укрепленный сейф для хранения ваших ценностей.
Также можно сыграть в бильярд на столе Brunswick 1930 года, послушать, как звучит рояль Steinway или посмотреть новинки кино в домашнем кинотеатре Bang & Olufsen BeoVision 4-103.
2. The Palms
100 000 долларов за ночь — 8 076 422 рублей
Знаковый рубеж пересекаем в Лас-Вегасе. Местный люкс под названием Empathy Suite предлагает две главные спальни, массажные столы, консольное джакузи с видом на Лас-Вегас-Стрип, соляную комнату для отдыха и частную экскурсию по коллекции произведений искусства.
Также в нем есть шесть оригиналов Дэмьена Херста — самого богатого в мире художника и коллекционера произведений искусства, наибольшую славу получившего в 90-е годы прошлого века.
1. Luxury Submarine Hotel
150 000 долларов за ночь — 12 114 633 рублей
Для любителей максимально экзотического отдыха и обладателей толстого кошелька существует отель Lover's Deep, находящийся на... подводной лодке. Гость, словно капитан Немо, может прибыть на Сент-Люсию и отправиться в путешествие по Карибскому морю.
Если же героем романа Жюля Верна быть не хочется, то собственный капитан сделает все за вас. А пока можно наслаждаться кулинарными шедеврами личного шеф-повара, кататься на скоростном катере, высадиться на необитаемом острове и встретить рассвет с бутылкой самого дорогого шампанского. Такой отпуск для кого угодно станет незабываемым.
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