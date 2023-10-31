Подсолнечное масло: польза и вред для организма

Сейчас подсолнечное масло можно найти в холодильнике почти у каждого, однако этот продукт проделал большой путь, прежде чем завоевал такую популярность. Впервые подсолнечник одомашнили на территории современной Мексики. Оттуда в 1510 году этот цветок попал в Испанию, а в России его начали выращивать только при Петре I. Долгое время «солнечный цветок» служил украшением для садов, а его семена использовались как лекарство. Масло стало популярно в середине XIX века, и тогда же началось его промышленное производство.

Вместе с экспертом расскажем о пользе и вреде подсолнечного масла, о его использовании в косметологии и о рецептах с этим продуктом.

Калорийность и БЖУ подсолнечного масла

Калорийность подсолнечного масла — 899 ккал.

В 100 г:

белков — 0 г;

жиров — 99,9 г;

углеводов — 0 г.

Виды подсолнечного масла

Рафинированное масло

Получается из семян подсолнечника путем очистки, отжима и рафинирования. Оно имеет нейтральный вкус и аромат и используется для жарки, запекания и приготовления соусов.

Нерафинированное масло

Не проходит этап рафинирования. Оно имеет более насыщенный вкус и аромат, а также сохраняет больше питательных веществ. Часто используется в салатах и для приготовления легких блюд.

Масло холодного отжима

В нем сохраняется максимальное количество питательных веществ. Оно имеет очень яркий вкус и аромат и часто используется для заправки салатов.

Высокоолеиновое масло

Его делают из семян специальной породы подсолнечника, которая содержит больше линолевой кислоты.

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Польза подсолнечного масла

Содержит витамин Е

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходими для функционирования половых желез, сердечной мышцы. Это — универсальный стабилизатор клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются серьезные неврологические нарушения.

Содержит линолевую кислоту

В подсолнечном масле много линолевой кислоты: в 10 раз больше, чем в оливковом. Она необходима для сильного иммунитета, а также помогает сохранять молодость и упругость кожи.

Вред подсолнечного масла

Подсолнечное масло относится к полиненасыщенным жирным кислотам. В нем содержится много линолевой кислоты (Омега-6). Из Омега-6 синтезируются тромбоксаны — вещества, которые играют важную роль в процессе свертывания крови и вызывают сужение сосудов.

Очень часто люди не соблюдают баланс этих веществ в организме, и это ведет к серьезным проблемам со здоровьем. Избыток Омега-6 приводит к системному воспалению в организме, повышает артериальное давление, вызывает мигрени, провоцирует гормональные сбои, нарушает работу иммунной системы.

Подсолнечное масло в косметологии

В косметологии существует такое понятие, как комедогенность. Так называют способность вещества вызывать появление черных точек и прыщей на коже. Специалисты убеждены, что подсолнечное масло не комедогенно, поэтому его можно использовать для массажа лица и добавлять в косметические средства.

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Подсолнечное масло вместо крема

Маслом можно увлажнить кожу. Для этого нанесите небольшое количество на лицо, подождите 15 минут. Если после этого на коже остались излишки масла, удалите их бумажным полотенцем. Такой крем хорошо смягчит кожу и сделает ее сияющей.

Компресс для лица с подсолнечным маслом

Подогрейте около 50 г масла на водяной бане и окуните в него марлю (в марле можно вырезать отверстия для глаз). Марлю поместите на лицо, сверху накройте полиэтиленом, а затем полотенцем. Такой компресс оставляют на полчаса, после чего умываются теплой водой. Процедура напитает кожу полезными веществами и усилит ее защитные функции.

Маска для лица с подсолнечным маслом

Смешайте 50 мл масла, 50 мл молока, 30 г овсяной муки и немного меда. Готовую массу распределите по лицу, сверху накройте влажной салфеткой. Оставьте на 20 минут, после чего смойте и нанесите любой подходящий крем. Маска идеально подойдет для сухой кожи: увлажнит ее, уберет шелушения и разгладит мелкие морщинки.

Вкусные блюда с подсолнечным маслом

Заправка из подсолнечного масла, лимона и чеснока

Ингредиенты:

подсолнечное масло — 50 г;

сок лимона — 30 мл;

чеснок — 2 зубчика;

соль и перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Измельчить чеснок прессом для чеснока. Смешать все ингредиенты в стеклянной банке. Хорошо перемешать до однородной консистенции. Использовать для заправки свежих овощных салатов.

Заправка из подсолнечного масла, яблочного уксуса и меда

Ингредиенты:

подсолнечное масло — 50 г;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в стеклянной банке. Хорошо перемешать до однородной консистенции. Использовать для заправки салатов с фруктами или орехами.

Заправка из подсолнечного масла, горчицы и уксуса бальзамического

Ингредиенты:

подсолнечное масло — 50 г;

горчица — 2 ст. л.;

уксус бальзамический — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в стеклянной банке. Хорошо перемешать до однородной консистенции. Использовать для заправки салатов с мясом или рыбой.

Как выбрать подсолнечное масло

Подсолнечное масло может иметь разный цвет и запах в зависимости от вида. Например, рафинированное масло светлое и имеет слабый запах, а нерафинированное масло обладает ярко выраженным ароматом и темно-желтым цветом. Однако никакое качественное масло не будет иметь мутный оттенок, горький вкус и неприятный запах. Это говорит о том, что у продукта истек срок годности.

В нерафинированном масле допускается осадок в виде маленьких белых гранул. Это фосфолипиды и стеарины, они не опасны для организма. Их наличие говорит только о том, что масло долго хранили на холоде и оно несколько раз замерзало и оттаивало.

Как хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло следует хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Также не следует хранить его рядом с продуктами с ярким запахом, такими как специи, лук и чеснок, так как масло имеет свойство поглощать запахи.

Срок годности подсолнечного масла обычно составляет около 6-12 месяцев, но при правильном хранении его можно использовать дольше.

Популярные вопросы

Можно ли жарить на нерафинированном масле

Нерафинированные масла не предназначены для тепловой обработки. Их используют для заправки салатов — так масло сохраняет максимальное количество полезных веществ. Рафинированные масла, наоборот, предназначены для жарки. Они подвергаются глубокой очистке, и поэтому при нагревании не будут дымить и коптить.

Сколько подсолнечного масла можно есть в день

Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 20-30 граммов в сутки. Это примерно 1-2 столовые ложки масла.

Помогает ли подсолнечное масло не пьянеть

Существует миф, что употребление большого количества масла перед застольем помогает не пьянеть и дольше сохранять ясность рассудка: якобы масло обволакивает стенки желудка и препятствует всасыванию алкоголя. Однако это очень опасное заблуждение. К вредному воздействию спиртного лишь прибавляется вред от чрезмерного употребления масла.

Можно ли мазать ожоги подсолнечным маслом

Ни в коем случае. Масло создает пленку, которая будет препятствовать доступу кислорода к обожженному участку и его охлаждению. Ожог лучше подержать под водой комнатной температуры около 15 минут.