Хумус: польза и вред для здоровья
Хумус — популярное блюдо, которое впервые упоминается в египетских книгах XIII века. Неизвестно, какой народ из числа проживающих на Ближнем Востоке стал готовить его первым. Считается, что у рецепта израильское происхождение, но многие в этом сильно сомневаются. Хотя бы потому, что евреи, которые веками жили в Восточной Европе, хумус не готовили.
Беженцы из Ливана познакомили с хумусом американцев, и уже от американцев об этой закуске узнал весь мир. Сейчас блюдо продается в любом супермаркете и пользуется особым спросом у веганов.
Основной компонент хумуса — нут, но его можно готовить и из других бобовых, например из чечевицы. Другие ингредиенты: кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок. Добавляя различные приправы и наполнители, можно добиться разных цветов и вкусов готового продукта.
Калорийность и БЖУ хумуса
Существует множество вариантов приготовления хумуса, поэтому нет универсальных данных о калорийности и питательности этого продукта. Обычно в 100 г продукта примерно 170-200 ккал.
В 100 г (усредненные значения):
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белков — 9-12 г;
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жиров — 10-15 г;
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углеводов — 20-28 г.
Польза хумуса
Для женщин
В хумусе содержится много железа и фолиевой кислоты. Эти элементы жизненно необходимы для беременных женщин.
А содержащаяся в хумусе клетчатка поддерживает здоровое пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, что необходимо женщинам любого возраста.
Железо играет решающую роль в предотвращении железодефицитной анемии. А фолиевая кислота способствует здоровой беременности.
Для мужчин
Основу хумуса составляют бобовые — лидер среди продуктов, содержащих растительный белок. Он способствует восстановлению и поддержанию мышц в тонусе. Это особенно важно для мужчин, которые стремятся держать себя в хорошей физической форме.
Для детей
Хумус — питательная и вкусная альтернатива обработанным продуктам. Продукт обеспечивает организм белком, клетчаткой, микро- и макроэлементами.
В хумусе есть витамины группы В, витамин С, витамин Е, железо, марганец, фосфор, цинк, а также антиоксиданты, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Вред хумуса
Переизбыток калорий
Если слишком увлечься хумусом, есть риск приобрести лишние килограммы. Кроме того, хумус, купленный в магазине, может оказаться менее здоровым продуктом.
Некоторые магазинные сорта хумуса содержат сахар, консерванты и много натрия. Эти добавки снижают пищевую ценность продукта.
Проблемы с почками
Переизбыток белка приводит к нарушению почечной функции даже у здоровых людей. Людям с уже имеющимися болезнями есть хумус нужно с осторожностью.
Аллергия
На любой из компонентов хумуса возможна аллергия. Особенно часто реакция появляется из-за тахини и лимонного сока.
Чувствительным людям необходимо быть осторожными с хумусом.
Хумус в медицине
Лечебное питание
Хумус, при отсутствии противопоказаний, включают в состав диеты людей, больных диабетом или атеросклерозом. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс. Компоненты хумуса помогают снизить уровень плохого холестерина в крови и улучшить состояние сосудов.
Профилактика деменции
По некоторым данным, включение в рацион хумуса помогает снизить риск развития деменции. Исчерпывающих доказательств этому нет, но врачи уже достаточно давно призывают употреблять меньше животного белка и заменять его растительным.
Вкусные блюда с хумусом
В Сирии, Ливане, Турции и Израиле хумус принято есть с хлебом или лепешками. Но способов употребления этого продукта гораздо больше. Хумус используют как соус, заправку для салатов и супов, кладут в выпечку.
Овощной салат с хумусом
Ингредиенты:
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хумус — 200 г;
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свежий огурец — 1 шт.;
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куриные яйца — 2 шт.;
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растительное масло — 1 ст. л.
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уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;
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чеснок свежий — 1 зубчик;
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зелень и приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
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Сварить яйца вкрутую, остудить и очистить.
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Порезать яйца на половинки.
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Промыть и обсушить огурец и зелень.
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Огурец нарезать тонкими кружками.
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Смешать хумус с маслом и уксусом или лимонным соком.
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Выложить в глубокую миску нарезанный огурец и яйца, смешать их с соусом из хумуса.
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Осторожно перемешать и посыпать мелко нарезанной зеленью.
Тако с хумусом
Тако — мексиканская разновидность шаурмы.
Ингредиенты:
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тортилья — 4 шт;
-
листья салата или пекинской капусты — 4 шт.;
-
хумус — 200 г.;
-
отварное куриное мясо — 100 г.;
-
огурец — 1 шт.;
-
помидоры — 2 шт;
-
оливки или маслины — 10 шт.
Способ приготовления:
-
Мелко порезать куриное мясо.
-
Промыть и высушить огурец, помидоры, салатные листья.
-
Порезать огурец и помидор.
-
Смешать нарезку из огурца и помидора с оливками и куриным мясом.
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Намазать хумусом каждую тортилью.
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Выложить поверх хумуса салатные листья.
-
Равномерно распределить начинку по тортильям.
Как выбрать хумус
Несмотря на то что хумус несложно приготовить самостоятельно, многие предпочитают покупать его в магазине. В этом случае нужно убедиться, что у продукта не истек срок годности.
Кроме того, желательно ознакомиться с составом. В идеале хумус готовится из нута, кунжута, оливкового масла, лимонного сока. Также нужно убедиться, что в продукте нет сахара, глутамата натрия и других добавок. В промышленном хумусе неизбежно будут консерванты и антиокислители, но нужно следить, чтобы их было не очень много.
Подумайте о том, чтобы приготовить домашний хумус. Так у вас будет полный контроль над ингредиентами.
Как хранить хумус
Хумус, приготовленный самостоятельно, можно хранить в холодильнике. Съесть его нужно в течение 2-3 суток. Покупной продукт за счет консервантов хранится дольше. Невскрытая упаковка может простоять в холодильнике от 6 до 10 месяцев.
Открытую упаковку можно хранить в холодильнике около недели.
Популярные вопросы
Полезен ли хумус для похудения
Хумус содержит белок и клетчатку, которые способствуют насыщению и предотвращают переедание. Поэтому этот продукт включают в рацион худеющих.
Важно следить за размером порций, чтобы контролировать количество калорий.
Сколько хумуса можно есть в день
В употреблении любых продуктов важна умеренность. Злоупотребление хумусом чревато набором лишнего веса и другими проблемами со здоровьем. Размер порции нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей и возможных противопоказаний.
Как правило, 2-4 столовых ложек хумуса в день достаточно. Но важно учитывать общую калорийность и сбалансированность рациона.
Как правильно нужно есть хумус
Нет правильного или неправильного способа есть хумус. Его можно использовать в качестве соуса для макарон и овощных блюд или как заправку для салатов. Самый популярный и простой способ — намазывать хумус на хлеб, тортилью или начос.
Экспериментируйте со вкусами, добавляя травы, специи или жареные овощи. Так вы создадите уникальные гастрономические комбинации.