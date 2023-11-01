Хумус: польза и вред для здоровья

Хумус — популярное блюдо, которое впервые упоминается в египетских книгах XIII века. Неизвестно, какой народ из числа проживающих на Ближнем Востоке стал готовить его первым. Считается, что у рецепта израильское происхождение, но многие в этом сильно сомневаются. Хотя бы потому, что евреи, которые веками жили в Восточной Европе, хумус не готовили.

Беженцы из Ливана познакомили с хумусом американцев, и уже от американцев об этой закуске узнал весь мир. Сейчас блюдо продается в любом супермаркете и пользуется особым спросом у веганов.

Основной компонент хумуса — нут, но его можно готовить и из других бобовых, например из чечевицы. Другие ингредиенты: кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок. Добавляя различные приправы и наполнители, можно добиться разных цветов и вкусов готового продукта.

Калорийность и БЖУ хумуса

Существует множество вариантов приготовления хумуса, поэтому нет универсальных данных о калорийности и питательности этого продукта. Обычно в 100 г продукта примерно 170-200 ккал.

В 100 г (усредненные значения):

белков — 9-12 г;

жиров — 10-15 г;

углеводов — 20-28 г.

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Польза хумуса

Для женщин

В хумусе содержится много железа и фолиевой кислоты. Эти элементы жизненно необходимы для беременных женщин.

А содержащаяся в хумусе клетчатка поддерживает здоровое пищеварение и регулирует уровень сахара в крови, что необходимо женщинам любого возраста.

Для мужчин

Основу хумуса составляют бобовые — лидер среди продуктов, содержащих растительный белок. Он способствует восстановлению и поддержанию мышц в тонусе. Это особенно важно для мужчин, которые стремятся держать себя в хорошей физической форме.

Для детей

Хумус — питательная и вкусная альтернатива обработанным продуктам. Продукт обеспечивает организм белком, клетчаткой, микро- и макроэлементами.

Вред хумуса

Переизбыток калорий

Если слишком увлечься хумусом, есть риск приобрести лишние килограммы. Кроме того, хумус, купленный в магазине, может оказаться менее здоровым продуктом.

Проблемы с почками

Переизбыток белка приводит к нарушению почечной функции даже у здоровых людей. Людям с уже имеющимися болезнями есть хумус нужно с осторожностью.

Аллергия

На любой из компонентов хумуса возможна аллергия. Особенно часто реакция появляется из-за тахини и лимонного сока.

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Хумус в медицине

Лечебное питание

Хумус, при отсутствии противопоказаний, включают в состав диеты людей, больных диабетом или атеросклерозом. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс. Компоненты хумуса помогают снизить уровень плохого холестерина в крови и улучшить состояние сосудов.

Профилактика деменции

По некоторым данным, включение в рацион хумуса помогает снизить риск развития деменции. Исчерпывающих доказательств этому нет, но врачи уже достаточно давно призывают употреблять меньше животного белка и заменять его растительным.

Вкусные блюда с хумусом

В Сирии, Ливане, Турции и Израиле хумус принято есть с хлебом или лепешками. Но способов употребления этого продукта гораздо больше. Хумус используют как соус, заправку для салатов и супов, кладут в выпечку.

Овощной салат с хумусом

Ингредиенты:

хумус — 200 г;

свежий огурец — 1 шт.;

куриные яйца — 2 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.

уксус или лимонный сок — 1 ч. л.;

чеснок свежий — 1 зубчик;

зелень и приправы — по вкусу.

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Способ приготовления:

Сварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Порезать яйца на половинки. Промыть и обсушить огурец и зелень. Огурец нарезать тонкими кружками. Смешать хумус с маслом и уксусом или лимонным соком. Выложить в глубокую миску нарезанный огурец и яйца, смешать их с соусом из хумуса. Осторожно перемешать и посыпать мелко нарезанной зеленью.

Тако с хумусом

Тако — мексиканская разновидность шаурмы.

Ингредиенты:

тортилья — 4 шт;

листья салата или пекинской капусты — 4 шт.;

хумус — 200 г.;

отварное куриное мясо — 100 г.;

огурец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт;

оливки или маслины — 10 шт.

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Способ приготовления:

Мелко порезать куриное мясо. Промыть и высушить огурец, помидоры, салатные листья. Порезать огурец и помидор. Смешать нарезку из огурца и помидора с оливками и куриным мясом. Намазать хумусом каждую тортилью. Выложить поверх хумуса салатные листья. Равномерно распределить начинку по тортильям.

Как выбрать хумус

Несмотря на то что хумус несложно приготовить самостоятельно, многие предпочитают покупать его в магазине. В этом случае нужно убедиться, что у продукта не истек срок годности.

Кроме того, желательно ознакомиться с составом. В идеале хумус готовится из нута, кунжута, оливкового масла, лимонного сока. Также нужно убедиться, что в продукте нет сахара, глутамата натрия и других добавок. В промышленном хумусе неизбежно будут консерванты и антиокислители, но нужно следить, чтобы их было не очень много.

Как хранить хумус

Хумус, приготовленный самостоятельно, можно хранить в холодильнике. Съесть его нужно в течение 2-3 суток. Покупной продукт за счет консервантов хранится дольше. Невскрытая упаковка может простоять в холодильнике от 6 до 10 месяцев.

Популярные вопросы

Полезен ли хумус для похудения

Хумус содержит белок и клетчатку, которые способствуют насыщению и предотвращают переедание. Поэтому этот продукт включают в рацион худеющих.

Сколько хумуса можно есть в день

В употреблении любых продуктов важна умеренность. Злоупотребление хумусом чревато набором лишнего веса и другими проблемами со здоровьем. Размер порции нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей и возможных противопоказаний.

Как правильно нужно есть хумус

Нет правильного или неправильного способа есть хумус. Его можно использовать в качестве соуса для макарон и овощных блюд или как заправку для салатов. Самый популярный и простой способ — намазывать хумус на хлеб, тортилью или начос.