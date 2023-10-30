Куркума: польза и вред для здоровья
Куркуму начали использовать больше пяти тысяч лет назад в Индии. В местной аювердической медицине куркуму ценят за ее противовоспалительные, антиоксидантные и противомикробные свойства. Специя также имеет значительную культурную и религиозную ценность: в Индии она веками использовалась в церемониях, ритуалах и традиционных практиках.
Калорийность и БЖУ куркумы
В сыром виде куркума имеет низкую калорийность. В 100 г молотой куркумы содержит примерно 312 ккал. Это хороший источник пищевых волокон, железа, марганца и витамина B6. Куркума также богата куркумином — соединением, ответственным за многие ее преимущества для здоровья.
В 100 г:
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белков — 9,7 г;
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жиров —3,3 г;
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углеводов — 44,4 г.
Польза куркумы
Противовоспалительные свойства
Куркумин — основное активное соединение, содержащееся в куркуме. Оно обладает мощным противовоспалительным действием.
Источник антиоксидантов
Антиоксиданты помогают защитить организм от окислительного стресса и нейтрализовать вредные свободные радикалы. Это укрепляет общее здоровье и защищает от ряда хронических заболеваний.
Помощь пищеварению
Куркума уже давно используется для поддержания здоровья пищеварительной системы. Она помогает облегчить дискомфорт, улучшить пищеварение и стимулировать выработку ферментов.
Вред куркумы
Желудочно-кишечный дискомфорт
Чрезмерное употребление куркумы может вызвать желудочно-кишечные проблемы: расстройство желудка, тошноту и диарею. Умеренность — ключевой момент при включении куркумы в рацион.
Взаимодействие с лекарствами
Куркума может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Особенно с препаратами, разжижающими кровь, антацидами и лекарствами от диабета. Очень важно проконсультироваться с врачом перед использованием куркумы в качестве регулярной добавки.
Куркума для похудения
Исследования на животных показали, что куркумин эффективно снижает как жировые отложения, так и воспаления, возникающие в результате диеты с высоким содержанием жиров.
Другие исследователи пришли к выводу, что куркумин способствует контролю веса у полных людей. Хотя результаты этих исследований многообещающие, необходимо дальнейшее изучение.
Куркума в косметологии
Борьба с акне
Исследование, опубликованное в PharmaTutor, показывает, что куркума уменьшает воспаление и способствует заживлению кожи.
Борьба с гиперпигментацией
Куркума считается мощным ингредиентом для осветления кожи и придания ей сияния. Возможно, вы замечали, что на большинстве индийских свадеб в ритуалах используется куркума или халди. Это делается для того, чтобы придать коже естественное сияние в важный день.
Вкусные блюда с куркумой
Весенний овощной плов
Ингредиенты:
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большие луковицы — 2 шт.;
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сливочное масло — 50 г ;
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мелкая зеленая фасоль, разрезанная пополам — 100 г;
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чеснок — 2 зубчика;
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семена тмина — 1 ч. л.;
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молотый кориандр- 1 ч. л.;
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кардамон — 6 стручков;
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молотая куркума — 1 ч. л.;
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лавровый лист — 1 шт.;
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рис басмати — 250 г;
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овощной бульон — 450 мл;
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размороженный зеленый горошек — 100 г;
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картофель — 1 шт;
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морковь — 1 шт;
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нарезанный шпинат — 100 г.
Способ приготовления:
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Сварить картошку и морковку. Порезать на кубики.
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Очистить лук, нарезать как можно тоньше.
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Нагреть сливочное масло в большой глубокой сковороде с крышкой. Добавить лук с щепоткой соли и готовить на среднем огне, помешивая, пока он не станет золотистым и не карамелизируется.
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Добавить зеленую фасоль и чеснок и готовить пару минут. Затем добавить специи и лавровый лист и готовить еще пару минут.
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Добавить рис, картошку, морковку и перемешать. Залить все бульоном, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 15-20 минут.
Латте с куркумой
Ингредиенты:
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молотая куркума — 1/2 ч. л.;
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молотый имбирь — 1/8 ч. л.;
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молотая корица — 1/8 ч. л.;
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молотый кардамон — щепотка;
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коричневый сахар, подсластитель или кленовый сироп — 2 ч. л.;
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овсяное или миндальное молоко — 200 мл.
Способ приготовления:
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Выложить все ингредиенты в кастрюлю и поставить на слабый огонь, варить до появления пара. Когда молоко станет теплым, снять его с огня и энергично взбить, чтобы на нем образовалась пена.
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При желании добавить подсластитель или кленовый сироп. Ополоснуть термостойкую кружку или чашку кипятком, чтобы она нагрелась, затем налить латте и подавать.
Как выбрать куркуму
Важно обратить внимание на следующие показатели.
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Качество и чистота: выбирайте органический порошок куркумы без пестицидов и загрязнений. Ищите авторитетные бренды.
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Содержание куркумина: проверьте, чтобы в куркуме было высокое сожержание куркумина. Куркумин — активное соединение, ответственное за большую часть пользы куркумы для здоровья.
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Свежесть: избегайте продуктов, которые выглядят тусклыми или имеют прогорклый запах.
Как хранить куркуму
Храните порошок куркумы или целую сушеную куркуму в герметичном контейнере, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. Идеальный вариант — прохладный шкаф или кладовая.
Популярные вопросы
Можно ли пить или есть куркуму каждый день
Умеренное употребление куркумы, как правило, безопасно для большинства людей. Однако важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете лекарства.
Можно ли принимать куркуму на голодный желудок
Куркума обычно хорошо переносится натощак, но у некоторых людей может возникнуть дискомфорт. Рекомендуется употреблять куркуму во время еды, чтобы свести к минимуму потенциальные побочные эффекты. Также лучше сочетать куркуму с полезными жирами — например, с оливковым маслом.
Как лучше всего усваивается куркума
Куркумин плохо усваивается, если принимать его отдельно. Поэтому куркуму лучше сочетать со следующими продуктами.
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Черный перец: пиперин, соединение черного перца, улучшает усвоение куркумина. В блюда с куркумой лучше добавлять щепотку этой острой специи.
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Продукты с полезными жирами: куркумин жирорастворим, поэтому употребляйте куркуму с полезными жирами.