Куркума: польза и вред для здоровья

Куркуму начали использовать больше пяти тысяч лет назад в Индии. В местной аювердической медицине куркуму ценят за ее противовоспалительные, антиоксидантные и противомикробные свойства. Специя также имеет значительную культурную и религиозную ценность: в Индии она веками использовалась в церемониях, ритуалах и традиционных практиках.

Калорийность и БЖУ куркумы

В сыром виде куркума имеет низкую калорийность. В 100 г молотой куркумы содержит примерно 312 ккал. Это хороший источник пищевых волокон, железа, марганца и витамина B6. Куркума также богата куркумином — соединением, ответственным за многие ее преимущества для здоровья.

В 100 г:

белков — 9,7 г;

жиров —3,3 г;

углеводов — 44,4 г.

Польза куркумы

Противовоспалительные свойства

Куркумин — основное активное соединение, содержащееся в куркуме. Оно обладает мощным противовоспалительным действием.

Источник антиоксидантов

Антиоксиданты помогают защитить организм от окислительного стресса и нейтрализовать вредные свободные радикалы. Это укрепляет общее здоровье и защищает от ряда хронических заболеваний.

Помощь пищеварению

Куркума уже давно используется для поддержания здоровья пищеварительной системы. Она помогает облегчить дискомфорт, улучшить пищеварение и стимулировать выработку ферментов.

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Вред куркумы

Желудочно-кишечный дискомфорт

Чрезмерное употребление куркумы может вызвать желудочно-кишечные проблемы: расстройство желудка, тошноту и диарею. Умеренность — ключевой момент при включении куркумы в рацион.

Взаимодействие с лекарствами

Куркума может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Особенно с препаратами, разжижающими кровь, антацидами и лекарствами от диабета. Очень важно проконсультироваться с врачом перед использованием куркумы в качестве регулярной добавки.

Куркума для похудения

Исследования на животных показали, что куркумин эффективно снижает как жировые отложения, так и воспаления, возникающие в результате диеты с высоким содержанием жиров.

Другие исследователи пришли к выводу, что куркумин способствует контролю веса у полных людей. Хотя результаты этих исследований многообещающие, необходимо дальнейшее изучение.

Куркума в косметологии

Борьба с акне

Исследование, опубликованное в PharmaTutor, показывает, что куркума уменьшает воспаление и способствует заживлению кожи.

Борьба с гиперпигментацией

Куркума считается мощным ингредиентом для осветления кожи и придания ей сияния. Возможно, вы замечали, что на большинстве индийских свадеб в ритуалах используется куркума или халди. Это делается для того, чтобы придать коже естественное сияние в важный день.

Вкусные блюда с куркумой

Весенний овощной плов

Ингредиенты:

большие луковицы — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г ;

мелкая зеленая фасоль, разрезанная пополам — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

семена тмина — 1 ч. л.;

молотый кориандр- 1 ч. л.;

кардамон — 6 стручков;

молотая куркума — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

рис басмати — 250 г;

овощной бульон — 450 мл;

размороженный зеленый горошек — 100 г;

картофель — 1 шт;

морковь — 1 шт;

нарезанный шпинат — 100 г.

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Способ приготовления:

Сварить картошку и морковку. Порезать на кубики. Очистить лук, нарезать как можно тоньше. Нагреть сливочное масло в большой глубокой сковороде с крышкой. Добавить лук с щепоткой соли и готовить на среднем огне, помешивая, пока он не станет золотистым и не карамелизируется. Добавить зеленую фасоль и чеснок и готовить пару минут. Затем добавить специи и лавровый лист и готовить еще пару минут. Добавить рис, картошку, морковку и перемешать. Залить все бульоном, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 15-20 минут.

Латте с куркумой

Ингредиенты:

молотая куркума — 1/2 ч. л.;

молотый имбирь — 1/8 ч. л.;

молотая корица — 1/8 ч. л.;

молотый кардамон — щепотка;

коричневый сахар, подсластитель или кленовый сироп — 2 ч. л.;

овсяное или миндальное молоко — 200 мл.

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Способ приготовления:

Выложить все ингредиенты в кастрюлю и поставить на слабый огонь, варить до появления пара. Когда молоко станет теплым, снять его с огня и энергично взбить, чтобы на нем образовалась пена. При желании добавить подсластитель или кленовый сироп. Ополоснуть термостойкую кружку или чашку кипятком, чтобы она нагрелась, затем налить латте и подавать.

Как выбрать куркуму

Важно обратить внимание на следующие показатели.

Качество и чистота: выбирайте органический порошок куркумы без пестицидов и загрязнений. Ищите авторитетные бренды.

Содержание куркумина: проверьте, чтобы в куркуме было высокое сожержание куркумина. Куркумин — активное соединение, ответственное за большую часть пользы куркумы для здоровья.

Свежесть: избегайте продуктов, которые выглядят тусклыми или имеют прогорклый запах.

Как хранить куркуму

Храните порошок куркумы или целую сушеную куркуму в герметичном контейнере, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. Идеальный вариант — прохладный шкаф или кладовая.

Популярные вопросы

Можно ли пить или есть куркуму каждый день

Умеренное употребление куркумы, как правило, безопасно для большинства людей. Однако важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо заболевания или вы принимаете лекарства.

Можно ли принимать куркуму на голодный желудок

Куркума обычно хорошо переносится натощак, но у некоторых людей может возникнуть дискомфорт. Рекомендуется употреблять куркуму во время еды, чтобы свести к минимуму потенциальные побочные эффекты. Также лучше сочетать куркуму с полезными жирами — например, с оливковым маслом.

Как лучше всего усваивается куркума

Куркумин плохо усваивается, если принимать его отдельно. Поэтому куркуму лучше сочетать со следующими продуктами.