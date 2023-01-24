Что есть во время болезни, особенно если не хочется? Рассказывает врач

Нужно ли заставлять себя есть через силу.

Голодание при простуде, да и вообще любом заболевании, — это защитная реакция организма. Например, больное животное больше лежит, чем ходит, не охотится, не добывает еду. Так оно не заражает собратьев и не тратит драгоценную энергию.

Что говорят ученые

В 1972 году в Миннесоте провели эксперимент, во время которого зараженных бактериями мышей разделили на две группы. Одну группу насильно кормили, другой же позволили питаться так, как они того сами хотели. Во второй группе выживаемость была выше.

Позже ученые определили, что в случае с вирусной нагрузкой в группе, которую кормят насильно, выживаемость выше. То есть при бактериальном заражении голод лечит, а при вирусном — убивает.

Фото Freepik/benzoix

Позже появились и другие исследования, которые выявили связь между процессом восстановления и не столько питанием, сколько присутствием в рационе глюкозы. Это связано со сложной системой иммунной реакции: толерантностью, резистентностью, воспалением и защитой клеток.

Так или иначе, выводы есть, но полных научных данных на этот счет нет.

Нужно ли насильно есть во время болезни

В реальной жизни нужно придерживаться нескольких правил, чтобы быстрее выздороветь и восстановиться

Следовать зову организма. Это иногда бывает сложно, но вам нужно понять, чего хочется в данный момент.

Пить достаточное количество воды. Лучше столовой или минеральной, но без газа.

Сократить количество вредных продуктов. К ним относятся те, которые потенциально могут раздражать иммунную систему (молочные продукты, сахар, орехи, помидоры, баклажаны, кофе, алкоголь).

Есть простую однокомпонентную пищу. Лучше всего приготовленную на пару, отварную или запеченную.

Фото Freepik/user18526052

Голодание может быть лечебным. Существуют практики лечения голодом даже серьезных заболеваний (например, онкологических). Однако полный отказ от пищи в период заболевания может привести к истощению.

Не занимайтесь самолечением — строго следуйте рекомендациям лечащего врача.

Что нужно есть во время болезни

Мнения в этом вопросе расходятся. Базовое правило: ничего острого, соленого, жареного. Некоторые специалисты рекомендуют полностью отказаться от простых углеводов, исключить сахара, мед, варенье. Но при этом стоит добавить в рацион крупы (гречка, овсяная крупа, сорго, саго, амарант), чтобы сахароза, фруктоза и глюкоза поступали в организм и быстро его питали.

Также не стоит забывать о жирах. Например, в крупы можно добавить масло ГХИ — топленое сливочное масло. А белок потреблять в виде отварного или вареного мяса, яиц, нежирной рыбы (если нет аллергии).

Также важно потребление витаминов. Поэтому ферментированные овощи, свежие фрукты, на которые нет аллергии, нужно добавить в рацион.

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