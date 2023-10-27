Печень трески: польза и вред для организма
Треску используют уже столетия. Ее широко применяли в прибрежных регионах с большой популяцией этой рыбы: Скандинавии, Великобритании и некоторых частях Северной Америки. Исторически сложилось так, что с помощью печени трески возмещали необходимые питательные вещества, которые не удалось получить из-за нехватки овощей и фруктов.
Калорийность и БЖУ печени трески
Печень трески — питательный продукт, богатый белками, жирами и различными витаминами. Особенно много в продукте жирных кислот омега-3. В 100 г печени трески содержится около 290 калорий.
В 100 г:
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белков — 6 г;
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жиров — 65 г;
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углеводов — 1,2 г.
Польза печени трески
Богата витаминами
Печень трески — важный источник витаминов А и D. Витамин А необходим для поддержания здорового зрения, укрепления иммунитета. Витамин D важен для здоровья костей: он помогает усваивать кальций и улучшает общую плотность костей.
Содержит жирные кислоты омега-3
Печень трески известна высоким содержанием жирных кислот омега-3. Они полезны для уменьшения воспалений, улучшения здоровья сердца и поддержки когнитивных функций.
Может повысить иммунитет
Считается, что витамины A и D в печени трески поддерживают иммунную функцию и повышают сопротивляемость организма инфекциям.
Вред печени трески
Токсичность витамина А
Сто граммов печени трески обеспечивают четыре с половиной суточных нормы потребления витамина А. Чрезмерное потребление витамина А потенциально может вызвать тошноту, головокружение и другие побочные эффекты. Важно употреблять печень трески в небольших количествах и не превышать рекомендуемую суточную норму.
Загрязнение тяжелыми металлами
Печень трески, как и другое мясо рыбы, может содержать много ртути и диоксинов. Эти загрязнители могут оказывать пагубное воздействие на здоровье человека, если присутствуют в больших количествах.
Высокое содержание жиров
Людям с особыми диетическими ограничениями или состояниями, при которых нежелательно употреблять много жиров, нужно не злоупотреблять печенью трески.
Печень трески в медицине
Лечение дефицита витамина D
Печень трески или рыбий жир издревле используются для лечения дефицита витамина D. Хотя сейчас такое состояние можно корректировать добавками, печень трески в любом случае может быть хорошим источником полезных веществ.
Здоровье суставов и костей
Жирные кислоты омега-3 и витамин D в печени полезны при артрите и остеопорозе. Известно, что эти питательные вещества уменьшают воспаление и поддерживают плотность костей.
Вкусные блюда с печенью трески
Паштет из печени трески
Ингредиенты:
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печень трески — 200 г;
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лук — 1 шт.;
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сливочное масло — 2 ст. л.;
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лимонный сок — 1 ст. л.;
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соль и перец — по вкусу;
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зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
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Обжарить мелко нарезанный лук на сливочном масле до прозрачности.
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Добавить печень трески и готовить, пока она не начнет разваливаться.
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Переложить все в кухонный комбайн, добавить лимонный сок, соль и перец и измельчить до получения однородной массы.
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Добавить нарезанную зелень и охладить перед подачей.
Салат с печенью трески
Ингредиенты:
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печень трески — 1 упаковка;
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листья салата — 100 г;
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огурец — 1 шт.;
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помидор — 2 шт.;
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лук — 1 шт.;
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сливочное масло — 2 ст. л.;
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лимонный сок — 1 ст. л.;
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соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Нарезать огурцы ломтиками, помидоры кубиками, лук тонко.
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В миске смешать печень трески, огурец, помидоры и лук.
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Полить оливковым маслом и лимонным соком.
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Приправить солью и перцем, затем осторожно перемешать. Перед подачей дать вкусам смешаться в течение нескольких минут.
Как выбрать печень трески
При выборе печени трески крайне важно выбирать продукцию качественных производителей. Покупайте свежую или замороженную печень от трески, выращенной в экологически чистом хозяйстве. Если вы выбираете консервированную печень трески, проверьте срок годности на упаковке.
Как хранить печень трески
Хранить печень трески следует в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C. Если печень замороженная, в морозилке ее можно держать до 3-4 месяцев. Свежую рекомендуется съесть в течение первых нескольких дней после покупки: в это время в ней больше всего полезных веществ. Консервы из трески хранятся до двух лет.
Популярные вопросы
Сколько раз в неделю можно есть печень трески?
Из-за высокого содержания витамина А и тяжелых металлов лучше не есть больше 30-40 граммов печени трески в день. Рекомендуемая диетическая норма витамина А варьируется в зависимости от возраста и пола, поэтому важно проконсультироваться с врачом.
Можно ли использовать масло из-под консервов печени трески?
Да, вы можете использовать масло как консервированный рыбий жир. Фактически его можно использовать как соус, например, в салатах и гарнирах.
Что полезнее: печень трески или минтая?
Печень трески считается более здоровой, поскольку она богаче витаминами А и D, а также жирными кислотами омега-3.