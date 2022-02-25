Рис: польза и вред для организма человека

Рис — один из самых популярных злаков в мире, известный почти 5000 лет.

Его первое выращивание датируется несколькими тысячами лет до нашей эры, а его колыбелью считается Восточная Азия. В последующие столетия рис попал в Грецию и Америку. Сегодня это основной компонент рациона более половины населения мира, особенно в Южной и Восточной Азии.

Белый рис — это зерна одноименного растения, которые используют в качестве основных ингредиентов разных блюд. Популярность пришла к ним из-за универсальной возможности готовки, дешевизны и возможности сочетания с любым вкусом и приправой. Белые сорта риса имеют мягкую текстуру, из-за чего блюда с ним становятся сытнее.

Виды риса

На рынке есть много видов риса. Однако самым известным и наиболее широко потребляемым рисом является белый рис.

По длине зерна риса различают рис:

короткозерный (например, жемчужный рис для суши);

среднезернистый (например, арборио, карнароли, виалоне);

длиннозерный (например, жасмин, басмати).

Рис также классифицируют по степени очистки и обработки рисового зерна независимо от сорта. Выделяется:

коричневый рис — имеет ореховый вкус и представляет собой цельное зерно с оболочкой, придающей ему характерный более темный цвет;

белый (шлифованный) рис — без мякины, зародышей и покровов;

рис параболический — без мякины, зародыша и оболочки, но дополнительно перед процессом удаления оболочки зерно риса термически обрабатывается (паром под повышенным давлением), подсушивается и полируется, что придает ему желтый цвет.

Кроме того, на рынке также доступен дикий рис, который характеризуется длинными темными зернами и произрастает на севере Американского континента.

Белый рис — это рафинированное зерно, поэтому в нем нет клетчатки, которую дают цельные зерна. Но белый рис всё равно отличный источник углеводов и других важных для организма микронутриентов, например таких, как марганец и железо.

Рис — это быстрые или медленные углеводы?

Белки 4,3 грамма Жиры 53 грамма Углеводы 0,5 грамма Калории 230-250 килокалорий

Пищевая ценность короткозерного белого риса на 100 грамм продукта.

Белый рис содержит около 50-55 граммов углеводов на 100 граммов продукта. И только небольшая часть этих углеводов поступает в виде клетчатки. В основном это крахмал и немного сахара.

Изначально весь рис цельнозерновой. Но самые популярные сорта белого риса производятся с помощью специального процесса измельчения, при котором зерно проходит через аппарат, где у зерен удаляют отрубевую оболочку. А именно в ней находится большая часть всех питательных веществ. Это делает зерна обработанными, очищенными и оставляет в блюде в основном быстрые углеводы. Такие процессы позволяют уменьшать время приготовления и продлевают срок хранения зерен.

Коричневые сорта риса содержат намного больше клетчатки и медленных углеводов, чем белые виды, потому что это цельное зерно. Однако готовится, как правило, такой рис в два раза дольше.

Гликемический индекс белого риса может достигать значения 70. Гликемический индекс коричневого риса может варьироваться в значениях от 50 до 65. Круглозерный рис, как правило, имеет индекс выше, чем длиннозерный и коричневый. Однако у дикого риса это число равно примерно 35-40.

Польза риса для организма

Блюда из риса могут быть частью здорового и сбалансированного питания многих людей. Большая часть полезных свойств зерен связана с содержащимися в них витаминами и минералами.

Поддерживает кости, нервы и мышцы

100 граммов риса белых сортов содержат около 15 мг магния. Этот элемент является важным структурным компонентом костной ткани и участвует в сотнях ферментативных реакций, связанных с синтезом ДНК и белков. Помимо этого, он нужен для нормального функционирования нервной ткани и сокращения мускулов.

Витамины и минералы

Белый рис — отличный источник марганца и обеспечивает почти 30% суточной нормы этого элемента в 100 граммах продукта. В нём также много железа, в зависимости от сорта может быть от 10% до 15% суточной дозы. Белый рис также содержит витамины группы В (особенно тиамин, а также ниацин и рибофлавин).

Улучшает здоровье толстого кишечника

Блюда из риса — отличный источник пищевых волокон, но больше всего их в коричневом, черном и диком рисе. Из-за определённых методов очищения зерна белый рис имеет гораздо более низкие дозы клетчатки.

Благодаря наличию пищевых волокон коричневый, черный и дикий рис положительно влияет на центр голода и насыщения, усиливая и продлевая чувство сытости после еды, улучшает работу кишечника. Эти сорта риса рекомендуются людям с избыточным весом и ожирением. Их употребление помогает снизить массу тела и поддерживать ее в норме.

Кроме того, рис с высоким содержанием клетчатки способствует снижению риска развития диабета 2-го типа и может использоваться в рационе людей с этим заболеванием. Еще одним преимуществом цельнозернового риса является то, что он помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в крови и снизить риск рака толстой кишки.

Ценность риса.

Безопасен для людей с непереносимостью глютена

Рис является безглютеновым продуктом и поэтому может употребляться людьми с глютеновой болезнью и непереносимостью глютена. Из риса можно делать различные типы муки, лапши, хлеба и сиропов. Существует также рисовое молоко, которое используют в качестве немолочного заменителя коровьего молока.

Источник быстрого получения энергии

Это особенно важно для спортсменов, которым необходимо большое количество энергии в виде углеводов. После тренировок многие атлеты предпочитают именно сорта белого риса, так как в них высокое содержание углеводов и низкое содержание клетчатки.

Углеводы из белого риса необходимы телу для плодотворной физической подготовки. Они также пополняют запасы мышечного гликогена после экстремальных тренировок. Многие спортсмены довольно часто съедают большую миску белого риса в сочетании с жареной куриной грудкой, которая содержит нежирный белок, после занятий. Также это популярное блюдо среди бегунов на выносливость.

Для тех, кто тренируется меньше четырех дней в неделю или страдает нарушением обмена веществ, лучше выбирать коричневый рис. Этот сорт богат питательными веществами пищей и рекомендуется для обычных людей, ведущих активный образ жизни. Коричневый рис богат клетчаткой и питательными веществами, необходимыми для сбалансированного здорового питания.

Вред риса для организма

Аллергия

Аллергическая реакция на продукты из риса встречается редко, но она возможна. Очень часто аллергия на рис встречается в азиатских странах, где рис составляет большую часть типичного рациона. Люди с аллергией на это блюдо также могут иметь побочные реакции на потребление кукурузы, сои и ячменя.? Обратитесь к врачу-аллергологу при их наличии.

Побочные эффекты

Рис является одним из наиболее распространенных триггеров синдрома энтероколита, вызываемого пищевыми белками определённого типа. Заболевание чаще проявляется у младенцев и детей до пяти лет. Также симптомами могут быть воспаления тонкого и толстого кишечника.

Редко, но встречается загрязнение риса тяжелыми металлами, например:

кадмий;

свинец;

ртуть;

мышьяк.

Однако по большей части такие загрязнения связаны с местом произрастания риса и методами его обработки.

Покупка и хранение риса

Приобретая в магазине пачку риса, Роспотребнадзор советует следующее: убедитесь, что внутри крупа была цельной, без примеси, кусочков грязи и других зерен. Поэтому желательно, чтобы сама упаковка была прозрачной. Потрясите пачку, чтобы лучше разглядеть внутренности.

Желательно, чтобы в пачке было меньше идеально белых зерен. Такие ядра риса обычно недозрелые, очень мягкие и портят вкус еды. Желтые зерна в белом рисе — также плохо. Это признак некачественного хранения и образования вредных грибков.

После приготовления блюда из риса поместите его в холодильную камеру, там оно может храниться до трех-четырех дней. Сигналы испорченного готового блюда — зерна стали твердыми, сухими и с неприятным запахом.

Сырой рис нужно держать в герметичных контейнерах. Поставьте их в прохладное и сухое место. При комнатной температуре или ниже рис может храниться до 10 лет. Коричневые сорта риса хранятся в сухом прохладном месте до 6 месяцев. В морозильной камере — до 24 месяцев.