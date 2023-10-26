Как посчитать калорийность маринадов и соусов

Роллы под нежнейшим соусом спайси, паста карбонара, оливье, острые ребрышки в сладком маринаде — звучит так вкусно и так калорийно. Почему? Ответ прост — все дело в соусе! Он добавляет калорийности блюдам и головной боли худеющим. Многие убирают соусы и маринады из рациона, потому что не знают, как посчитать их калорийность. Как итог — сухие блюда приедаются, растет риск срыва, а «Биг Тейсти» снится по ночам.

Вместе с нутрициологом разобрались, как посчитать количество калорий в маринаде и соусах и добавить их в рацион без вреда для фигуры.

Какие соусы самые калорийные

Хорошо приготовленный соус или маринад способен превратить блюдо в шедевр. Но спешим вас расстроить: в нескольких ложках любимого соуса может содержаться столько же калорий, как в 100 г куриного филе. Например, в 2 ст. л. майонеза 115 ккал, что равняется калорийности 100 г отварной куриной грудки.

К наиболее калорийным соусам относятся майонез, сырный, «Тысяча островов», медово-горчичный, карбонара, тар-тар и «Цезарь». Например, в 100 г сырного соуса содержится 450 ккал, что приравнивается к энергетической ценности полноценного обеда.

Всеми любимый кетчуп тоже не так прост. Он богат «простыми» быстрыми углеводами. Они усваиваются организмом в короткие сроки и вызывают скачок инсулина.

Однако не все соусы так опасны для сантиметров на талии. К примеру, аджика, «Сацебели» и «Табаско» безобидны для фигуры. Кроме того, благодаря тенденциям питания последних десятилетий на рынке появились майонезы и соусы с пониженным содержанием жира и холестерина.

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Как посчитать калорийность соусов и маринадов

Зная калорийность соуса или маринада, можно посчитать реальную калорийность блюда, которая в итоге будет отличаться на 200-300 ккал от положенных 400.

Чтобы определить, сколько калорий в любимом соусе или маринаде, необходимо знать его вес. К примеру, перед заправкой салата взвесьте на кухонных весах количество соуса и через специальное приложение посмотрите, сколько в нем калорий.

Где найти информацию

Американская база данных USDA SR28.

Публичная датская база продуктов Frida.

Технико-технологические карты (карты-раскладки с рецептами и КБЖУ готовых блюд).

Посмотреть калорийность соусов и маринадов можно в приложениях Easy Fit, LifeSum, FatSecret.

Чем заменить покупные соусы

Если вы худеете, это совсем не означает, что в вашем рационе не должно быть соусов. Существует множество вариантов, как заменить майонез на более полезный продукт. Самый безвредный аналог — греческий йогурт с солью, горчицей и щепоткой перца.

В качестве заправки к салату также хорошо подойдут оливковое масло, лимонный сок, йогурт или нежирная сметана. Полезным будет и песто.

Важно знать, что соусы и заправки стимулируют желчеотделение, секрецию желудка и поджелудочной железы. Поэтому людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, их лучше не употреблять.

Рецепты полезных соусов

На просторах интернета опубликовано множество вариантов полезных соусов, но здесь важно знать один момент ­­— любого продукта должно быть в меру. Даже обезжиренная сметана добавит вам лишних килограммов, если есть ее в огромных количествах. Поэтому соблюдайте баланс и помните: соус должен добавлять изюминки блюду, но никак не становится им.

ПП-майонез

В порции пп-майонеза содержится около 50 ккал. Для его приготовления потребуются:

греческий йогурт 2% ­- 2 ст. л.;

горчица — 1/2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль перец — по вкусу.

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В подходящей емкости смешать греческий йогурт, горчицу, лимонный сок и специи. Добавить соус к салатам из свежих овощей, куриному филе, также можно использовать в пп-шаурме.

Сметанно-чесночный

В порции — около 60 ккал. Такой соус просто великолепно подходит к куриному стейку и запеченным овощам на гриле. Для него потребуются:

сметана 15% — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, зелень — по вкусу.

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В миску выложить сметану. На мелкой терке протереть чеснок и добавить к сметане. Смесь посолить и поперчить. При желании добавить зелень и специи. Хорошо перемешать полученный соус и дать настояться 3-5 минут.

Чесночный с базиликом и огурцом

Калорийность — 50 ккал. Это полезный соус, который идеально подойдет к мясу и рыбе. Чтобы приготовить его, потребуются:

греческий йогурт 2% — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

базилик (можно сушеный) — по вкусу;

свежий огурец — 1 шт;

соль, перец — по вкусу.

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Чеснок перетереть на терке и добавить в греческий йогурт. Добавить базилик. Свежий огурец вымыть и натереть на мелкой терке, после хорошо выжать из него влагу. Полученные ингредиенты смешать и оставить в холодильнике на 5-10 минут.

Соус песто от эксперта

Калорийность в 100 г — 200 ккал. На 2 порции понадобятся:

оливковое масло — 30-60 мл.;

чеснок — 1-2 зубчика;

вымоченные орехи/семечки — 20 г.;

базилик — 2 пучка.;

специи (черный перец, морская соль) — по вкусу;

зелень — по вкусу.

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