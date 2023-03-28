Оливки — секрет долголетия греков, считают ученые. Чем так полезны эти плоды?
Оливки — главный компонент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных. Есть даже исследования, согласно которым средняя продолжительность жизни у греков дольше, чем у многих других европейских народов, потому что они в больших количествах употребляют оливковое масло и оливки.
Разбираем, насколько на самом деле полезен этот продукт, вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой.
В чем польза оливок
Оливки содержат 11-15% жира. Из них 74% составляет олеиновая кислота, тип мононенасыщенной жирной кислоты. Мононенасыщенные жиры — важный компонент в рационе здорового человека. От них зависит усвоение жирорастворимых витаминов.
Антиоксиданты (витамин Е, С, селен), входящие в состав оливок, замедляют старение и уменьшают риск образования раковых клеток. Клетчатка, пищевые волокна очищают организм от токсинов, нормализуют микрофлору и налаживают стул.
Входящие в состав оливок витамины группы В помогают лучше справляться со стрессом, витамин Е и жирные кислоты улучшают ток желчи, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Чем оливки полезны для женщин
Этот продукт для женщины может стать настоящим секретом красоты. Витамины А и В позитивно влияют на кожу, укрепляют волосы, ускоряют их рост и придают им блеск. Кроме того, мононенасыщенные жиры, витамины A и E, содержащиеся в оливках, могут повысить шансы зачатия ребенка, а витамин B6 является профилактикой варикоза и тромбоза при беременности.
Оливки содержат фолиевую кислоту, которая необходима всем женщинам, планирующим беременность, а также фитоэстрогены, которые очень полезны в фолликулярную фазу цикла (две недели, начиная с первого дня менструации).
Как правильно выбрать оливки
При выборе оливок важно оценить, какого цвета и размера плоды, поэтому лучше покупать их в прозрачной банке.
При изготовлении вакуумных упаковок используются вещества, которые при контакте с окружающей средой могут становиться токсичными и опасными для организма. Самая безопасная упаковка для оливок — это стекло.
Что касается промышленной консервации, то речь чаще всего идет о добавлении химических консервантов, например нитратов и нитритов, которые вредны для здоровья.
Подробнее о влиянии консервантов на организм можно узнать из этой статьи.
Часто производители добавляют в консервированные оливки синтетические антиокислители, регуляторы кислотности и усилители вкуса, которые дают нагрузку на печень, повышают риск гормональных дисбалансов и эндокринных заболеваний.
Чтобы выбрать качественный продукт, надо внимательно читать этикетки и отдавать предпочтение оливкам с наиболее понятным составом.
Чем могут быть опасны оливки
Любой даже очень полезный продукт в большом количестве может принести больше вреда, чем пользы.
Большинство производителей добавляют в баночки с оливками соль, которая в большом количестве нарушает водно-солевой баланс организма. Осторожными с оливками стоит быть также людям с желчнокаменной болезнью, так как оливки улучшают текучесть желчи, что может заставить камни двигаться.
Пищевая ценность оливок
|
Порция
|
Жиры (г)
|
Углеводы (г)
|
Белки (г)
|
Ккал
|
1 маленькая оливка
|
0.38
|
0.18
|
0.03
|
4
|
1 средняя оливка
|
0.45
|
0.22
|
0.004
|
5
|
1 большая оливка
|
0.52
|
0.25
|
0.04
|
5
|
1 оливка халкидики
|
0.88
|
0.42
|
0.07
|
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