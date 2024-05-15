В России могут запретить продавать кофе несовершеннолетним

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в России следует запретить продавать кофе несовершеннолетним.

«Кофе — это искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма. Нам кажется, что это стимулятор, который нам дает определенную бодрость. Но на самом деле, уже где-то через полгода потребления эффект сводится к процессу зависимости», — отметил собеседник издания.

Однако вопрос запрета кофе депутат решил оставить на потом, а сейчас заняться более глобальными вещами, а именно запретом продажи тонизирующих напитков детям.

«Я бы сконцентрировался на одной проблеме — это энергетики и печальный факт влияния на здоровье современных детей, их доступность и негативный факт среди детей», — пояснил чиновник.

Отметим, что сейчас Госдумой рассматривается законопроект о запрете продажи детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) на всей территории страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что соответствующий закон необходимо принять до августа этого года.