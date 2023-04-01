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Сегодня, 13:00

Какая национальная кухня самая полезная? Отвечает нутрициолог

Анастасия Серебренникова
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Фото istockphoto.com
Значение имеют не только блюда, но и сервировка.

Считается, что здоровый рацион должен основываться на трех столпах — это баланс, разнообразие и умеренность.

По мнению нутрициолога Лилии Квашниной, три этих характеристики сочетает в себе японская кухня.

Разбираемся, насколько на самом деле полезен рацион жителей страны восходящего солнца.

Преимущества японской кухни

Меньше мяса, больше рыбы

Традиционно японцы едят мало мяса. Согласно статистике за 2019 год, каждый японец ежегодно съедает около 50 кг мяса. Для сравнения каждый американец ест примерно 130 кг, а австралиец — 115 кг. Основа японской диеты — рыба и морепродукты.

«Особенности морепродуктов — низкая калорийность, но при этом большое количество легкоусваиваемого белка, высокая нутритивная плотность (витамины группы В, жирные кислоты, цинк, селен, магний, йод). Это благотворно влияет на здоровье щитовидной железы, способствует поддержанию веса в пределах нормы».
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Морепродукты нормализуют уровень холестерина в крови, что важно для долгой и здоровой жизни. Кроме того, употребление в пищу морепродуктов улучшает эластичность сосудов и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

«Рыба и морепродукты богаты белком, который лучше усваивается, чем красное мясо, что особенно важно с возрастом, когда ферменты уже не такие активные, как в молодости».
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Размеренный прием пищи

В Японии принято сервировать блюда небольшими порциями в маленьких тарелках. Кроме того, японцы очень долго и тщательно пережевывают еду и поэтому быстрее насыщаются.

«Залог хорошего пищеварения — прием пищи не менее 30 минут. Пищеварение начинается с момента поступления еды в рот, так как в составе слюны присутствует муцин, который способствует формированию и склеиванию пищевого комка. Несформированный пищевой комок может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и кишечника. Чем тщательнее пережевывается пища, тем качественнее она переварится в желудке».
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Также в это время начинает вырабатываться соляная кислота, от наличия которой зависит переваривание белков. Это важно, потому что непереваренный белок не распадется на необходимые аминокислоты, что может спровоцировать процесс гниения и дискомфорт в желудке.

Приготовление суши в японском ресторане.
istockphoto.com
Согласно исследованиям ученых из университета Бристоля, замедление процесса приема пищи действительно эффективная стратегия для снижения ее потребления. Простыми словами, чем медленнее мы едим, тем меньше съедаем.

Свежие продукты

Журналист, автор книги о Японии «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников писал о кухне этой страны так: «Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кулинарии более высоко, нежели мастерство приготовления. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору». Например, наиболее ценится именно тот вид рыбы, который вкусен в данный сезон в конкретном регионе.

istockphoto.com

По данным за 2019 год, в Японии едят довольно много свежих овощей: в среднем 265 г ежедневно при рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения норме в 200-250 г. Соблюдением этой нормы могут похвастаться меньше половины стран мира.

Недостатки японской кухни

Несмотря на обилие свежей рыбы и овощей, два основных компонента японской диеты не самые полезные — это рис и соевый соус.

Однако японцы занимают только 50-е место в мире по потреблению риса.

«Японцы очень тщательно относятся к выбору риса, предпочитая варианты с короткими зернами нового урожая, необработанный, богатый сложными углеводами, которые дают много энергии и насыщают организм, что позволяет избежать перекусов».
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Еще одно «слабое место» японской кухни — это большое потребление соевого соуса. Отмечается, что японцы живут долго, но в старости многие страдают болезнями суставов, что связывают как раз с избытком соли в рационе.

«Соевый соус унаследовал часть полезных свойств от сои, которая содержит полный набор важных для жизнедеятельности аминокислот, имеет высокую концентрацию антиоксидантов и фитоэстрогенов, благотворно воздействует на репродуктивное здоровье женщин. Но он содержит и большое количество соли, поэтому я рекомендую не злоупотреблять им».
Лидия Квашнина
Нутрициолог

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