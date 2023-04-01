Какая национальная кухня самая полезная? Отвечает нутрициолог

Значение имеют не только блюда, но и сервировка.

Считается, что здоровый рацион должен основываться на трех столпах — это баланс, разнообразие и умеренность.

По мнению нутрициолога Лилии Квашниной, три этих характеристики сочетает в себе японская кухня.

Разбираемся, насколько на самом деле полезен рацион жителей страны восходящего солнца.

Преимущества японской кухни

Меньше мяса, больше рыбы

Традиционно японцы едят мало мяса. Согласно статистике за 2019 год, каждый японец ежегодно съедает около 50 кг мяса. Для сравнения каждый американец ест примерно 130 кг, а австралиец — 115 кг. Основа японской диеты — рыба и морепродукты. Морепродукты нормализуют уровень холестерина в крови, что важно для долгой и здоровой жизни. Кроме того, употребление в пищу морепродуктов улучшает эластичность сосудов и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. 5 секретов японского долголетия. Принципы философии икигай Размеренный прием пищи В Японии принято сервировать блюда небольшими порциями в маленьких тарелках. Кроме того, японцы очень долго и тщательно пережевывают еду и поэтому быстрее насыщаются. Также в это время начинает вырабатываться соляная кислота, от наличия которой зависит переваривание белков. Это важно, потому что непереваренный белок не распадется на необходимые аминокислоты, что может спровоцировать процесс гниения и дискомфорт в желудке. istockphoto.com Согласно исследованиям ученых из университета Бристоля, замедление процесса приема пищи действительно эффективная стратегия для снижения ее потребления. Простыми словами, чем медленнее мы едим, тем меньше съедаем. Названы пять продуктов, увеличивающие продолжительность жизни

Свежие продукты

Журналист, автор книги о Японии «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников писал о кухне этой страны так: «Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кулинарии более высоко, нежели мастерство приготовления. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору». Например, наиболее ценится именно тот вид рыбы, который вкусен в данный сезон в конкретном регионе.

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По данным за 2019 год, в Японии едят довольно много свежих овощей: в среднем 265 г ежедневно при рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения норме в 200-250 г. Соблюдением этой нормы могут похвастаться меньше половины стран мира.

Недостатки японской кухни

Несмотря на обилие свежей рыбы и овощей, два основных компонента японской диеты не самые полезные — это рис и соевый соус.