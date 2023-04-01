Какая национальная кухня самая полезная? Отвечает нутрициолог
Считается, что здоровый рацион должен основываться на трех столпах — это баланс, разнообразие и умеренность.
По мнению нутрициолога Лилии Квашниной, три этих характеристики сочетает в себе японская кухня.
Разбираемся, насколько на самом деле полезен рацион жителей страны восходящего солнца.
Преимущества японской кухни
Меньше мяса, больше рыбы
Традиционно японцы едят мало мяса. Согласно статистике за 2019 год, каждый японец ежегодно съедает около 50 кг мяса. Для сравнения каждый американец ест примерно 130 кг, а австралиец — 115 кг. Основа японской диеты — рыба и морепродукты.
«Особенности морепродуктов — низкая калорийность, но при этом большое количество легкоусваиваемого белка, высокая нутритивная плотность (витамины группы В, жирные кислоты, цинк, селен, магний, йод). Это благотворно влияет на здоровье щитовидной железы, способствует поддержанию веса в пределах нормы».
Морепродукты нормализуют уровень холестерина в крови, что важно для долгой и здоровой жизни. Кроме того, употребление в пищу морепродуктов улучшает эластичность сосудов и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
«Рыба и морепродукты богаты белком, который лучше усваивается, чем красное мясо, что особенно важно с возрастом, когда ферменты уже не такие активные, как в молодости».
Размеренный прием пищи
В Японии принято сервировать блюда небольшими порциями в маленьких тарелках. Кроме того, японцы очень долго и тщательно пережевывают еду и поэтому быстрее насыщаются.
«Залог хорошего пищеварения — прием пищи не менее 30 минут. Пищеварение начинается с момента поступления еды в рот, так как в составе слюны присутствует муцин, который способствует формированию и склеиванию пищевого комка. Несформированный пищевой комок может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и кишечника. Чем тщательнее пережевывается пища, тем качественнее она переварится в желудке».
Также в это время начинает вырабатываться соляная кислота, от наличия которой зависит переваривание белков. Это важно, потому что непереваренный белок не распадется на необходимые аминокислоты, что может спровоцировать процесс гниения и дискомфорт в желудке.
Свежие продукты
Журналист, автор книги о Японии «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников писал о кухне этой страны так: «Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кулинарии более высоко, нежели мастерство приготовления. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору». Например, наиболее ценится именно тот вид рыбы, который вкусен в данный сезон в конкретном регионе.
По данным за 2019 год, в Японии едят довольно много свежих овощей: в среднем 265 г ежедневно при рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения норме в 200-250 г. Соблюдением этой нормы могут похвастаться меньше половины стран мира.
Недостатки японской кухни
Несмотря на обилие свежей рыбы и овощей, два основных компонента японской диеты не самые полезные — это рис и соевый соус.
Однако японцы занимают только 50-е место в мире по потреблению риса.
«Японцы очень тщательно относятся к выбору риса, предпочитая варианты с короткими зернами нового урожая, необработанный, богатый сложными углеводами, которые дают много энергии и насыщают организм, что позволяет избежать перекусов».
Еще одно «слабое место» японской кухни — это большое потребление соевого соуса. Отмечается, что японцы живут долго, но в старости многие страдают болезнями суставов, что связывают как раз с избытком соли в рационе.
«Соевый соус унаследовал часть полезных свойств от сои, которая содержит полный набор важных для жизнедеятельности аминокислот, имеет высокую концентрацию антиоксидантов и фитоэстрогенов, благотворно воздействует на репродуктивное здоровье женщин. Но он содержит и большое количество соли, поэтому я рекомендую не злоупотреблять им».
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