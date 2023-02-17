5 секретов японского долголетия. Принципы философии икигай
Ни для кого не секрет, что Япония — страна долгожителей. Японцы — мировые лидеры как по средней продолжительности жизни, так и по числу представителей нации, чей возраст перевалил за 110 лет. Поэтому-то весь остальной мир постоянно и пытается «подсмотреть» у них какой-нибудь волшебный секрет, который поможет жить и процветать как можно дольше.
И одним из таких ноу-хау считается икигай — философия счастья по-японски. Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур раскрыла суть пяти основных принципов икигай и рассказала, как и зачем их соблюдать.
Начинать с малого
Здесь говорится о принципе маленьких шагов, о том, что к большой цели следует двигаться постепенно, чтобы не перегружать нервную систему, ведь мозг боится глобальных процессов.
Если избегать психоэмоционального истощения, разумеется, жизнь будет более длительной. Кроме того, приятные эмоции после реализации задуманного обычно ярко выражены, а, как известно, положительные эмоции продлевают жизнь.
Освободить себя
Подразумевается самоосвобождение от общественных стигм, ярлыков, стереотипов, компромиссов; жизнь в соответствии с собственными принципами. Кроме того, стоит освободиться от различных страданий, закомплексованности, токсичного окружения, партнера-абьюзера, ненавистной работы.
Да, это сложно, но психологическое здоровье всегда важнее. Примером человека, свободного от оков, является маленький непосредственный ребенок, воспринимающий мир без серьезных переживаний и сильного стресса и не «катающий» в голове навязчивые мысли.
Обрести гармонию и устойчивость
Каждому человеку важно равновесие, стабильность в жизни, а вот неопределенность пугает. Чтобы понять, какая жизненная сфера отстает от других, можно начертить колесо баланса, и после осознания того, что именно мешает, уделить внимание этой области.
На данный момент общество живет в условиях турбулентности, но все же следует стараться жить свою жизнь комфортно для себя, и физически, и психологически.
Радоваться мелочам
Необходимо находить радость во всем, что вас окружает: искрящийся на солнце снег, перистые красивые облака, улыбки близких, выполненная задача и другое. Жизнь состоит из мелочей, которые нужно обязательно замечать, чтобы на душе становилось светло и тепло. И следует помнить, что приятные эмоции очень полезны для психического состояния.
Быть здесь и сейчас
В потоке, в моменте — эти фразы придуманы не для мемов. Они гораздо глубже и означают, что у человека есть только настоящее, в котором можно создать базу для будущего, применяя опыт прошлого. Если все три времени соединить в одну дружную схему, то личность будет более реализованной во всех сферах жизни, это приведет к гармонии и психоэмоциональной устойчивости.
Как достичь икигай
Принципы икигай только на первый взгляд кажутся банальными и простыми. Попробуйте следовать им ежедневно и ежечасно и поймете: научиться жить по этим правилам — сложная задача, на которую и целой жизни может оказаться мало.
Это как диета, которой надо придерживаться для достижения результата, что мучительно и сложно. Попробуйте изменить угол обзора — это не просто диета, а новый образ питания. Так и икигай — это не просто временная практика, это новый образ мышления. Внедрение новых программ мышления, расстановка новых акцентов оказывает позитивное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье. Все дело в управлении эмоциональным интеллектом. Развивая навык осознанности, человек начинает повышать качество своей жизни, в том числе за счет наведения порядка внутри себя — внутри своих мыслей, эмоций и чувств.
С позиции психосоматики развитие осознанности и эмоционального интеллекта ведет к развитию интеллекта телесного, когда мы начинаем задумываться о том, что чувствуем внутри своего тела, наблюдать за ним, регулировать и ликвидировать отразившиеся на нем последствия тревоги, стресса, прошлого негативного опыта.