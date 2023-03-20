Китаянки показали жиросжигающее упражнение, которое покорило соцсети. Разбираем его вместе с тренерами
В TikTok набирает популярность видео тренировки с говорящим названием «китайская жиротопка». В вирусном ролике молодые китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку. Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Оно произошло от веселого музыкального трека, под который проходит занятие.
Как заявляют создатели тренировки — это лучший способ сжечь жир на боках и на животе за короткое время. Спросили у фитнес-тренеров, так ли это.
Техника выполнения
Для этой тренировки не понадобится никакое дополнительное оборудование. Ее можно выполнять дома, в зале или на улице.
Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять. Далее — совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно. С видеообъяснением можно ознакомиться здесь.
Полная тренировка длится чуть меньше 30 минут.
Насколько эффективно это упражнение
Создатели Kiat Jud Dai утверждают, что за 3 минуты повторения упражнения можно сжечь 30 калорий. Для сравнения: за 3 минуты тренировки на эллипсоидном тренажере можно сжечь около 45 калорий.
Эффективность этого упражнения с точки зрения жиросжигания крайне мала, если сравнивать с другими средствами и методами. Но если выбор — ничего не делать или делать это движение, то, конечно, от него будет какой-то эффект.
Упражнение задействует разные группы мышц, но при этом нагрузка на них мала по сравнению с другими вариантами. Но его преимущество — быстрый темп.
Это движение совершается за счет работы мышц живота и ягодичных мышц. Нагрузка на них очень динамичная, поэтому они точно будут чувствоваться. Кроме того, необходимо интенсивно дышать, что улучшает лимфоток и стимулирует процесс сжигания жира.
Можно ли похудеть, выполняя только это упражнение
Делая упражнения только на определенные группы мышц, похудеть не получится, поскольку это комплексный процесс, требующий полноценных тренировок на все тело.
Убрать жир с живота только это упражнение не может. Но и любое другое упражнение тоже не убирает жир локально, процесс жиросжигания проходит по-другому.
Если мало двигаться в течение дня и неправильно питаться, а потом сделать только это упражнение, то шансов похудеть очень мало. Нет волшебного упражнения, которое будет эффективнее других. Похудение — это баланс питания и двигательной активности.
Чтобы занятия фитнесом не наскучили, они должны быть максимально разнообразными и интересными. И пробовать тренды из социальных сетей — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс.
Создатель этой китайской тренировки — молодец, поскольку этим видео сумел привлечь внимание к фитнесу даже самых ленивых. Упражнение веселое, музыкальное, простое и доступное. Я думаю, что за таким форматом будущее.
Это упражнение выглядит не энергоемким, поэтому с точки зрения траты килокалорий оно не является эффективным. Зато его можно делать всем и где угодно. Если ваша цель — это жиросжигание и плоский живот, есть более эффективные способы похудеть. Если же цель — просто двигательная активность, то упражнение вполне подходит.
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