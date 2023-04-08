5 рецептов стоимостью до 300 рублей
Крем-суп из тыквы, тортилья с творожным сыром и пудинг с чиа на десерт. Нет, это не меню дорогого ресторана, а блюда, которые можно приготовить, потратив всего 300 рублей. Вместе с фуд-блогером Ксенией Дрозд мы собрали пять вкусных и полезных рецептов из доступных продуктов.
На завтрак: тортилья
Ингредиенты:
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тортилья (мексиканская лепешка) 50 руб. — 1 шт.;
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помидор 30 руб. — 1шт.;
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творожный сыр 90 руб. — 1 упаковка;
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нарезка сыровяленной колбасы 100 руб. — 1 упаковка;
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зелень 30 руб. — по вкусу.
Итого: 300 руб.
Приготовление:
На лепешку намазать творожный сыр. Колбасу и помидор нарезать кольцами. Выложить колбасу и помидоры на одну половину. Сложить тортилью пополам и обжарить на сухой сковороде 30 секунд.
На обед: крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
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тыква 150 руб. — 1,2 кг;
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сливки 120 руб. — 300 мл;
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морковь 20 руб. — 1 шт.;
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лук 10 руб. — 1 шт.
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оливковое масло — по вкусу;
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соль и перец — по вкусу.
Итого: 300 руб.
Приготовление:
Почистить и нарезать тыкву. Примерно 150 г тыквы отложить в сторону. Оставшуюся часть полить оливковым маслом, добавить соль и перец. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
Сварить оставшиеся кусочки тыквы, морковь и лук (варить до мягкости овощей, примерно 20 минут). В блендере пробить запеченную тыкву и отварные овощи. Соединить овощную массу с бульоном, добавить сливки и варить пять минут на небольшом огне.
На ужин: тефтели в томатном соусе с гречкой
Ингредиенты:
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гречка 59 руб. — 1 упаковка;
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томатная паста 50 руб. — 70 г;
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сметана 39 руб. — 2 ст. л.;
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тефтели (фрикадельки) 130 руб. — 1 упаковка;
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морковь 10 руб. — 1 шт.;
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соль и перец по вкусу.
Итог: 288 руб.
Приготовление:
На сковородке обжарить тефтели до золотистой корочки. Добавить томатную пасту, две столовые ложки сметаны, посолить и поперчить по вкусу. Тушить до готовности.
Параллельно обжарить морковь и сварить гречку. Соединить гречку и морковку, выложить рядом готовые тефтели.
На ужин: салат со свеклой
Ингредиенты:
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свекла 80 руб. — 1 шт.;
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сыр фета 90 руб. — 1 упаковка;
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салат айсберг 120 руб. — 1 упаковка.
Итог: 290 руб.
Приготовление:
Свеклу отварить. Нарезать ее и сыр в произвольном виде. Смешать с листьями салата. Быстрый и вкусный салат готов!
На десерт: чиа-пудинг с манго
Ингредиенты:
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чиа 120 руб. — 1,5 ст. л.;
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кокосовое молоко 100 руб. — 100 мл;
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манго 80 руб. — 1 шт.
Итог: 300 руб.
Приготовление:
Семена чиа смешать с кокосовым молоком. Убрать в холодильник на ночь или на четыре-шесть часов. Мелко нарезать манго и добавить сверху еще семян чиа.
Приятного аппетита!
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