Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 13:00

5 рецептов стоимостью до 300 рублей

Валерия Шиянова
Автор
Ксения Дрозд
Фуд-блогер
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вкусные блюда из доступлных продуктов на завтрак
Фото Freepik/freepik
Вкусные завтрак, обед и ужин, которые можно приготовить из доступных продуктов.

Крем-суп из тыквы, тортилья с творожным сыром и пудинг с чиа на десерт. Нет, это не меню дорогого ресторана, а блюда, которые можно приготовить, потратив всего 300 рублей. Вместе с фуд-блогером Ксенией Дрозд мы собрали пять вкусных и полезных рецептов из доступных продуктов.

На завтрак: тортилья

Ингредиенты:

  • тортилья (мексиканская лепешка) 50 руб. — 1 шт.;

  • помидор 30 руб. — 1шт.;

  • творожный сыр 90 руб. — 1 упаковка;

  • нарезка сыровяленной колбасы 100 руб. — 1 упаковка;

  • зелень 30 руб. — по вкусу.

Итого: 300 руб.

Тортилья
Istockphoto/Ekaterina Fedulyeva

Приготовление:

На лепешку намазать творожный сыр. Колбасу и помидор нарезать кольцами. Выложить колбасу и помидоры на одну половину. Сложить тортилью пополам и обжарить на сухой сковороде 30 секунд.

Кексы с&nbsp;клюквой. 5 необычных рецептов из клюквы от шеф-повара

На обед: крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква 150 руб. — 1,2 кг;

  • сливки 120 руб. — 300 мл;

  • морковь 20 руб. — 1 шт.;

  • лук 10 руб. — 1 шт.

  • оливковое масло — по вкусу;

  • соль и перец — по вкусу.

Итого: 300 руб.

Суп пюре из тыквы
Freepik/jcomp

Приготовление:

Почистить и нарезать тыкву. Примерно 150 г тыквы отложить в сторону. Оставшуюся часть полить оливковым маслом, добавить соль и перец. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Сварить оставшиеся кусочки тыквы, морковь и лук (варить до мягкости овощей, примерно 20 минут). В блендере пробить запеченную тыкву и отварные овощи. Соединить овощную массу с бульоном, добавить сливки и варить пять минут на небольшом огне.

На ужин: тефтели в томатном соусе с гречкой

Ингредиенты:

  • гречка 59 руб. — 1 упаковка;

  • томатная паста 50 руб. — 70 г;

  • сметана 39 руб. — 2 ст. л.;

  • тефтели (фрикадельки) 130 руб. — 1 упаковка;

  • морковь 10 руб. — 1 шт.;

  • соль и перец по вкусу.

Итог: 288 руб.

Тефтели в томатном соусе
Freepik/timolina

Приготовление:

На сковородке обжарить тефтели до золотистой корочки. Добавить томатную пасту, две столовые ложки сметаны, посолить и поперчить по вкусу. Тушить до готовности.

Параллельно обжарить морковь и сварить гречку. Соединить гречку и морковку, выложить рядом готовые тефтели.

Матча. Как приготовить вкусный матча дома? 4 простых рецепта от чайного мастера

На ужин: салат со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла 80 руб. — 1 шт.;

  • сыр фета 90 руб. — 1 упаковка;

  • салат айсберг 120 руб. — 1 упаковка.

Итог: 290 руб.

Салат со свеклой
Istockphoto/Eugene03

Приготовление:

Свеклу отварить. Нарезать ее и сыр в произвольном виде. Смешать с листьями салата. Быстрый и вкусный салат готов!

На десерт: чиа-пудинг с манго

Ингредиенты:

  • чиа 120 руб. — 1,5 ст. л.;

  • кокосовое молоко 100 руб. — 100 мл;

  • манго 80 руб. — 1 шт.

Итог: 300 руб.

Чиа-пудинг с манго
Istockphoto/Arx0nt

Приготовление:

Семена чиа смешать с кокосовым молоком. Убрать в холодильник на ночь или на четыре-шесть часов. Мелко нарезать манго и добавить сверху еще семян чиа.

Приятного аппетита!

Авокадо. 4 полезных рецепта для любителей авокадо

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Рецепты
2
2
Читайте также
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Гусева снова посадили в запас. День с Алексеем Шевченко
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экстремальная корейская диета обещает похудение на 6 килограммов за неделю. Блогер проверила такой подход на себе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости