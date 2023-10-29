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Сегодня, 10:00

Как выбирать протеиновые сладости, чтобы не навредить здоровью

Юлия Бубликова
инженер-технолог пищевых производств
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Много протеиновых батончиков
Фото www.istockphoto.com

Решив вести здоровый образ жизни, многие задумываются, что делать, если до обеда или ужина далеко, а есть хочется. Еще более сложный вопрос чем заменить любимое печенье или то самое пирожное из кафе у офиса? Кажется, ответ на поверхности — добавить в рацион здоровый перекус, например, протеиновые сладости. Однако не все так просто. Вместе с инженером-технологом пищевых производств Юлией Бубликовой разобрали, как правильно выбирать десерт, чтобы не навредить организму.

Как выбрать здоровый перекус

Первое, что следует сделать при выборе здорового перекуса, — прочитать состав продукта. Да, на первый взгляд этот совет кажется очевидным. Тем не менее многие пренебрегают им. Ничего удивительного: названия многих ингредиентов на этикетке звучат как что-то совершенно непонятное и пугающее.

На самом деле все не так сложно. Главное, что стоит запомнить: на этикетке ингредиенты расположены, как правило, в порядке убывания. На первом месте всегда стоит тот ингредиент, которого содержится больше всего. Сахар в составе протеиновых сладостей должен занимать одно из последних мест или отсутствовать вовсе. Если он на первых позициях, то такой батончик ничем не отличается от обычных конфет или шоколадок. Он не даст длительного ощущения сытости, зато сразу добавит в рацион суточную норму сахара.

Какие подсластители полезнее

Однако даже если на батончике есть пометка «не содержит сахара» — это еще не значит, что десерт сразу стал полезным. Для вкуса и сладости часто используются усилители и подсластители, не все из которых полезны.

Чтобы протеиновый перекус был по-настоящему полезным, в его составе следует искать заменители сахара, которые имеют природное происхождение и безопасны для здоровья: эритрит, полидекстроза, изомальт, стевия и другие. Изомальт, например, усваивается не так, как сахар, не портит зубы и работает как пребиотик в кишечнике. А еще он сладкий и низкокалорийный.

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Чего не должно быть в составе полезных батончиков

Стоит избегать трансжиров и насыщенных жиров, искусственных красителей, модифицированного крахмала и рафинированных продуктов, таких как белая мука.

Девушка ест протеиновый батончик
Фото www.istockphoto.com

Как выбрать тип белка

Следующее, на что стоит обратить внимание, — тип белка, который входит в состав десерта. Как правило, это первый ингредиент в списке. Сегодня в составе протеиновых десертов можно найти любой тип белка: от соевого изолята до горохового белка. При выборе батончиков учитывайте собственные предпочтения и те ограничения, которых вы придерживаетесь.

Если вы не веган, то лучшим выбором будет десерт, состоящий из сывороточного протеина. Этот ингредиент содержит все незаменимые аминокислоты в почти оптимальном соотношении.

На что еще нужно обратить внимание

Что еще важно понять при выборе идеального протеинового перекуса, — то, как он впишется в ежедневный рацион. Обязательно ориентируйтесь на ежедневную норму калорий, если ваша цель — снизить вес.

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