Как правильно заваривать шиповник, чтобы сохранить витамины

Шиповник стоит недорого, его даже можно собрать самому. Он прост в приготовлении и обладает массой полезных свойств. Какой шиповник и как можно заваривать, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Как заваривать сушеный шиповник

Сушеный шиповник должен быть свежего урожая. Чем дольше он хранится, тем меньше в нем полезных свойств, в первую очередь витамина С.

Перед тем как приготовить настой из шиповника, нужно размять ягоды, раздавить или перемолоть в кофемолке. Делают это непосредственно перед завариванием.

Ингредиенты:

шиповник — 100 г;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Измельченный шиповник положить в емкость, например кастрюлю, банку или термос. Заварить горячей водой (не кипятком!) в пределах 88°С и плотно закрыть. Настаивать не менее 12 часов.

Сколько раз можно заваривать

Одну порцию шиповника, примерно 100 г на 1 л воды, можно заварить до двух-трех раз. Каждое последующее заваривание должно быть дольше, чем предыдущее. Ориентируйтесь на насыщенность настоя.

Фото istockphoto.com

Сколько настаивать

Настаивать шиповник нужно под плотно закрытой крышкой не менее 12 часов. Более быстрый способ заваривания — в термосе, хватит и одного часа.

Как правильно заварить шиповник в термосе

Это самый быстрый и простой способ приготовления.

Ингредиенты:

шиповник — 100 г;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить настой, нужно засыпать размолотый отвар в сухой чистый термос и залить горячей водой. Далее напитку нужно дать настояться примерно час и процедить готовый напиток через сито.

Как заваривать шиповник без термоса

Без термоса заварить шиповник можно, например, на водяной бане. Для этого потребуются две кастрюли, одна немного больше другой.

Ингредиенты:

шиповник — 2 столовые ложки;

вода — 2 стакана.

Способ приготовления:

На дно большей по размеру кастрюли положить полотенце, поставить сверху маленькую кастрюлю. Налить в большую кастрюлю воды и поставить на средний огонь. В меньшую кастрюлю положить две столовые ложки сухих ягод шиповника, залить двумя стаканами горячей воды и накрыть крышкой. Держать на водяной бане примерно 15-20 минут. Затем оставить настаиваться около получаса. Процедить и можно пить.

Как заваривать шиповник в кастрюле

Готовить шиповник в кастрюле несложно. Но стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше витамина С останется в готовом отваре.

Ингредиенты:

шиповник — 100 г;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Шиповник положить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. Варить не более двух минут. Затем снять, процедить и можно пить.

Фото istockphoto.com

Как заваривать свежий шиповник

Для приготовления настоя из шиповника подойдут и свежие ягоды.

Ингредиенты:

шиповник — 100 г;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Свежие ягоды нужно промыть под проточной водой. Дать стечь воде через сито. Порубить ягоды ножом. Далее выберите любой из описанных ранее способов заваривания ягод. Процедите несколько раз, чтобы волоски из ягод не попали в напиток.

Как правильно пить шиповник

Шиповник — напиток целебный. Поэтому, как и любое лекарство, его нельзя употреблять бездумно.

Настой из шиповника можно пить:

ежедневно в течение не больше двух месяцев, затем перерыв на одну-две недели;

в сутки не больше 200 мл (можно в два-три приема);

во время простуды не более трех раз в течение дня.

Популярные вопросы

Можно ли пить чай из шиповника беременным

Если ранее вы не употребляли шиповник, то лучше знакомство с этим напитком отложить на потом.

Если же настой шиповника вы пили и никаких негативных реакций не возникло, а также нет противопоказаний врача, наблюдающего беременность, то в указанных специалистом дозировках употреблять шиповник можно.

В период беременности настой из шиповника не только укрепит иммунитет, но и поможет решить проблему с токсикозом и отеками.

Фото istockphoto.com

Сколько ягод шиповника нужно на 1 литр воды

На один литр воды обычно достаточно 100 г шиповника. Это примерно две столовые ложки или 15 штук сухих ягод.

Для чего нужно пить отвар шиповника

Настой шиповника чрезвычайно полезен. В первую очередь — благодаря обилию витамина С.

Среди полезных свойств шиповника:

укрепляет иммунитет и организм в целом;

имеет противовоспалительный эффект;

улучшает регенерацию тканей;

уменьшает проницаемость сосудов;

нормализует обмен веществ;

обладает желчегонным действием;

избавляет от отеков.

В умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний настой из шиповника будет определенно полезен.

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