Что приготовить из арбуза? 10 идей для вкусных блюд
Сложно найти человека, который бы не любил арбуз, особенно летом. Его аромат и вкус ни с чем не спутаешь. Однако есть арбуз можно не только в свежем виде и не только летом. Расскажем, что можно приготовить из арбуза.
Арбузный лимонад
Из арбуза можно приготовить ароматный и вкусный освежающий лимонад.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть без косточек — 500 г;
-
газированная вода — 400 мл;
-
сок лимона — 2 ст. л.;
-
мед — 2 ч. л.
Способ приготовления:
-
Мякоть арбуза нарезать кусочками и положить в блендер.
-
Добавить лимонный сок и мед.
-
Взбивать 1-2 минуты.
-
Перелить в охлажденный сочник, добавить газированную воду и перемешать.
Арбузный сорбет
Отличный вариант, чтобы освежиться в жару, — сорбет из арбуза.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть без косточек — 400 г;
-
лимон — 2 шт.;
-
кокосовая стружка — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Мякоть арбуза нарезать кусочками и положить в миску.
-
От лимона отрезать два тонких кружочка, добавить к арбузу и поставить в морозилку примерно на 2-3 часа.
-
Достать смесь из морозилки, переложить в блендер и взбивать 2-3 минуты.
-
Из остатков лимона выжать сок, долить в арбузную массу и еще раз взбить блендером.
-
Готовый сорбет подают, присыпав кокосовой стружкой.
Арбузное варенье
Десертами из арбуза можно наслаждаться круглый год.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть — 400 г;
-
сахар — 350 г;
-
лимон — 1 шт.;
-
вода — 1,25 стакана.
Способ приготовления:
-
От лимона отделить цедру и выдавить сок.
-
Мякоть арбуза нарезать кусочками, залить водой и проварить, накрыв крышкой, в течение получаса. Затем добавить 200 г сахара.
-
В стакане сделать сироп, смешав воду, 150 г сахара и сок лимона.
-
Лимонную цедру добавить к арбузной мякоти и залить сиропом.
-
Варенье варить на слабом огне примерно 30-40 минут до загустения.
-
Готовое варенье разлить по заранее подготовленным (стерилизованным) банкам и закатать крышками.
Не стоит забывать о вреде добавленного сахара. Арбуз сам по себе отличная альтернатива сладостям и десертам, сокам и газировке. Желательно употреблять эту ягоду в натуральном, свежем виде, тогда она принесет не только удовольствие, но и пользу. И, конечно же, не забывать об умеренности — 2-3 дольки зараз будет достаточно.
Арбузный мармелад
Из арбуза можно приготовить вкусный, а главное, натуральный мармелад.
Ингредиенты:
-
сок арбуза — 500 мл;
-
сахар — 150 г;
-
агар-агар — 10 г.
Способ приготовления:
-
В арбузный сок добавить агар-агар и сахар и, помешивая, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить еще 10 минут.
-
Убрать с поверхности образовавшуюся пену, перелить смесь в неглубокую форму и дождаться, пока она остынет. Затем поместить форму в холодильник.
-
Когда смесь окончательно застынет, ее нужно нарезать кубиками и обвалять в сахаре.
Молочный коктейль из арбуза
Из арбуза можно приготовить даже молочный коктейль.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть без косточек — 400 г;
-
молоко — 200 мл;
-
мед — 1 ч. л.;
-
корица — щепотка.
Способ приготовления:
-
Мякоть арбуза взбить в блендере, добавить мед и половину корицы и еще раз взбить.
-
Залить 200 мл молока и снова перебить в блендере.
-
Подавая коктейль, можно добавить в бокалы кусочки льда и листики мяты.
Арбузный сок в банках
Чтобы наслаждаться вкусом арбуза даже зимой, его можно закрутить в банки в виде сока.
Ингредиенты:
-
мякоть арбуза без косточек — 3,5 кг;
-
сахар — 200 г;
-
лимонная кислота — 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Мякоть арбуза порезать кусочками, перебить в блендере, а затем процедить через марлю. Либо пропустить через соковыжималку.
-
Перелить полученный арбузный сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и, помешивая, на умеренном огне довести до кипения.
-
Убрать с поверхности образовавшуюся пену и проварить еще пару минут.
-
Разлить готовый сок по заранее подготовленным стерильным банкам, закатать крышками, перевернуть и хорошо укутать до полного остывания.
Арбузная панна котта
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть — 200 г;
-
молоко — 500 мл;
-
сгущенное молоко — 150 г;
-
желатин — 20 г;
-
сахар — 20 г.
Способ приготовления:
-
Развести 10 г желатина в небольшом количестве воды комнатной температуры и подождать примерно 20 минут.
-
Половину мякоти арбуза перебить в блендере.
-
Молоко довести до кипения и растворить в нем набухший желатин.
-
Добавить к смеси арбуз из блендера, сгущенное молоко, хорошенько перемешать и процедить через мелкое сито.
-
Полученную смесь разлить по формам и поставить в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы она начала «схватываться».
-
Далее развести вторую часть желатина в небольшом количестве воды комнатной температуры и подождать примерно 20 минут.
-
Оставшуюся мякоть арбуза также взбить в блендере.
-
Смесь с желатином поставить на водяную баню, прогреть до жидкого состояния и соединить с арбузом и сахаром.
-
Достать формы с молочной панна коттой из холодильника, залить сверху полученную смесь и поставить в холодильник до полного застывания.
Арбуз в кляре
Возможно, вы удивитесь, но арбуз можно даже обжаривать.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть без косточек — 450 г;
-
картофельный крахмал — 3 ч. л.;
-
яичные белки — 2 шт.;
-
пшеничная мука — 80-100 г;
-
масло растительное — 100 мл;
-
сахарная пудра — 2 ч. л.
Способ приготовления:
-
Арбуз нарезать треугольниками.
-
Белки взбить до состояния пены, добавить крахмал и тщательно перемешать.
-
Обмакнуть кусочки арбуза в кляр, обвалять в муке.
-
На сковороде разогреть растительное масло, положить ломтики арбуза и обжарить по паре минут с каждой стороны до золотистой корочки.
-
Готовые кусочки арбуза выложить на бумажное полотенце, а когда уйдет лишнее масло, присыпать сахарной пудрой.
Арбузный суп
Из арбуза получается очень необычный, но вкусный суп.
Ингредиенты:
-
арбузная мякоть без косточек — 400 г;
-
огурец — 2 шт.;
-
помидоры — 6 шт.;
-
листья базилика;
-
лимонный сок — 1/4 стакана;
-
зеленый лук;
-
соль.
Способ приготовления:
-
Арбузную мякоть порезать кубиками и взбить в блендере.
-
Также в блендере измельчить полтора огурца, помидоры, базилик, лимонный сок и половину чайной ложки соли и вылить к арбузному пюре.
-
Оставшийся арбуз и огурец порезать кубиками и вместе с мелкорубленым зеленым луком тоже добавить к арбузному пюре.
-
Готовый суп накрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы остудить.
-
Съесть такой суп нужно за сутки, иначе он испортится.
Мармелад из арбузных корок
Даже арбузные корки можно не выбрасывать — из них получается отличный десерт.
Ингредиенты:
-
арбузные корки — 500 г;
-
сахар — 600 г;
-
вода — 500 мл;
-
лимонный сок — 30 мл;
-
ванильный сахар — 10 г;
-
кардамон — 4 зернышка;
-
сода — 1/2 ч. л.;
-
сахарная пудра — 50 г.
Способ приготовления:
-
Арбузные корки очистить от зеленой кожуры, нарезать мелкими кубиками и положить в глубокую миску.
-
В отдельную емкость налить воды, добавить соду, перемешать, влить ее к арбузным кубикам и оставить на 5-6 часов.
-
Слить воду с кубиков через дуршлаг и ополоснуть их под проточной водой.
-
Высыпать арбузные кубики в кастрюлю с толстым дном и залить холодной водой. Добавить половину сахара и, помешивая, довести до кипения. Затем убавить огонь и варить еще 20 минут.
-
Далее оставить кубики в сиропе на 5-6 часов, снова повторить процедуру.
-
После остывания всыпать остаток сахара, перемешать, добавить ванильный сахар, кардамон, лимонный сок и довести на среднем огне до кипения. Затем убавить огонь до минимума и, помешивая, варить около получаса.
-
Получившиеся полупрозрачные кубики нужно откинуть на дуршлаг, чтобы сироп полностью стек.
-
Подсохшие кубики выложить на бумагу для выпечки и оставить досушиваться на 1-1,5 часа. Затем перевернуть и сушить еще столько же.
-
Готовый мармелад пересыпать сахарной пудрой, хорошенько перемешать и убрать в герметичную емкость.
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