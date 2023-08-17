Лук-порей: польза и вред для организма

Лук-порей известен человеку с древнейших времен своими полезными свойствами и уникальными вкусовыми качествами. Его выращивали еще в Древнем Египте, а древние греки использовали его для укрепления здоровья. В Древнем Риме лук-порей считался едой богачей: известно, что император Нерон употреблял его в больших количествах перед произнесением длинных речей. Сейчас этот овощ — неотъемлемый элемент многих традиционных блюд разных народов.

Калорийность и бжу лука-порея

Лук-порей более чем на 80% состоит из воды, поэтому его калорийность совсем невелика. В зависимости от условий, в которых рос лук-порей, его калорийность может варьироваться от 30 до 60 ккал. Белков в 100 граммах продукта — 1,5 г, жиров — 0,3 г, углеводов — 14 г. Пищевых волокон — 1,8 г.

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Польза лука-порея

Снижает уровень холестерина и стабилизирует сахар

Снижает риск развития рака

Несмотря на то что макронутриентов в луке-порее немного, он богат полезными веществами. Учеными даже было доказано, что употребление его в пищу ведет к снижению рисков развития рака.

Богат витаминами

Также в луке-порее содержится большое количество витаминов. Лук-порей богат витаминами C, К и А, а также фолиевой кислотой и витамином В6. Он также содержит минералы, такие как калий, кальций и железо.

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Вред лука-порея

Противопоказаний у лука-порея очень немного, так как этот продукт обычно не употребляется в больших количествах. Не рекомендуется есть лук-порей в больших количествах людям, страдающим проблемами с ЖКТ. Лук содержит высокую концентрацию фруктанов, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Фруктаны — сложные углеводы, которые трудно переваривать, особенно тем, у кого чувствительный желудок. Поэтому, если у вас изжога, гастрит или язвы желудка, сведите употребление лука-порея к минимуму.

Как выбрать лук-порей

Первое, что необходимо сделать, — это обратить внимание на цвет стебля. Он должен быть ярко-зеленым и свежим, без желтых или коричневых пятен. Проверьте наличие повреждений: стебель не должен иметь трещин, ссадин. Лук-порей должен иметь свежий и приятный аромат. Проверьте, насколько толстый стебель. Чем он толще, тем больше в нем сочности и вкуса.

Показателем свежести лука-порея являются листья. Не выбирайте лук-порей с мягкими или гнилыми листьями. Это значит, что продукт уже давно лежит на прилавке и потерял свою свежесть.

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Как готовить лук-порей

Термической обработке лук-порей необходимо подвергать ограниченное количество времени. Жарка приводит к наибольшим потерям биофлавоноидов — химических веществ, которые отвечают за цвет овощей и имеют антиоксидантные свойства.

Рецепты из лука-порея

Лук-порей используется как в европейской, так и в азиатской кухне. Чаще всего его применяют как дополнение к овощным салатам, но он может выступать и как самостоятельное блюдо. Мы предлагаем вам три полезных рецепта, которые раскрывают универсальность лука-порея.

Крем-суп из лука-порея

Ингредиенты:

лук-порей — 3-4 стебля

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

куриный бульон — 1 л;

сливки — 1 ст.;

соль, перец, масло для жарки — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук-порей, картофель и луковицу.

2. Обжарьте лук и лук-порей на масле до золотистого цвета.

3. Добавьте картофель и куриный бульон, доведите до кипения и варите на медленном огне 20 минут.

4. Измельчите суп блендером или венчиком для пюре.

5. Добавьте сливки, перемешайте и разогрейте до кипения.

6. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Жареный лук-порей с грибами

Ингредиенты:

лук-порей — 2 стебля;

шампиньоны — 200 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук-порей кольцами, грибы — на четвертинки.

2. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук-порей на среднем огне до золотистого цвета.

3. Добавьте грибы и обжаривайте до готовности.

4. Добавьте сливочное масло, перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.

Салат из лука-порея, яблок и грецких орехов

Ингредиенты:

лук-порей — 1 большой стебель;

яблоки — 2 крупных;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

оливковое масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук-порей тонкими кольцами и вымойте его под холодной водой.

2. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их на мелкие кубики.

3. Грецкие орехи нарубите ножом.

4. В большой миске смешайте лук-порей, яблоки и грецкие орехи.

5. Добавьте оливковое масло, яблочный уксус, соль и перец по вкусу.

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.

7. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы ингредиенты пропитались маслом и уксусом.

Как хранить лук-порей

Лук-порей можно хранить в холодильнике в пластиковом пакете или контейнере с крышкой. Перед этим стебли нужно вымыть и обсушить. Лук сохраняет свою свежесть и вкус в течение недели. Также можно заморозить нарезанные стебли, чтобы сохранить его на более длительный период.

Лук-порей можно засушить. Для этого нужно нарезать его тонкими кольцами или полосками и высушить на солнце или в духовке при низкой температуре. Засушенный лук-порей можно хранить в стеклянных банках или пакетиках в прохладном и сухом месте. Однако учтите, что, хотя при засушивании лук-порей сохраняет вкусовые качества, он теряет большую часть своих полезных свойств, так как процесс сушки уничтожает многие витамины и минералы.

Фото istockphoto.com

Популярные вопросы

Чем лук-порей отличается от обычного лука?

Прежде всего, лук-порей отличается от обычного внешним видом: длинными белыми и светло-зелеными стеблями, которые являются основой для приготовления блюд. Он имеет более сладкий и нежный вкус, чем обычный лук, и используется в основном в супах, рагу, салатах и других блюдах. Также лук-порей содержит больше витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и фолиевая кислота.

Как убрать горечь из лука-порея?

Больше всего горечи сосредоточено у корней и ближе к зеленой части растения, поэтому эти части необходимо удалить. Затем возьмите лук и положите его в кипящую воду на 2-3 минуты. После этого промойте его холодной водой. Обработка кипятком удалит горечь из лука-порея.

Нужно ли мыть лук-порей?

Лук-порей необходимо тщательно мыть. Даже если вы вырастили его сами на своем огороде, есть риск того, что вместе с землей в организм могут проникнуть паразиты и инфекции.

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