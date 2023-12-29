6 рецептов безалкогольных коктейлей на Новый год

Если в новый год хочется войти с трезвым рассудком (во всех смыслах), то выручат моктейли — безалкогольные коктейли. Нутрициолог Алена Денисова поделилась лучшими рецептами таких напитков.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Подготовить все фрукты: промыть, очистить от кожуры, срезать все лишнее, удалить косточки.

Поставить в прохладное место бокалы.

Порезать на кусочки персик и измельчить его блендером до состояния пюре.

Выжать с помощью соковыжималки сок из апельсинов, слить его в отдельную емкость.

Выжать с помощью соковыжималки сок из ананаса, слить его в отдельную емкость.

Собрать коктейль: выложить в бокалы слой персикового пюре, добавить ананасовый сок, сверху положить вишню, добавить апельсиновый сок и выложить лед.