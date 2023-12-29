6 рецептов безалкогольных коктейлей на Новый год
Если в новый год хочется войти с трезвым рассудком (во всех смыслах), то выручат моктейли — безалкогольные коктейли. Нутрициолог Алена Денисова поделилась лучшими рецептами таких напитков.
Слоеный фруктовый коктейль
Ингредиенты:
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апельсины — 2 шт.;
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персик — 1 шт.;
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вишня (свежая или замороженная) — 1 стакан;
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ананас свежий — 300 г;
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лед — по вкусу.
Способ приготовления:
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Подготовить все фрукты: промыть, очистить от кожуры, срезать все лишнее, удалить косточки.
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Поставить в прохладное место бокалы.
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Порезать на кусочки персик и измельчить его блендером до состояния пюре.
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Выжать с помощью соковыжималки сок из апельсинов, слить его в отдельную емкость.
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Выжать с помощью соковыжималки сок из ананаса, слить его в отдельную емкость.
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Собрать коктейль: выложить в бокалы слой персикового пюре, добавить ананасовый сок, сверху положить вишню, добавить апельсиновый сок и выложить лед.
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Украсить можно долькой ананаса и вишенкой.
Кофейный коктейль
Ингредиенты:
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свежесваренный крепкий зерновой кофе — 50 мл;
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сахарный сироп — 30 мл;
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бананы — 2 шт.;
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ваниль — 1 стручок;
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измельченный миндаль — 30 г;
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лед — по вкусу.
Способ приготовления:
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Сварить кофе из свежемолотых зерен, налить в чашку.
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Добавить сахарный сироп и по половинке стручка ванили.
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Через 10 минут убрать ваниль.
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Поставить кофе в холодильник на 30 минут.
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Очистить и нарезать кусочками банан.
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Взбить блендером охлажденный кофе с миндалем и бананом.
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Добавить лед.
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При желании можно украсить бананами, нанизанными на шпажку, и листьями мяты. Сверху можно посыпать какао.
Смузи «Пина колада»
Ингредиенты:
-
ананас (свежий или консервированный с сиропом) — 1 стакан;
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банан — 1 шт.;
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молоко кокосовое — 240 мл;
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стружка кокосовая — 1 ст. л.;
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сироп фруктовый или мед — по вкусу.
Способ приготовления:
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Предварительно заморозить порезанные ананас и банан.
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При желании можно украсить бокал: смазать наружный ободок тонким слоем меда или сиропа и окунуть в тарелку с кокосовой стружкой.
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Кусочки замороженных ананаса и банана залить кокосовым молоком, довести до пюреобразного состояния с помощью блендера.
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Добавить сироп. Затем необходимо смешать коктейль до однородной массы.
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Перелить готовый коктейль в бокалы.
«Сливочное пиво»
Ингредиенты:
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сливки жирностью 20% — 50 мл;
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пломбир — 100 г;
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ириски — 10 шт.;
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корица — 5 г;
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газированная вода — 100 мл.
Способ приготовления:
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Сложить в сотейник ириски, сливки и корицу.
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Нагревать массу, пока ириски полностью не расплавятся.
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Немного остудить.
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Взбить мороженое блендером.
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Через 10-15 минут добавить в мороженое сливочную массу и газированную воду.
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При желании коктейль можно украсить взбитыми сливками или фруктовым топпингом. Можно добавить декор в виде шарика пломбира.
Ягодный лимонад с кардамоном
Ингредиенты:
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свежие или замороженные ягоды — 1 кг;
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лимон — половинка;
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сахар — половина стакана;
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кардамон молотый — на кончике ножа;
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газированная вода — 0,5 л;
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лед — по вкусу.
Способ приготовления:
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Ягоды промыть, порезать, смешать с сахаром, лимонным соком и кардамоном.
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Оставить ягоды на 1-2 часа в холодном месте.
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Добавить газированную воду.
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Разлить коктейль вместе с измельченными ягодами по бокалам, добавить кусочки льда.
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При желании украсить лимоном.
Американский лимонад
Ингредиенты:
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малиновый сироп — 30 мл;
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ананасовый компот — 50 мл;
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лимонный сок — 20 мл;
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апельсиновый сок — 50 мл;
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содовая вода — 150 мл;
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лимон — 30 г;
-
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
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В высокий стакан положить несколько кубиков льда.
-
Добавить малиновый сироп, ананасовый компот, апельсиновый и лимонный соки.
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Налить содовую.
-
Нарезать лимон дольками, украсить им стакан.