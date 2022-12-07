8 продуктов и напитков, с которыми нельзя сочетать алкоголь

Среди них — любимые многими закуски.

Сам по себе алкоголь едва ли можно назвать полезным. Но ситуация усугубляется, если сочетать его с некоторыми продуктами и напитками. Какими именно, рассказали нарколог Марина Калюжная и токсиколог Михаил Кутушов.

Продукты, которые не следует употреблять с алкоголем

Фастфуд, копчености, снеки

Шаурма, пицца, бургеры, чипсы, сушеные кальмары и подобная еда содержит много соли. А она вызывает жажду. Если на столе нет напитков, кроме алкоголя, есть риск «перебрать» с пивом или вином из простого желания утолить жажду.

Кроме соли в большинстве покупных закусок присутствует усилитель вкуса глутамат натрия. Он возбуждает аппетит и провоцирует есть больше того продукта, в котором содержится. Поэтому велика вероятность просидеть за столом до тех пор, пока не закончатся алкоголь и снеки.

Сладости

Пирожные, торты, шоколад и даже фрукты опасно сочетать как с вином (в том числе шампанским), так и с крепким алкоголем. С этой точки зрения шоколад и конфеты с алкогольной начинкой отнюдь не безобидное лакомство.

Глюкоза как более важный продукт расщепляется в первую очередь. Это приводит к выбросу инсулина, и человек быстро пьянеет, а утром испытывает похмелье.

Употребление шоколада и алкоголя помимо вышеописанных последствий может вызвать колики и спазмы в желудке. А щавелевая кислота, которая есть в некоторых видах шоколада, может стать причиной воспаления.

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Маринованные овощи

Уксус, из которого состоит маринад, разъедает слизистую желудка сам по себе. При употреблении с алкоголем, тоже имеющим раздражающее действие, маринованные огурцы и помидоры могут вызвать воспаление.

Жирная пища

Майонезные салаты, бутерброды с маслом, свиные эскалопы — привычные блюда праздничного меню. С одной стороны, жир не позволяет алкоголю всасываться в кровь слишком быстро. Но при этом жир и алкоголь увеличивают нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу.

Да и отсрочка опьянения может привести к противоположному эффекту: человек, обрадованный или удрученный тем, что долго остается трезвым, может выпить больше обычного.

Напитки, с которыми нельзя совмещать алкоголь

Кофе и энергетики

Алкоголь расширяет сосуды, а кофе и энергетики — сужают. Это приводит к перепадам давления, тахикардии, тошноте.

На большинство людей алкоголь действует как успокоительное. Энергетики и кофе имеют противоположный эффект. В результате их сочетания может показаться, что до состояния опьянения еще далеко.

Часто входят в состав алкогольных коктейлей. Но популярность не делает их безопасными. В свежевыжатых соках сохраняются фруктовые кислоты, раздражающие желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому их нужно употреблять дозированно. Алкоголь не только усиливает раздражающее действие, но и не позволяет ограничить количество выпитого сока. Ведь редко удается растянуть одну «Отвертку» или «Кровавую Мэри» на весь вечер.

В покупных соках содержится сахар. Из-за этого действие сока аналогично эффекту от других сладостей — более быстрое опьянение и интоксикация.

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Газированная вода

Речь идет не только о сладкой газировке, но и о полезной минеральной воде. Углекислый газ ускоряет процесс всасывания алкоголя в кровь. Если напиток сладкий, опьянение наступает еще быстрее.

Алкоголь

Смешивать разные виды алкоголя недопустимо. Последствия нарушения запрета для большинства плачевны: головная боль, тошнота и другие признаки похмелья. При этом не имеет значения последовательность употребления напитков. Алкоголь смешивается не во рту, а в желудке, и это происходит независимо от «градуса» выпитого.