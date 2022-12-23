Какой алкоголь самый калорийный и самый низкокалорийный? Отвечают нутрициолог и врач

Дело далеко не всегда в сахаре.

В преддверии новогодних каникул некоторые сидят на экстренных диетах, а другие морально готовятся набрать пару лишних кило за длинные выходные. Поправиться можно не только от салатов с майонезом и жареной утки, но и от алкоголя. Нутрициолог Алена Денисова и врач-нарколог Марина Калюжная рассказали о калорийности разных видов спиртного.

От чего зависит калорийность крепких спиртных напитков

Некоторые считают, что калорийны только те напитки, в которых содержатся сахар и дрожжи. Но на самом деле уровень калорийности алкоголя напрямую связан с процентным содержанием этанола, то есть спирта.

Самый калорийный спиртной напиток — абсент. Его крепость составляет 70%, а калорийность — целых 390 ккал на 100 мл. Хотя в составе только спирт, вода и дистиллят из полыни. Для сравнения:

у ликера крепостью 40% — 364 ккал на 100 мл;

у рома — 230 ккал на 100 мл;

у коньяка с сахаром в составе — 230 ккал на 100 мл;

у одной из популярных водок , содержащей сахар, — 220 ккал на 100 мл;

у рома крепостью 35% с сахаром — 197 ккал на 100 мл.

Однако сахар, конечно, тоже влияет на калорийность. При этом он есть почти во всех видах алкоголя. Больше всего сахара в ликерах, пивных напитках типа медовухи и сидра, в домашних настойках и различных сложных коктейлях.

Фото Freepik/master1305

Например:

в эмульсионном ликере крепостью до 17%, но со сливками, маслом какао и сахаром — 220-248 ккал на 100 мл, в зависимости от производителя и вида ликера;

в итальянском лимонном ликере с содержанием этанола 30% — 268 ккал на 100 мл;

в ликере крепостью 21% — 190 ккал на 100 мл;

в горьком ликере с 11% этанола — 160,8 ккал на 100 мл;

в вермуте — 150 ккал на 100 мл;

в сидре — 55 ккал на 100 мл.

От чего зависит калорийность вина

Речь идет только о напитках из винограда, поскольку другая плодовая и плодово-ягодная алкогольная продукция в строгом смысле не считается вином.

В винах имеют значение вид и сорт винограда, иногда даже время его сбора. Например, айсвайн гораздо калорийнее большинства других белых вин, поскольку «поздний» виноград приближается по характеристикам к изюму.

В белом вине обычно меньше калорий, чем в красном. Однако в большей степени калорийность зависит не от цвета, а от типа вина: полусладкое оно, полусухое или сухое. Важна и крепость вина.

В сухом вине, в том числе игристом, почти нет сахара. Поэтому калорийность белого сухого вина составляет около 70 ккал на 100 мл, красного сухого — около 80 ккал. В шампанском брют — порядка 75 ккал.

Фото Freepik

В полусухом вине содержится от 4 до 18 г сахара. При этом энергетическая ценность белого полусухого равна примерно 75 ккал на 100 мл, красного — от 85 до 105 ккал на 100 мл.

Полусладкое вино содержит от 18 до 45 г сахара на 1 литр, его калорийность — примерно 100-150 ккал на 100 мл.

От чего зависит калорийность пива

Считается, что темное пиво калорийнее светлого, поскольку крепче. Но не все так просто. Например, в безалкогольном светлом пиве целых 70 ккал на 100 мл. В светлом пиве крепостью 4,8% — 45 ккал, в светлом пиве крепостью 8% — 60 ккал.

Многое зависит и от состава. Следует знать, что в пиво сахар не добавляют, но он вырабатывается самостоятельно в процессе производства.

Можно ли потолстеть от алкоголя

Эксперты сходятся во мнении, что вполне можно. И на это есть несколько причин. Во-первых, пиво и вино, относящиеся к наименее калорийному алкоголю, возбуждают аппетит и заставляют съесть больше, чем нужно. Кроме того, мало кто пьет вино и пиво порциями по 100 мл.

То есть даже если вы выпили алкоголя на 500 ккал, это не заменит полноценный прием пищи — вам захочется есть.

Во-вторых, во многих спиртных напитках содержится сахар, а в ликерах зачастую еще и жиры.

Фото Freepik

При этом спирт препятствует расщеплению жиров и углеводов, способствуя их накоплению.

Следует помнить о том, что алкоголь не только калориен, но и крайне вреден для здоровья. Поэтому стоит несколько раз подумать, стоит ли одна веселая ночь будущих последствий.

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