Самый полезный завтрак в новогодние праздники
Новогодние праздники — это время веселья, семейных посиделок и, конечно же, вкусной еды. Однако, несмотря на все искушения (сладости и жирную пищу), важно помнить о здоровом питании. Самый полезный завтрак в новогодние праздники может стать отличным началом дня, зарядив энергией.
Чем не стоит завтракать
Не стоит начинать завтрак в новогодние праздники с алкоголя.
Дайте организму переработать и вывести употребленное в новогоднюю ночь.
Не стоит есть вчерашние салаты, заправленные майонезом.
Заправленный салат хранится 2-3 часа, потом в нем начинают размножаться вредоносные бактерии. В холодильнике заправленный оливье или крабовый салат безопасно хранятся 12 часов, незаправленные — 18 часов.
Чтобы есть салаты несколько дней, лучше всего нарезать все ингредиенты и хранить в отдельных контейнерах, смешивая и заправляя соусом непосредственно перед употреблением. В категорию продуктов, которыми можно отравиться, входят также забытые на ночь на столе кремовые торты и пирожные.
Какой завтрак самый полезный
Алкоголь сильно обезвоживает организм, чему сопутствует потеря минералов. Начать день рекомендуется со стакана воды, обычной или минеральной.
Можно добавить в воду имбирь (помогает справится с тошнотой, повышает моторику ЖКТ), мяту (уменьшает спазмы желудка, помогает пищеварению), ягоды, лимон или другие цитрусовые (источники витамина С, которые помогут организму справиться с окислительным стрессом).
Можно приготовить также свежевыжатый сок или смузи.
Завтракать рекомендуется сбалансировано, не нужно ограничивать себя из-за чувства вины, но не стоит и переедать из принципа «надо доесть, а то испортится».
Такой подход поможет скорее вернутся к привычному режиму питания и не набрать за праздники лишние килограммы.
Не дайте завтраку плавно перейти в следующий прием пищи. Постарайтесь выйти на прогулку, заняться другими активными бытовыми делами, например, уборкой после праздника. Возвращайтесь в привычный ритм.
Каша с фруктами, яйцо всмятку, тост с сыром и чай составляют хороший завтрак. Вы можете чередовать продукты или менять их. Например, кашу с фруктами можно заменить на салат из свежих овощей, яйцо — на небольшой кусок отварного куриного мяса.
Завтрак должен содержать белки и углеводы примерно в равных пропорциях и немного жиров, обязательно нужно включать в рацион овощи и фрукты.
Примеры полезных завтраков
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Два яйца всмятку, бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной нежирной рыбой, чай.
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Омлет с овощами, орехи, кусочек отварного куриного мяса, чай.
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Гречневая каша, тост с нежирным творогом или сыром, посыпанный зеленью, свежевыжатый сок.
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Каша с сухофруктами, отварное яйцо, нежирный йогурт, чай.
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Яичница с помидорами, мягкий сыр, виноград, смузи из свежих фруктов с молоком или йогуртом.
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Гречневая каша с грибами, салат из свежих овощей, яблоки, чай.
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Кусочек отварного куриного мяса, тост с медом, салат из помидоров и огурцов, чай.
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Яичница со шпинатом, тост с джемом, фруктово-молочный коктейль.
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Омлет с беконом и сыром; фруктовый салат, чай.
Даже такой завтрак, как хлеб, холодец, квашеная капуста с ароматным маслом, будет вполне сбалансированным.