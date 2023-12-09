5 вкусных блюд из мясного фарша
Фарш — один из самых универсальных ингредиентов, который открывает простор для кулинарного творчества. Он встречается в кухнях многих народов мира. Преимущество фарша в том, что он быстро готовится. И его можно сделать из любого вида мяса: говядины, свинины, баранины, конины, а также мяса птицы. Также в некоторых рецептах используются смешанные виды фарша в различных сочетаниях и пропорциях, что наделяет блюда особым пикантным вкусом и ароматом. Вместе с нутрициологом поделимся рецептами вкусных блюд из фарша, которые можно приготовить дома.
Лазанья из кабачков
Ингредиенты:
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фарш говяжий — 300 г;
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греческий йогурт — 250 г;
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сыр — 100 г;
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кабачок — 1 шт.;
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морковь — 1 шт.;
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лук — 1 шт.;
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чеснок — 3 зубчика;
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соус пассата — 100 г;
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масло оливковое для жарки — 2 ст. л.;
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соль, перец, прованские травы, кардамон — по вкусу.
Способ приготовления:
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Морковь и лук нарезать кубиками, зубчик чеснока мелко нарезать, два других зубчика раздавить.
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Обжарить морковь и лук на сковороде с оливковым маслом.
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Добавить фарш, обжаривать 5 минут, помешивая.
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Добавить пассату, чеснок, соль, перец, прованские травы, убавить огонь и тушить еще 5 минут.
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Кабачок нарезать тонкими пластинами вдоль.
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Греческий йогурт смешать с раздавленным чесноком, солью, перцем, кардамоном и прованскими травами.
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Сыр натереть на крупной терке.
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Выложить в форму для запекания слой кабачков, сверху — слой фарша, намазать смесь с греческим йогуртом, посыпать сыром.
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Повторять, пока есть ингредиенты.
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Последний слой кабачков покрыть йогуртовой смесью и посыпать обильно сыром.
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Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.
Фриттата с цветной капустой и говяжьим фаршем
Ингредиенты:
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яйца — 5 шт.;
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масло гхи — 2 ст. л.;
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лук репчатый — 1 шт.;
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фарш говяжий — 200 г;
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цветная капуста — 1 маленький кочан;
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помидоры — 2 шт.;
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сыр — 150 г;
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итальянские травы — 10 г;
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чеснок — 2 зубчика;
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соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
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Лук нарезать мелкими кубиками, соцветия покрошить.
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В сковороде разогреть масло, пассеровать лук, добавить цветную капусту, сваренную до мягкости.
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Добавить к овощам говяжий фарш, обжарить 2 минуты.
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Добавить итальянские травы, чеснок.
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Яйца разбить в отдельную миску и взболтать до однородности с солью и перцем.
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Переложить массу из сковородки в форму, залить яичной смесью.
-
Посыпать сверху тертым сыром, посыпать зеленым луком (по желанию).
-
Сверху украсить нарезанными помидорами.
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Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Биточки из индейки
Ингредиенты:
-
фарш из индейки — 500 г;
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масло сливочное — 50 г;
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лук репчатый — 1 шт.;
-
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Ошпарить кипятком мелко нарезанный репчатый лук.
-
Добавить в фарш лук и масло.
-
Добавить по вкусу соль и специи, перемешать.
-
Сформовать котлеты.
-
Смазать котлеты оливковым маслом.
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Запечь в разогретой духовке 18 минут при 180 градусах.
Кефтедес
Ингредиенты:
-
белый хлеб — 2 ломтика;
-
молоко — 4 ст. л.;
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говяжий фарш — 500 г;
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яйцо — 1 шт.;
-
лук — 2-3 средние луковицы;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
измельченная петрушка — 4 ст. л.;
-
мята — 10 листочков;
-
соль и черный молотый перец — по вкусу;
-
сушеный орегано — 1 ч. л.;
-
оливковое масло — 1 ст. л.;
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красный винный уксус — 1 ст. л.;
-
растительное масло.
Способ приготовления:
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Размочить хлеб в молоке. Отжать и добавить к нему фарш, яйцо, измельченный лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешать. Посолить, поперчить, добавить орегано, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Еще раз перемешать.
-
Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и оставить на час в холодильнике.
-
Сформировать из фарша шарики и обжарить их в большом количестве разогретого растительного масла.
Буррито с фасолью и кукурузой
Ингредиенты:
-
лук — 1 шт.;
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говяжий фарш — 500 г;
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оливковое масло;
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консервированная кукуруза — 200 г;
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консервированная белая фасоль — 200 г;
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красный болгарский перец — 1 шт.;
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соль, перец — по вкусу;
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твердый сыр — 400 г;
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чесночный порошок — по вкусу;
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томатный соус — 100 мл;
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тортильи — 12 шт.
Способ приготовления:
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Лук очистить, мелко порезать и обжарить с фаршем на оливковом масле.
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С кукурузы и фасоли слить жидкость, болгарский перец очистить от семян и порезать кубиками.
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Добавить овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолить, поперчить, добавить тертый сыр, чесночный порошок, залить томатным соусом. Перемешать и потомить еще несколько минут.
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Тортильи посыпать оставшимся сыром. Выложить на них начинку, свернуть конвертами и поджаривать на сухой раскаленной сковороде 1-2 минуты.