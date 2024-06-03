Россияне назвали продукты, которые ассоциируются с детством

Команда «Х5 Клуб» провела онлайн-опрос и составила рейтинг продуктов, которые ассоциируются у россиян с детством. В «ностальгическом» списке оказались мандарины, мороженое и многое другое.

В опросе приняли участие 700 респондентов из 69 регионов страны. Среди них 78,9% женщин и 21,1% мужчин. Возраст опрошенных — от 24 до 55 лет.

Рейтинг вкусовых предпочтений получился следующим:

свежеиспеченный хлеб из булочной — оказался самым популярным воспоминанием о детстве у 75,5% аудитории;

мандарины на Новый год назвали 64% опрошенных;

ирис «Кис-кис» упомянули 60,3% аудитории, конфеты не признали только 3,4% зумеров (поколение, рожденное в 2000-2011 г., — прим. ред.);

пломбир в вафельном стаканчике отметили 56,1% респондентов;

жвачки Love is ассоциируются с детством у 44% опрошенных, для 20,1% людей старше 40 такой ассоциации уже нет.

В список также вошли шоколадное яйцо Kinder Сюрприз (назвали 41,4% опрошенных до 40 лет), Zuko и Yupi (40% респондентов), яичница с колбасой (35,9% опрошенных). Кроме того, в список ассоциаций с детством респонденты включили чайный гриб (37,8%) который обошел орешки со сгущенкой (37,3%) и даже батончики Bounty, Snickers, Mars, MilkyWay и Twix (32,9%).

Самым непопулярным вкусом детства стал сухой Роллтон (16,8%).