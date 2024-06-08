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Ученые выяснили, какой продукт способствует преждевременному старению
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Ученые выяснили, какой продукт способствует преждевременному старению

Ксения Богданова
Мясо.
Фото istockphoto.com/fcafotodigital
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Шотландские и немецкие генетики и биологи провели исследование, в ходе которого выявили, что любители мяса стареют быстрее тех, кто употребляет этот продукт в умеренном объеме или совсем не ест.

Анализ состояния здоровья более миллиона человек показал, что обилие мяса в рационе чрезмерно повышает уровень железа в крови и N-оксид триметиламина. Это, в свою очередь, становится причиной преждевременного старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Польза и вред
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