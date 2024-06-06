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Ученые выяснили, что фрукты в рационе снижают риск развития депрессии
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Ученые выяснили, что фрукты в рационе снижают риск развития депрессии

Ксения Богданова
Фрукты.
Ученые выяснили, что фрукты в рационе снижают риск развития депрессии.
Фото istockphoto.com/firina
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Ученые из Центра здорового старения мозга UNSW в Сиднее установили закономерность между употреблением фруктов и снижением риска развития депрессии у взрослых в возрасте 45 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders.

В эксперименте принимали участие 7801 добровольцев без депрессии. Все испытуемые были старше 45 лет.

Изначально была собрана информация о доле фруктов и овощей в рационе каждого испытуемого. Затем исследователи проводили за участниками наблюдение, которое длилось около девяти лет.

За время наблюдения было зарегистрировано 1630 новых случаев развития депрессии. После этого был проведен анализ в ходе, которого было выявлено, что большая доля фруктов в рационе респондентов достоверно коррелировала с высокими показателями их психического благополучия.

Ученые предположили, что овощи чаще потребляются в приготовленном виде, из-за чего большая часть питательных веществ теряется. А фрукты, как правило, едят сырыми, что позволяет получить все необходимые для здоровья мозга антиоксиданты, витамины и пищевые волокна.

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